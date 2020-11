Obliba ČSSD klesá, ale jsou výjimky. Třeba Petr Červenka. Byl poslancem, ale lidé ho znají hlavně jako starostu malého města Meziboří. Sám o něm s humorem říká, že je to největší kruhový objezd na světě. Krušnohorská usedlost s necelými pěti tisíci obyvateli leží kolem okružní silnice, která začíná a končí dole v údolí. Do Německa přes Meziboří zkrátka neprojedete, leda na kole po lesní stezce.

Je to možná právě ta izolace v přírodě, která dělá z Meziboří nejklidnější městečko široko daleko. Připomíná Kvítečkov z dětské knížky o Neználkovi. Bude to platit i nadále? „Lidé se tu chovají dobře a je tu pořádek,“ upozorňuje starosta na to, o co se město opírá.

Jak se koronakrize dotkla města Meziboří? Máte nějakou ztrátu v rozpočtu?

Samozřejmě, příjmy ze sdílených daní šly dolů. Ale těm, kteří jsou v nájmu v městských budovách, jsme za celou dobu, co museli mít zavřeno, odpustili nájem. Není to velký peníz, ale každá koruna je dobrá. Snažili jsme se našim podnikatelům vyjít vstříc, aby měli lepší podmínky a menší ztráty. Přijali jsme i další opatření. Už na jaře jsme v radě jednali o tom, že některé naplánované investice pozdržíme a na podzim vše přehodnotíme s tím, že pokud na tom budeme dobře, akce dokončíme, jinak je odložíme do dalšího roku.

Také v Meziboří utichla kultura. Zavřená je knihovna i Klub seniorů.

Kvůli zákazu jsme zrušili také divadelní představení. Vše bylo předem nasmlouvané a naše pracovnice už měly podle vlády nařízené, kolik může být lidí, jak velké mají být rozestupy. V Meziboří máme tu výhodu, že pódium je zhruba čtyři metry od první řady. Ani to ale nepomohlo.

Vy jako starosta dostáváte od hygieniků statistiky o počtu nakažených?

Informace dostávám denně za celý okres, ne za Meziboří. Pro mě je zásadní, že od března jsme nemuseli zavřít kvůli karanténě žádné městské zařízení. Co, mohlo, to fungovalo. Snažili jsme se vše dělat podle nařízení vlády. Nedávno jsme sice museli omezit provoz městského úřadu, ale nikoho neodbýváme.

Je podle vás v době epidemie výhodou, že Meziboří je svou polohou tak trochu stranou všeho dění?

Možná, že na tom něco pravdy je. Ale nezapomínejme na to, že řada lidí dojíždí za nákupy a prací na Mostecko, případně až do Prahy. Problém vidím spíše v tom, že začalo období chřipek a lidé s rýmou a bolestí hlavy mohou podlehnout panice, že mají covid.

Během epidemie proběhly krajské volby. Co říkáte neúspěchu ČSSD? Bylo to pro vás zklamání?

Nebylo. Tady je můj subjektivní názor: naše vedení nepostupovalo tak, jak jsme to na sjezdu požadovali, protože se řadou záležitostí v regionech nezabývá. My, sociální demokraté v Ústeckém kraji, jsme od počátku upozorňovali na to, že ČSSD nemá jít do vlády, protože ji to poškodí. A na tom trváme. Přestože jsme se proti vedení strany takto vymezili, hledali jsme způsob, jak navzdory sporům zajistit, aby sociální demokracie byla v krajských volbách úspěšná. Proto se vymyslel nový volební projekt, který podpořila řada úspěšných sociálních demokratů a schopných osobností z místních samospráv. Z popudu pražského vedení ČSSD ale vznikla čistě stranická protikandidátka, která měla slabší zastoupení a menší šanci na úspěch. Podle mě to byl podraz z Prahy a voliči to nakonec potvrdili.

Jenže ČSSD se v regionu nedaří už delší dobu. V Mostě nemá ani jednoho zastupitele. Proč klesla obliba strany?

Určitě je to o lidech, kteří, když měli tu možnost, nepracovali naplno a stali se spíš funkcionáři, než těmi, kteří naslouchají lidem. Vezměte si třeba Havraň, kde je za ČSSD výbornou starostkou Zdeňka Smetanová. Její úspěchy jsou letité a lidé tam mají o obec doopravdy zájem. Nejsou za tím žádné proklamace, jen práce.

Zmínil jste známou starostku, se kterou držíte ČSSD v komunální samosprávě. Budete ještě kandidovat?

Já měl už v roce 2018 blízko k tomu, že kandidovat nebudu, ale nechal jsme se přesvědčit, abych šel do toho znovu a měl jsem opět úspěch. Lidi si za ta léta zkrátka všimli, že se svými kolegy chci pro obec to nejlepší. Často je to sice složité, je za tím hodně úsilí, ale je to krásná práce.

Chcete v ní tedy pokračovat i v dalším volebním období?

Přiznám se, že v současné době o tom neuvažuji. Už jsem starší pán a je tu mladá generace. Je čas, aby Meziboří dostali na starost mladší politici s jinými názory, kteří město možná povedou jiným směrem.

Myslíte si, že bez vás sociální demokracie na Meziboří uspěje?

No, byl jsem léta její tváří, ale na druhou stranu jsem se před rokem vzdal funkce předsedy místní organizace. Takže už tehdy jsem nastínil své odcházení.

