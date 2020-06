V roce 2005, ve svých 11 letech, založil v Mostě Cirkus Mini a stal se vůbec nejmladším principálem v zemi, který se svým týmem bavil hlavně děti žonglováním, artistikou a kouzly. Hned po maturitě se z něj stal profesionál, který se v posledních letech specializuje na iluze a zábavné programy pro všechny věkové kategorie. Na rozhovor na 1. náměstí v Mostě dorazil v ozdobné bílé uniformě a vypadal jako Elvis Presley. „V 21. století se všechno rychle vyvíjí, ale když na vás dýchne atmosféra tradičního cirkusu, je to něco nádherného,“ vysvětluje v rozhovoru David Kozlok.

Jako dítě jste založil Cirkus Mini. Co vás k tomu vedlo?

Impulsem byla návštěva Cirkusu Humberto, který zavítal k nám do Mostu. Tehdy jsem si řekl: tohle bych chtěl jednou dělat. Hned druhý den po 18. narozeninách jsem si udělal živnost na pořádání zábavných a kulturních akcí. Každý pak věděl, že jsem to celou dobu myslel vážně a nedělal si srandu.

Čemu jste se nejprve věnoval?

Školní léta jsem zasvětil především tréninku, abych se vypracoval do profesionální podoby. Začínal jsem žonglováním, kouzlením a lehkou artistikou. Lidi kolem mě se měnili. Měl jsem tanečnice i cvičeného králíka, pomáhali mi spolužáci, ale potom je to omrzelo a já pořád zůstával na hlavní linii. Na střední škole, kde jsem studoval ekonomiku, se mi nabídla možnost začít dělat vše naplno, nebo jít na vysokou. A já se chtěl postavit na vlastní nohy.

Jaké byly začátky?

Když jsem v osmnácti vstoupil do podnikání, tak jsem zjistil, že je toho potřeba dělat víc. Proto jsem přibral i moderování akcí a začal dělat animační programy pro děti, kde to není vyloženě o cirkusu. Prostě jsem se vrhl do všeho, co se týče kultury a zábavy pro širokou veřejnost. Dělali jsme například akce v mostecké Meduze.

Máte jako iluzionista nějaké spolupracovníky?

Já teď vystupuji hlavně se svou snoubenkou, která mi dělá asistentku. Na velké iluze mám ještě několik nasmlouvaných asistentek.

Cirkus Mini někde pravidelně vystupuje?

V posledních dvou třech letech jsme cirkus trošku utlumili. Když někdo zavolá, tak mu poskytneme cirkusový program, ale teď se věnujeme naplno kouzlení a iluzionismu. Rekvizity sestrojil můj dědeček na zahradě. Děláme velkou show, která zaujme nejen děti. I dospělí sedí s otevřenou pusou. Vygradovali jsme to do úplně jiných rozměrů.

Co považujete v poslední době za největší úspěch?

Letos se nám podařilo vstoupit do České knihy rekordů. Od 23. února jsem nejrychlejším iluzionistou v České republice, kdy se nám povedlo 11 iluzí předvést za 3 minuty a 51 vteřin. Takže teď děláme vyloženě kouzla, o to je největší zájem. Velká kouzla, kterým říkám “copperfieldovské iluze“, děláme i na nejrůznějších soukromých akcích.

Zdroj: Youtube

David Kozlok Promo 2019 Zdroj: YouTube.com/Cirkus Mini

Má teď váš podnik nějaký název?

Do svých 23 let jsem šířil název Cirkus Mini, v posledních letech se snažím všude prosazovat jméno David Kozlok, abych vešel do povědomí lidí pod svým vlastním jménem. Zkrátka kouzelník David Kozlok, to je teď pro mě důležité, aby si mě lidi zapamatovali. Hodně mi pomohla minulý rok soutěž Česko-slovensko má talent, kde jsme uspěli a od té doby se klientela zase o něco víc rozšířila.

Kde jste už všude byli?

Vystupovali jsme na Slovensku, v Německu, Rakousku a projetou máme celou Českou republiku. Ne všude ale tahám velké rekvizity. Pozvali si mě třeba na narozeninovou oslavu do Ostravy, kam jsem jel vlakem. Hodně míst jsem ještě jako student poznal během čtyř sezón s Cirkusem Jo-Joo, ve kterém jsem se o letních prázdninách zdokonaloval v tréninku a pomáhal s propagací. Dalo mi to hodně, protože jsem mohl strávit čas s profesionály, kteří vyrůstali u cirkusu. Já z tradiční cirkusové rodiny nejsem.

Zmínil jste ale dědečka, který vám dost pomáhá?

Já říkám, že mám tři rodiče - maminku, tatínka a dědečka. On mě podporoval i tím, že mi z počátku dělal řidiče. A pak mi začal dělat nejrůznější rekvizity. Já si je umím představit a on je vyloženě technický typ, který to svýma šikovnýma rukama vyrobí.

