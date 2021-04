/VIDEO/ Mostecký deník a Ponte reports přinášejí rozhovor s Michalem Tarantem, jedním ze zakladatelů skautského střediska Skauti Most.

Michal Tarant | Foto: reprofoto Ponte reports

Víte, jaký je rozdíl mezi junákem a skautem? Nejen to se dozvíte v dnešním rozhovoru s vedoucím Skautského střediska Most, se kterým si taky povídáme o historii skautingu, co vlastně skauting znamená a dojde i na nějaká ta čísla. O skauting je v současnosti na Mostecku obrovský zájem a vznikají stále nové oddíly. Více v rozhovoru.