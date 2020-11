Budova Oblastního muzea a galerie v Mostě se kvůli epidemii koronaviru 12. října zavřela pro veřejnost a část zaměstnanců pracuje z domova. Přesto je tato důležitá kulturní instituce nadále v pohybu. Ředitel Michal Soukup, který začal muzeum před pěti lety reformovat a přitáhl k němu pozornost veřejnosti, hledá se svým týmem další příležitosti. „Nesmíme rezignovat,“ říká.

Ředitelem jste od února 2015. Jmenujte jednu věc, která vám po všech těch změnách dělá v muzeu radost?

Za tu dobu, co tady jsem, se podařilo přebudovat tým pracovníků, a to jednoznačně ve prospěch návštěvníků i celé naší instituce. Muzeum tak zaměstnává řadu odborníků, kteří pracují na vysoké úrovni a jsou velmi aktivní v prezentaci naší činnosti. Hezkým ilustrativním příkladem, byť nikoli jediným, je naše přírodovědné oddělení, které je ve svém oboru pilířem regionálního bádání a má i mezinárodní přesah. Velkou radost mi však dělají i provozní a ekonomické oddělení, která už dnes fungují samostatně a efektivně.

Regionální muzea patřila v 19. století k uznávaným a váženým organizacím, které se výrazně podílely na rozvoji bádání i spolkové činnosti a ovlivňovaly společenské dění. Hlásíte se k této tradici?

Vracíme se tam, kde jsme byli dřív. Mostecké muzeum vzniklo v roce 1888 a mimo jiné bylo vzorem pro zakladatele muzea v Teplicích, které se v průběhu času stalo větším než mostecké. Muzeum v Mostě mělo velice dobré renomé i později, například v 50. letech minulého století tu tehdejší ředitel Ludvík Losos realizoval řadu zajímavých aktivit a dokonce zde sepsal vůbec první, naprosto přelomovou, příručku pro muzejní konzervátory (vyšla v roce 1959). Stěhování ze starého Mostu a dočasné uložení sbírek na různých místech však způsobily, že muzeum svou původní funkci na dlouhou dobu opustilo. Situace se začala zlepšovat až od 90. let, kdy se do muzea začalo více investovat. Nezapomínejme, že po celá 80. léta byla výstavní činnost přenesena do litvínovského zámku, který ale v té době trochu chátral.

Po vašem nástupu na sebe muzeum upozornilo nejen novými výstavami, ale i organizováním velkých oslav naší historie za zdmi areálu. Je to cesta, jak se dá muzejnictví propagovat?

Ano, my jsme venkovní aktivity vždy brali jako součást naší činnosti. Akce k 70. výročí konce druhé světové války (2015) přilákala neuvěřitelných 30 tisíc návštěvníků. Pak následovala ve spolupráci s městem a dalšími organizacemi oslava výročí narození Karla IV. (2016), kterou jsme propojili s keltským svátkem Beltain a završili ji rovněž bitvou, a přišlo kolem 15 tisíc lidí. Ukázalo se, že v muzeu tkví ohromný potenciál a že umíme naše know-how prodat i tímto způsobem. Snažíme se o to také v rámci Mezinárodních dnů archeologie anebo Muzejních nocí. A že je o nás zájem, jsme si opět potvrdili letos v říjnu během slavnostní jízdy při příležitosti 150. výročí příjezdu prvního vlaku do Mostu a Chomutova. Tuto akci jsme připravovali celý rok se spoustou partnerů a naštěstí se nám ji podařilo na poslední chvíli realizovat, protože to epidemiologická opatření ještě umožňovala. Ohlasy byly vynikající.

Zvládli jste během té oslavy hygienická nařízení?

Lidé byli tak trochu nešťastní, že zase přichází další vlna koronaviru, a tak si jízdu historickým vlakem chtěli užít, ale přesto se chovali velmi disciplinovaně. Desinfekci a roušky používali i herci, kteří měli ve vlaku divadelní představení. A hráli ho velmi přesvědčivě, což dokládá jedna veselá příhoda. Nějaký černě oblečený pán v roušce se tam hádal s průvodčím, kterému nepředložil jízdenku a nechtěl si ji ani koupit. Obával jsem se, že bude konflikt a ostuda. Teprve když mu průvodčí pohrozil, že ho nechá vysadit z vlaku, cestující řekl, že si jízdenku koupit v žádném případě nemůže, protože je přeci „černý pasažér“. Byl to samozřejmě najatý herec a všichni se pak tomu smáli.