Jak jste prožíval nouzový stav?

Bylo to těžké. Teď jsem po celé té karanténě měl konečně akci, na které jsem mohl vystupovat, a normálně mně šly slzy do očí. Za ty roky jsem se s tou prací tak sžil, že představa, že najednou nemůžu bavit lidi, byla pro mě stresující. Samozřejmě že i po finanční stránce to bylo znát. Hodně kontraktů nám odpadlo nebo se přesunulo na další rok. My jsme měli v podstatě plný kalendář na červen, a teď ho máme poloprázdný, protože většina akcí se zrušila. Já jsem zvyklý přes týden pracovat a všechny víkendy věnovat kouzlení.

Teď jste civilním povoláním vedoucím skladu?

Ano, vzhledem k situaci v kultuře a současné krizi mě kouzlení neuživí.

Jaké to je pracovat ve skladu?

Občas chodím domů utahaný, ale na druhou stranu mám potom o to větší radost, když se můžu věnovat své umělecké práci, kterou miluji. Obojí se dá skloubit.

Takhle fungujete stále?

Vždycky jsem měl takové období, že jsem někde pracoval a pak jsem několik měsíců dělal jenom cirkus a potom jsem si zase něco našel. Kombinoval jsem to podle potřeby. Já se práce nebojím, dělal jsem i řidiče nebo si vyzkoušel vedoucí pozici. To se do života hodí a díky tomu stojím nohama pevně na zemi.

Někteří lidé si myslí, že umělci musí být milionáři, mají drahá auta a jezdí na luxusní dovolené.

Na dovolené v zahraničí jsem byl naposledy před šesti lety a bavoráka nemám. Když se mi podaří vydělat větší obnos, tak co nejvíc peněz investuji do rozvoje živnosti. Mě moc pomáhá dědeček. U něj máme takovou “továrnu na iluze“. Ale na materiál si stejně musíme vydělat.

Co plánujete po koronavirové krizi dál?

Do konce roku to vidím bledě. Větší kontrakty a akce, které nás celoročně drží nad vodou a pomáhají nám posouvat se vpřed, odpadly, takže letošní sezona nebude nic moc.

Nedávno jste se zastal českých cirkusů se zvířaty, kterým města přestávají pronajímat pozemky. Proč cirkusy hájíte?

Nikdy jsem se nezastával něčeho, do čeho nevidím. Vycházím z vlastní zkušenosti, kdy jsem čtyři sezóny strávil v nejznámějším českém cirkusu a měl jsem možnost dostat se v podstatě na centimetry i k tygrům. Ti lidé své práci rozumějí a o zvířata se dobře starají. Mrzí mě, že kritici, kteří odsuzují všechny cirkusy se zvířaty, se nechají strhnout negativními cizími videi na internetu, ale práci v českém cirkusu nepoznali. Lepší je zpřísnit legislativu, aby zůstali jen ti, kteří se o zvířata starají důkladně. Tradiční cirkusy jsou součástí naší kultury.

Na jedné fotce jsem vás viděl za pojízdným barem. To je nějaká nová aktivita?

Na to jsem se dal minulý rok a pomohla mi k tomu má snoubenka, která má kubánské kořeny. Díky ní jsme začali dělat kubánské drinky. S barem jezdíme na trhy do Ředhoště. Stánkařinou teď vyplňujeme volné víkendy.

A vy u baru žonglujete?

Děláme to jako show.

Ten kostým, ve kterém jste přišel na rozhovor, je odkud?

Je od švadleny přímo na zakázku. I když se dnes nacházíme ve 21. století a všechno se vyvíjí, dokonce i cirkus a loutkové divadlo, tak mně se strašně líbí, když to má stále nádech té tradice. Když jsem v cirkusu, který má nejmodernější vybavení, a vejde principál v tradiční uniformě, tak na vás dýchne ta atmosféra.

Mají cirkusy a varieté budoucnost?

Podle mě zůstanou jen rodinné podniky. Není to o tom angažovat co nejvíce lidí a pak je nemít z čeho zaplatit. Rodiny drží při sobě, principál prodává lístky, pak cvičí s koňmi, pak uklízí manéž, jeho maminka prodává popkorn, jeho žena dělá akrobacii. Tak si vydělají.

Dá se to dělat do důchodu?

Když vás následují vaše děti, tak ano. Když děti vyrostou a vy zestárnete, dá se břemeno přetáhnout na ně a vy stojíte v pozadí a radíte jim a předáváte zkušenosti. Cirkus přežil, protože se dědí z generace na generaci. Kdyby vše dělala jen jedna, tak v 50 letech jsou ti lidé totálně zničení.

David Kozlok

• Rodák z Mostu, je mu 26 let. Žije v Litvínově

• Absolvent 16. ZŠ a Střední školy diplomacie a veřejné správy.

• Letos získal titul Nejrychlejší iluzionista v Čechách a je v České knize rekordů.