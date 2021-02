Na náměstí Velké mostecké stávky mezi Priorem, Repre, radnicí a třídou Budovatelů bude stát od letošního podzimu nevšední umělecké dílo - Památník hornických tradic a důlních neštěstí v Mostě. Autorem návrhu je architekt Jakub Klaška. „Návrh v podstatě dává nahlédnout pod povrch,“ říká vítěz výtvarné soutěže na památník.

Zdroj: DeníkJak jste se o soutěži dozvěděl a proč jste se do ní přihlásil?

Na úvod musím říct, že jsme na soutěži pracovali společně s mojí manželkou Barborou, která je sochařka. Dozvěděli jsme se o ní na facebooku, kde naše společná kamarádka sdílela tuto vyhlášenou soutěž a přímo nás označila, zda bychom neměli zájem se účastnit. Pravidelně spolupracujeme na různých sochařsko-architektonických soutěžích, takže jsme rádi přijali i tuto výzvu.

Člověka napadne, že když někdo pracuje v Londýně jako architekt v proslulém studiu Zaha Hadid Architects, nemá zapotřebí ani čas věnovat se výtvarnému projektu v malém městě uprostřed Evropy. Kde se ve vás bere ten zájem?

Jako architekta mne přirozeně zajímá práce s veřejným prostorem a právě zájem o veřejný prostor je to, co spojuje sochařství i architekturu, takže je pro nás přirozené tento zájem rozvíjet společnými silami formou mezioborové spolupráce. Jak jsem již zmínil, s Barborou se pravidelně účastníme různých výtvarných soutěží, takže si prostor vždy najdeme, tím spíš, že v Čechách rádi trávíme čas.

Před pár lety jste vyhráli soutěž na návrh památníku ke sto letům Československa u Masarykovy základní školy v Litoměřicích. Znamená to, že máte k severním Čechám nějaký bližší vztah?

Já osobně jsem strávil nějaký čas studiem na Fakultě umění a architektury v Liberci. Krajina severních Čech je velmi zajímavá a inspirativní. Při zkoumání krajiny Mostecka jsme byli okouzleni Českým středohořím a krajina se tak stala hlavním motivem památníku. To, že se nám více daří realizovat na severu Čech, nás velice těší. Co se týče dalších krajů, tak v předloňském roce jsme také vyhráli sochařskou soutěž pro Masarykovu univerzitu v Brně, realizace je však z finančních důvodů zatím odložena.

Co vás teď, po oznámení výsledků mostecké soutěže, čeká?

Nyní, po podepsání smlouvy se můžeme konečně pustit do práce. Plastika má být hotová již koncem srpna. V současné době pracujeme na projektové a výrobní dokumentaci památníku a prototypech, které budou předcházet samotné realizaci.

Z jakého materiálu bude mostecký památník a kde budou jeho díly vznikat?

Zásadním materiálem je beton, v tomto místě významný pro své konotace k prostředí. Tento hrubý betonový reliéf je zčásti doplněn narezlým kovem, jež tuto drsnou plochu oživí. Forma, do které bude plastika odlita, bude vznikat v ateliéru v jižních Čechách a samotné lití památníku by se mělo dít v srpnu, přímo na místě. Tedy na náměstí Velké mostecké stávky.

Jak byste váš návrh stručně popsal lidem, kteří kolem památníku budou procházet a budou dumat, co to vlastně je?

Návrh v podstatě dává nahlédnout pod povrch. Hlavním motivem památníku je samotná zem. Využíváme stávajícího trávníku, kde část plochy transformujeme tak, že se nadzvedává a vytváří stěnu, která se na diváka pocitově valí a on tak může pocítit tíhu hmoty nad sebou, což je vzhledem k tématu zásadní. Tato odkrytá vnitřní část objektu se zvedá do výšky v ladném natočení směrem k budově Repre a utváří vertikální stěnu, v níž je zaznamenána struktura jako reliéf transformované krajiny. Připomíná rýhy a řezy v lomu, vrstvy země v místech těžebních dolů, zároveň může naznačovat i rýhy v životech lidských, především v případě oběti důlních neštěstí. Majestátní zeď a její vertikalita v rámci celého prostoru vytváří dojem oltáře, čímž podporuje efekt pietního místa.

Památník bude stát uprostřed modernistického Mostu, který vznikl po zbourání starého města kvůli uhlí. Od jeho těžby se ale nyní ustupuje. Pracovali jste i s tímto aktuálním příběhem, když jste podobu památníku vytvářeli?

Ano, vždy se snažíme návrh vytvořit příznačný pro místo. Aby s místem dobře fungoval. Velkoryse pojaté náměstí nám přišlo jako skvělá výzva pro něco velkého, též trochu brutalistního, ovšem částečně ladných tvarů, což s brutalistním okolím přichází do dobrého kontrastu. Aktuální příběh ústupu těžby může být vnímán skrz vrchní část objektu, která je postupně zarůstána a pohlcována různými rostlinami a zelení.

Jak silné téma pro vás hornictví je?

Téma hornictví vnímáme intenzivně, protože tato činnost ovlivnila historii a kulturu celé naší civilizace. Tato surovina umožnila a akcelerovala pokrok v mnoha odvětvích a posunula celý civilizační vývoj. To, že se od těžby nyní ustupuje, pouze podtrhuje, že žijeme v prostředí neustálé změny a vývoje společnosti. Tyto změny jdou daleko za horizont průmyslového významu těžby, která po desetiletí tvarovala osudy obyvatel, krajiny, samotného města, ale i stopy v naší společné paměti. Jsme velmi rádi, že můžeme doslova nahlédnout pod povrch a toto téma vice vstřebat a uchopit.

O soutěži

Otevřenou výtvarnou soutěž na podobu Památníku hornických tradic a důlních neštěstí v Mostě vyhlásilo v srpnu 2020 město Most. Důvodem bylo vytvořit ve veřejném prostoru dosud chybějící pomník na počest havířů a pietní místo pro uctění obětí havárií na šachtách. Místo v centru Mostu bylo vybrané jako reprezentativní (Repre s náměstím se budou rekonstruovat).



Do konce října přišlo 17 návrhů. Rozhodovala sedmičlenná porota (Mgr. Lada Semecká, Fakulta umění a designu, UJEP Ústí n. L., MgA. Richard Loskot, Fakulta umění a architektury, TU Liberec, Doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, PhD., Fakulta umění a designu, UJEP Ústí n. L., Mgr. Jan Paparega, primátor, Ing. Vlastimil Vozka, radní, Zbyněk Jakš, ředitel Podkrušnohorského technického muzea a předseda Spolku severočeských havířů Most, Akad. Arch. Petr Nesládek, externí architekt města Mostu). Hodnotícími kritérii byly hlavně kvalita výtvarně estetického řešení, měřítko a jeho fungování ve veřejném prostoru, proveditelnost návrhu, udržitelnost a dodržení limitu na realizaci díla (nejvýše 1,8 milionu korun bez DPH).



„Porota na vítězném návrhu Jakuba Klašky ocenila zejména kvalitu celkového konceptu, jeho hmotové výtvarné zpracování a dominantní působení památníku ve veřejném prostranství, přilehlém k náměstí Velké mostecké stávky. Autor se oprostil, na rozdíl od většiny ostatních návrhů, od použití prvoplánových hornických symbolů a atributů, jako jsou například svatá Barbora, důlní výdřevy a skruže nebo hornické nástroje, a pojal dílo obecněji jako monumentálně koncipovaný nadzvednutý zářez do terénu, symbolizující dobývání uhlí v krajině,“ komentoval verdikt poroty její člen Petr Nesládek.