Je teď vůbec možné chystat pro veřejnost další akce?

Respektujeme pravidla stanovená ministerstvem zdravotnictví a naše činnost pokračuje, samozřejmě v omezené a únosné míře. Nechceme na nic rezignovat. Ono by totiž bylo snadné zavřít na celý rok muzeum a říct, že koronakrize nám neumožňuje žádné aktivity. Jenže naši příznivci od nás očekávají pozitivní přístup. Tuto důležitou zpětnou vazbu je třeba nadále udržovat, protože jinak bychom tu nemuseli být ani my. Abychom v době uzavření muzea zachovali kontinuitu, umožňujeme virtuální prohlídky, které jsou hodnoceny příznivě.

Co jste letos museli oželet?

Je toho víc. Například na jaře jsme ještě před vyhlášením nouzového stavu prozíravě zrušili výstavu věnovanou Janu Kupeckému, která zahrnovala některé zahraniční výpůjčky děl tohoto proslulého barokního malíře. O to víc jsme se pak věnovali výstavě současného malíře Jaroslava Valečky, která sklidila ovace. Autor, který dnes umělecky neuvěřitelně roste, čerpá inspiraci hlavně v oblasti Sudet, což je nám blízké. Přišli jsme ale o dva Flerjarmarky, Festival Superpotravina i Mezinárodní den archeologie.

A jak se osvědčila muzejní galerie v suterénu kostela?

Ve výstavní síni v podzemí kostela jsme nainstalovali během první koronavirové vlny dílo sochaře Quida Kociána, který patřil k významným osobnostem českého umění přelomu 19. a 20. století, ale jeho tvorba později zapadla. V létě jsme zavedli dobrovolné vstupné a zaznamenali návštěvnost kolem dvou tisíc lidí, což je úžasné. Na dobrovolném vstupném se dokonce vybralo více, než po celou dobu předtím. Návštěvníci tedy „dobrovolný“ režim ocenili.

Slučování muzea a galerie ale vyvolalo kritiku. Myslíte si, že to nakonec dopadlo dobře?

V podstatě naplňujeme úlohu instituce, která se zabývá přírodou, historií i uměním. Takže jsme se stali univerzálním muzeem tak, jak je to vnímáno na Západě a jak jsme v roce 1888 v podstatě začínali. Název „Oblastní muzeum a galerie v Mostě“ sice může vyvolávat dojem, že se jedná o dva různé druhy institucí, ale pěkně to vystihla paní ředitelka litoměřické galerie, když řekla, že galerie je pouze jiný název pro muzeum umění.

Dá se koronakrize využít k tomu, aby muzeum nestagnovalo?

Určitě ano. Hodně nám pomáhají naše prezentace na webu, na Facebooku a samozřejmě virtuální prohlídky. Nouzového stavu se snažíme využít i k tomu, abychom se věnovali na první pohled méně atraktivním záležitostem. Například evidenci a inventarizaci sbírek. Jedná se o řadu na sebe navazujících úředních úkonů, které musíme dělat průběžně a systematicky. Jde o jednu z nejnáročnějších a zároveň nejdůležitějších muzejních činností vůbec. Přesné popisování sbírek je důležité nejen pro veřejné výstavy, ale i pro restaurátory, badatele a v neposlední řadě i pro úředníky. Takže je to velice komplexní práce, která je alfou a omegou naší činnosti.

Kdy vám končí inventarizačního období?

V našem případě se jedná o období desetileté a to končí v roce 2022. Celá sbírka musí do té doby projít revizí a ošetřením v maximální možné míře. Navíc napravujeme dluh z předchozího období, kdy se některé úkoly vůbec nepodařilo naplnit. Rok 2022 je pro nás klíčový, abychom mohli také před muzejní obcí říci, že i na této úrovni jsme skutečně obstáli. Zároveň se tím potvrdí, že naše koncepce, kterou jsme si před lety stanovili, se vydala správným směrem.

Dáváte si i další cíle?

Teď se tu už vyvíjí jeden plán, který chceme dovést v příštím roce do zdárného konce. Je to prezentace nevzácnějších exponátů ze sbírky umění, které mají přímou souvislost se starým Mostem nebo se zaniklými obcemi na Mostecku. Naším záměrem je, aby expozici vévodily slavné obrazy Zahražanský zázrak (někdy též Vražda jeptišek v Mostě) a Bitva u Mostu, které byly od sebe odděleny de facto v roce 1921 a v příštím roce by se symbolicky po sto letech měly vrátit k sobě, protože jsou jedním z nejvýznamnějších otisků historie a tradic města Mostu.

