Kdy se otevřel stánek s občerstvením a co nabízí?

Hradní stánek se opět otevřel 1. dubna. Nabízí čepované plzeňské pivo, ovocné limonády nebo například výběrovou kávu od české pražírny Doubleshot. Z jídla pak již tradičně nabízíme babiččiny koláče, hranolky s trhaným masem nebo zapečené panini. V nabídce nebude chybět ani řemeslná zmrzlina.

Doplnili jste nějak vybavení?

Na tento rok jsme nakoupili několik piknikových košů. Bude tedy možno si u nás objednat i piknik s proseccem a malými dobrotami nebo na hradě Hněvín uspořádat větší piknik, například narozeninovou oslavu. Dále si u nás návštěvníci mohou zapůjčit některou ze zahradních her. Věříme, že se zabaví děti i dospělí.

A kdy se otevře restaurace? Budete ji provozovat, nebo se pronajme někomu jinému? Čím se bude lišit od jiných gastroprovozů?

Předpokládáme, že hradní restaurace se otevře během jara 2024. Restauraci budeme provozovat my, to bylo od začátku záměrem. S provozem restauračních zařízení má náš tým dlouholeté zkušenosti. Hradní restaurace bude překrásné místo se skutečně speciálním výhledem. Dále se plánujeme zaměřit na tu nejkvalitnější českou kuchyni, ať již tradiční, či moderní, a budeme přirozeně dbát na perfektní servis. Naším záměrem je z hradní restaurace udělat opravdu výjimečné místo na svatby, promoce či narozeniny. Také ale chceme, aby restaurace byla dostatečně přátelská například i na neformální oběd s dětmi na terase.

Nabídne hrad i nějaké ubytování pro turisty?

Do budoucna rozhodně. Celý projekt rekonstrukce hradu Hněvín zahrnuje i navýšení ubytovací kapacity na čtyři pokoje v hlavní budově, jeden rodinný pokoj a jedno novomanželské apartmá ve vedlejších budovách. V současné době řešíme i další potenciální navýšení ubytovací kapacity, ale to je zatím hudba budoucnosti. Rádi bychom hrad Hněvín uchopili jako butikový hotel. Věříme, že například pro páry či novomanžele bude toto ubytování skutečně výjimečné.

Jaké akce letos chystáte?

V sobotu 3. června opět plánujeme krásnou akci Carpe Diem na podporu dětských onkologických pacientů. Lístky jsou už v předprodeji v síti Goout. Na akci vystoupí řada mladých umělců, jejichž honorář, stejně jako výtěžek ze vstupného a velká část zisku ze zkonzumovaného zboží, půjde na neziskovou organizaci Nové Háro. Tato akce se na hradě Hněvín pořádá již podruhé a máme z ní velmi dobrý pocit. Věříme, že letos bude ještě úspěšnější.

Bude na hradě zase oblíbený divadelní festival?

Ano, v červnu proběhne Divadelní léto na Hněvíně, které uspořádá Městské divadlo v Mostě. Během července, srpna a září na hradě vystoupí Docela Velké Divadlo ze sousedního Litvínova. Kromě toho v hradní zahradě během letních měsíců bude probíhat i jóga v trávě a chystáme také několik komorních koncertů ve stínu hradních kaštanů. To bude většinou v sobotu v podvečer. Aktuální program bývá pravidelně uveřejňován na našem Facebooku nebo Instagramu. V hradní zahradě bude letos probíhat několik svatebních obřadů i hostin a narozeninových oslav.

Teď je už jaro, ale jak hrad fungoval v zimě?

V zimě zůstala otevřena hradní vyhlídková věž, celý areál byl opečováván, ale vzhledem k pracím uvnitř hradu se provoz nesl v duchu rekonstrukce. V březnu došlo k poměrně rozsáhlé údržbě hradních kaštanů, ale věříme, že prořez jim velmi prospěje. Koncem března byly již hradní zahrada i stánek připraveny na sezónu.

Jóga na hradě.Zdroj: Se svolením Simony Mann

Kdo nejčastěji hrad navštěvuje?

Hrad Hněvín navštěvuje velmi pestré spektrum návštěvníků, od maminek s kočárky, menšími i většími ratolestmi, po motorkáře, starší i opravdu mlaďounce vypadající páry. Hradní zahrada je skutečně magické místo s úžasnou energií. V minulém roce jsme zaznamenali velký zájem například o zahradní koncerty v trávě. Lidé si s sebou přinesou deku, objednají si něco dobrého ze stánku a celý večer pojmou v duchu pikniku. Zároveň se nám často vracejí lidé na posezení na kávu a babiččin koláč. Během sezóny máme poměrně hodně stálých zákazníků, což nás velmi těší. Velmi příjemně nás také překvapil počet starších návštěvníků, kteří hněvínský kopec většinou velmi svižně zdolají za pomoci trekových holí.