Máte tu nějakou schopnou mladou krev?

Máme tu několik mladých sociálních demokratů, kteří jsou podle mě schopni vést město v tom duchu, jako jsem ho vedl já. Ale nevím, jestli se nějak nezmění. Mají taky trochu jiné názory, takže za ně nedokážu mluvit.

Teď chystáte městský rozpočet pro příští rok?

Ano, návrh rozpočtu budeme letos schvalovat poprvé v prosinci. To je změna oproti minulosti. Dosud jsme vždy jeli až do února na rozpočtové provizorium.

Můžete zmínit pár plánovaných investic?

Chceme dál pokračovat ve zvelebování naší základní školy, kde je potřeba udělat nové podlahy v tělocvičnách a počítáme s dotací. V mateřské škole chceme upravit kuchyň a také myslíme na rekonstrukci komunikací na Markově kopci. V tomto případě jsme žádnou dotaci nezískali, a tak plánujeme zahájit první etapu za městské peníze. V plánu bylo i parkoviště, ale přípravu zkomplikovaly petice, jedna byla proti stavbě, druhá pro. Byla to velmi složitá záležitost, a tak jsme se na zastupitelstvu dohodli na kompromisním řešení. Jenže je to ztráta jednoho roku. Investic plánujeme celou řadu, ale potřebovali bychom víc peněz.

Letos v lednu se s veřejností projednával program rozvoje Meziboří na roky 2020 až 2027. Zaujalo mě, že hrozbou je stárnutí obyvatel a šancí vznik turistického či lázeňského centra. Jak to vidíte vy?

Kdysi jsem chtěl, aby Meziboří bylo sportovní, rehabilitační a turistické centrum. Dokonce tu mohly být druhé Dlouhé stráně jako v Jeseníkách, ale nevyšlo to. Byla i řada vnějších tlaků a státní podpora šla jinam. Teď zastávám názor, že velké ambice a příliš nákladné projekty musejí jít stranou a že je lepší věnovat se praktické udržitelnosti a postupné modernizaci toho, co tu už máme. Byl bych nerad, aby tu vše stárlo, zejména domy v majetku města, sportoviště či tepelné hospodářství. Obklopují nás lesy a není prostor na rozšiřování, ani na stavbu hotelů či dalších pečovatelských zařízení. Stát navíc upřednostňuje, aby lidé trávili poslední roky života mezi blízkými, ne v ústavech. Proto jsem k expanzi Meziboří skeptický, ale debatu o rozvoji svým postojem nechci narušovat. Jsem pro tříbení názorů.

Ale podzemní nádrž vody v Meziboří bude?

To je projekt financovaný státem v rámci programu boje proti suchu. Meziboří bylo vytipováno odborníky, kteří zjistili, že v lokalitě u sjezdovky jsou vhodné podmínky pro podzemní zásobník vody. Udělali tu sondy a pod záštitou ministerstva životního prostředí na tom začali pracovat. Původně jsme si mysleli, že pomůžeme tělovýchově a voda bude i na umělé zasněžování sjezdovky, ale to nám nepovolili.

Bude z toho město tedy nějak profitovat?

Ano, budeme tu vodu odebírat pro naši velkou zahrádkářskou kolonii. Provoz sjezdovku by to nemělo omezit. Jedná se o pilotní výzkum, který ukáže, zda se podobné nádrže vyplatí udělat i na jiných místech v republice. Mně se tento projekt líbí a zahrádkáři to podle mých informací kvitují.

Čím to je, že Meziboří dost lidí chválí? Je tu prý klid, bezpečno a nejsou tu znát sociální problémy jako v Mostě a Litvínově.

Jsme obec vklíněná do Krušných hor a máme silnou základnu starousedlíků. Právě proto, že jsme klidná lokalita uprostřed kopců, přitahujeme mladé rodiny, které utíkají před stresem ve větších městech. Máme tu svá sociální, kulturní a sportovní zařízení, školu a školku, MHD a lékaře. Jen o obchody jsme postupem doby přišli, takže se za většími nákupy jezdí do Litvínova. Není to ale jen o klidu. Lidé se tu chovají dobře a je tu pořádek. Nezapomínejme na to, že technické služby jsou pod městským úřadem a dělají vše pro obec, co je zapotřebí, a máme zde rovněž služebnu Policie ČR.

Vy jste rodák z Meziboří?

Ne, jsem vesničan z Louky u Litvínova a seděl jsem například s Ivanem Hlinkou ve třídě. Já byl pak jako fotbalista v Dukle Žatec a kopal i za Meziboří, kde jsem se stal tajemníkem na městském národním výboru. Tehdy jsem byl ještě komunista, ale musím říct, že jsem se za to nikdy nemusel stydět, a protože jsem to vždy myslel dobře, jsem tam, kde jsem.

Petr Červenka

• Rodák z Louky u Litvínova, absolvent Střední průmyslové škole v Mostě, dlouholetý člen ČSSD a od roku 1998 starosta města Meziboří (s přerušením v letech 2006 -2010, kdy byl poslancem Parlamentu ČR).

• Před rokem 1989 byl členem KSČ a aktivním fotbalistou (hrál i za Duklu Žatec).

• V minulosti pracoval jako tajemník Městského národního výboru v Meziboří, vedoucí odboru ONV v Mostě a vedoucí sportovního zařízení v Meziboří.