Nedávno se otevřelo jezero Most, které vzniklo zatopením vytěžené šachty v krajině bývalého osídlení. Je jezero něčím přínosné pro muzeum, jehož budova stojí blízko?

Mrzí mě, že nový most, který vede od muzea směrem k jezeru a ke kostelu, nemá chodník ani cyklostezku, což omezuje spojení mezi muzeem a významnými lokalitami za řekou Bílinou. Do muzea jsem však nastoupil v době, kdy už „kola byla v pohybu“. Proto doufám, že v budoucnu se to propojení nějakým způsobem dotvoří, protože z turistického hlediska by to bylo prospěšné nejen pro muzeum, ale pro celé město. Samotné jezero považuji za ikonickou záležitost. Z hlediska naší práce je tam například ohromný potenciál pro přírodovědný výzkum. Jezero Most je zároveň ozvěnou minulosti, protože na dohled od něj se nacházelo obrovské Komořanské jezero, které zaniklo v průběhu novověku a které rozhodujícím způsobem ovlivnilo historický vývoj celého regionu. Krajina se tak pomyslně vrátila k něčemu, co tady dávno bylo. Bohužel za cenu obrovských ztrát na historických hodnotách, což my, muzejníci, asi nikdy nebudeme moci vnímat pozitivně.

Můžete tu ztrátu nějak nahradit?

Budeme se snažit starý Most a zmizelé obce připomínat, ale nahradit je nemůžeme. Především jde o to, aby lidé na ztracené hodnoty nezapomněli a mohli se z historie poučit. Regionu se dá vdechnout nový život, ale společné stopy minulosti z kolektivní paměti nevymažete.

K té paměti patří i epidemie moru. Jednu z nich připomíná sloup na 1. náměstí. Jak se s obávanými nákazami vyrovnávali naši předci?

Morové rány, které se v Evropě poprvé ve velké míře objevily kolem roku 1350, kosily obyvatelstvo po tisících. Lidé na to vůbec nebyli zvyklí a nabyli přesvědčení, že přichází konec světa. Neznali příčinu a nedokázali nemoc léčit. Mor se pak opakoval v průběhu novověku v několika vlnách a například v roce 1680 změnil strukturu obyvatel v Bílině a Teplicích. Tam došlo k významnému úbytku českého obyvatelstva, které bylo třeba – aby města mohla ekonomicky dál fungovat – nahradit novými osadníky. Ti však přicházeli především z německy mluvících oblastí. Byla to součást tehdejší migrace, kdy například řemeslníci z méně perspektivních domovských měst reagovali na výzvy obnovovat cechy v místech, kde morová rána obyvatelstvo prakticky zlikvidovala. Most byl „německý“ už od středověku, takže jazykovou proměnu jako sousední města neprodělal.

Nejde ale jen o mor…

Jistě, stačí si prostudovat matriky z 19. století, ze kterých například zjistíme, jak fatální úmrtnost způsoboval v Mostě tyfus, který se šířil zejména prostřednictvím vody. Kvůli němu zemřeli třeba všichni sourozenci mosteckého naivního malíře Heinricha Loose anebo děti městských politiků. O dvouapůlletou dcerušku takto přišel starosta Carl von Pohnert, iniciátor založení mosteckého muzea. Bolestná ztráta ho provázela celý život stejně jako ostatní postižené zastupitele. Je velmi těžké to popisovat s odstupem, ale říkám si, že takové rodinné tragédie možná vedly i k určité pokoře, která byla patrná v citlivějším přístupu tehdejších elit k péči o město a o další věci, které je přesahovaly.

Michal Soukup

Od roku 2015 ředitel Oblastního muzea a galerie v Mostě, profesí archeolog, specialista na středověk. Do Mostu přišel ze žateckého pracoviště Archeologického ústavu Akademie věd ČR. Rodák z Plzně začal svou profesní kariéru v pardubickém muzeu, poté pracoval v archeologickém oddělení Regionálního muzea v Teplicích, kde hlavní náplní jeho práce byly archeologické výzkumy. Mostecké muzeum se za jeho vedení více otevřelo veřejnosti a stalo se i komunitním centrem s nabídkou celoročních aktivit.