Jaké to vlastně je, starat se o hrad? Co vás na tom překvapilo?

Starat se o hrad je velmi rozmanitá práce. Hrad Hněvín v minulosti trochu přišel o prestiž, kterou si zaslouží. Naším záměrem je hrad celkově oživit, což se nám, myslím, již teď podařilo. Plány do budoucna jsou samozřejmě ještě ambicióznější. Rádi bychom hrad uchopili jako celek. Nyní jedeme v režimu stánek-zahrada-věž, ale až se otevře restaurace, provoz se přirozeně velmi změní. Mile nás překvapilo, kolik lidí již teď pozitivně reagovalo na změny na hradě. Často nám návštěvníci, zejména Mostečané, sami zmiňují, jak moc jsou rádi, že se hrad Hněvín opět probouzí k životu a že se jim líbí, jakým způsobem to děláme. To nás samozřejmě velmi těší.

Rekonstrukce ale provoz areálu omezuje. To je přece nemilé.

V současné době s městem Most řešíme rekonstrukci hradu, což omezuje celý jeho provoz. Do rekonstrukce vstupují další instituce, památkáři, hygiena, hasiči, což proces rekonstrukce přirozeně prodlužuje. Vzhledem k faktu, že se jedná o historizující stavbu, práce probíhají velmi opatrně, což posunulo termín původně zamýšleného otevření restaurace z jara 2023 na jaro 2024. Celý náš tým v minulosti pracoval v soukromém sektoru, kde se věci odehrávají přirozeně rychleji, ale zde se to uspěchat nedá. Člověk se při práci s památkou naučí na věci netlačit, přijímat je s pokorou tak, jak jsou, a stejně v tomto duchu vést i celý tým. Nechci tedy úplně říct, že tato zkušenost je nemilá. Je prostě taková, jaká je. Je to něco, s čím musíme pracovat.

Proč jste si vůbec vzala hrad na starost?

Za nově vznikajícím hradem Hněvín nestojím pouze já. Máme skvělý tým, každý z nás má zkušenosti v různých oblastech a skvěle se doplňujeme. Všichni máme za sebou několik let v gastru, pocházíme z Mostu či jeho okolí a k hradu Hněvín máme velmi osobní vztah. Přece jen je to jedna z velmi mála dochovaných památek na Mostecku a věříme, že péče o toto místo se dá dělat pouze s láskou nebo vůbec.

Podnikání v památce na kopci. Už jste něco podobného zažila?

S podnikáním v památce na kopci zkušenost nikdo z nás nemá. Na tuto práci je potřeba spíše souhrn několika navzájem se doplňujících zkušeností než jedna zkušenost s vedením památky jako takové. Zejména je nutné k této práci přistupovat s pokorou. Cítíme velkou zodpovědnost a věřím, že je to na místě. Jako naši důležitou zkušenost spatřuji roky práce v gastru, event managementu a znalost místního prostředí. Hrad Hněvín ostatně není typickým hradem ve smyslu stálých expozic, je to zejména živý kulturní prostor s barevnou historií, budoucí restaurací a krásným výhledem.

Bydlí někdo na hradě?

Ne, na hradě v současné době nikdo nebydlí a ani to vzhledem k nedostatku místa není v plánu.

Uvažujete o tom, že by měl hrad kastelána, který by lidi provázel po památce?

Hrad Hněvín není typický hrad, nemá žádnou stálou expozici, s výjimkou dílny Magistra Kelleyho, a nemá ani prostor, kam tuto expozici umístit. Společně s městem Most a oblastním muzeem však pracujeme na alternativě, ale to je zatím ve fázi nápadů a nerada bych předbíhala. Každopádně se hosté do budoucna mají na co těšit.

Dá se provoz hradu finančně utáhnout?

To ukáže čas. Samozřejmě jdeme do toho s tím, že ano.

Zdroj: Deník/Martin VokurkaHrad Hněvín

Současný hrad Hněvín vznikl na stejnojmenném kopci v letech 1905 až 1906 jako volná romantická kopie původní středověké pevnosti. Tu mostečtí měšťané nechali zbořit v 17. století po třicetileté válce, aby v budoucnu nepřitahovala pozornost armád.



Nový hrad s restaurací, vyhlídkovou věží, krytou verandou a hvězdárnou od počátku sloužil jako turistická atrakce. Nemá původní historické vybavení, kastelána ani prohlídkový okruh s průvodcem. Středověkou historii původní pevnosti připomíná torzo dobových stavebních artefaktů a interaktivní muzeum alchymisty Kelleyho.



Hrad je majetkem města Most, které v posledních letech investuje do areálu desítky milionů korun. Správu hradu pro město zajišťuje společnost Nord Food.