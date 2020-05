Na sympatickou Kateřinu Kluchovou se můžete v Městském divadle v Mostě těšit hned v několika inscenacích, až to situace dovolí. Konkrétně jde o Školu základ života, 60’s aneb šedesátky, Funny girl a Karlštejn, kde hraje panoše.

Nejraději pracuje s režisérem Petrem Svojtkou, který jí dodává ještě více pozitivní energie, než má sama. Ničeho se nebojí, takže kromě studia a divadla stíhá hrát hned na několik nástrojů, jako je třeba ukulele, které využila i jako formu obživy na cestě X-challenge. Již brzy se také uskuteční projekt Malá archa, do kterého je zapojena a díky kterému vzniká farma ve Svahové u Jirkova.

Jste herečkou v mosteckém divadle, učitelkou ve škole stepu a vášnivou cestovatelkou. Jak nesete současnou situaci kolem nařízení spojených s epidemií koronaviru?

Úplně bych neřekla, že nic z toho teď nemůžu dělat, protože se můžu stále rozvíjet sama, což mi přijde moc hezké. Sice mě mrzí, že nemůžu cestovat, ale zase teď mám čas na běh a jízdu na kole, takže si to alespoň trochu kompenzuji. Přesto ale musím přiznat, že už mě to nebaví!

Co z toho vám chybí nejvíc?

Divadlo, to je jasné. Tam totiž trávím v podstatě veškerý svůj čas. Chybí mi lidé, jeviště, divadlo, přípravy, zkoušky a vlastně úplně všechno.

Co bude první věc, kterou uděláte, až opatření opadnou?

Asi půjdu do školy. (smích) Taky do divadla, samozřejmě. A až se otevřou hranice, tak vycestuji.

Snila jste o tom být herečkou už jako malá?

Ne, vůbec. Je to opravdu zvláštní, ale v mém životě se vše děje náhodou. I v divadle jsem v podstatě omylem. Vždycky jsem chtěla být učitelkou se zaměřením na matematiku a fyziku, jelikož to je moje láska. Zároveň jsem ale tančila a když byl jednou potřeba záskok do divadla na tanečnici, šla jsem tam a najednou jsem po konkurzu i zůstala.

Takže místo vzorečků teď studujete herectví?

Ano, ale ještě předtím jsem studovala management a marketing. Momentálně mě najdete na Vyšší odborné škole herecké v Praze v prváku. Ještě mám tedy čas se zlepšovat.

Máte nějaký typ postavy, kterou nejčastěji hrajete?

Mám a doufám, že se z něj brzy dostanu. Zatím hraji většinou naivní a hloupá děvčata, ale ráda bych okusila i něco nového.

Zahrála byste něco, co je vám proti srsti?

To si myslím, že je právě nejlepší. Když se člověk sám se sebou pře a musí o tom hodně přemýšlet, tak z něj může vylézt mnoho hezkých a zajímavých věcí.

A už jste si něco takového zahrála?

Všechno je svým způsobem malinko opak a malinko ze mě. Zatím jsem hrála nymfu v Odyssey, k čemuž asi nemám co dodat. (smích) Pak česačku chmele, která se mnou docela korespondovala. Školačka se mi zase spojila s tím, že stále studuji. Zkrátka se mi to vždy s něčím spojí. Důležité je nalézt, jak postava přemýšlí.

To zní jako, že vás baví nalézat, co máte společného…

Právě mě ale nejvíce baví to, jak můžu být někým úplně jiným a chovat se naprosto jinak. Pak to nabírá zcela nové obrátky a člověk se nemusí zpovídat z toho, co na jevišti dělá. Když máte třeba nějaké problémy, tak se můžete prostřednictvím nějaké postavy vybít a uvolnit. To mě na tom hodně baví.

Máte nějakou vysněnou roli?

Je jich spousta! Chtěla bych ochutnat z každého soudku něco. Líbilo by se mi zkusit být hodně alternativní, ale zároveň si střihnout i nějakou muzikálovou roli. Třeba Roxie v Chicagu, kde jsou skvělé kostýmy a písničky. A současně i nějakého hodně velkého záporáka.

Už jste někdy zapomněla text?

Ještě jsem neměla tolik textu, abych ho mohla zapomínat. (smích) Nicméně ale zapomněla. Naštěstí, když člověk ví, o čem hra je, řekne něco trochu jiného a ono se to nějak vyvrbí. Když jsou spolu lidé na jevišti správně napojení, tak ani nikdo jiný nepozná, že jeden z nich zapomněl text.

Takže jste z každé situace vždy vybruslila, nebo máte co vyprávět?

Například v jednom představení mám takovou supr čupr zvedačku, při které mě kolega vzal, otočil a roztrhl mi celou sukni až na záda. Já v té chvíli nevěděla, co mám dělat, když jsem měla zůstat na jevišti ještě asi patnáct minut. Jen jsem si sukni snažila nenápadně přidržovat a trochu jsem stresovala. A to bylo podle mě horší, než zapomenout text.

Jak to máte se stresem při představeních?

Já jsem spíše natěšená a celým mým tělem proudí adrenalin. Nicméně mám velkou výhodu, ačkoliv nevím, jak to funguje. Já jsem totiž vždy nervózní až po výkonu, místo toho, abych byla nervózní před ním, jak to mají ostatní.

Co vás na divadle nejvíce baví a co naopak ne?

Nejlepších věcí je strašně moc. Úplně top je ale to, že můžete vyjít na jeviště a vyřádit se. Můžete i předat něco důležitého dál publiku. A jediné, co zrovna nemusím jsou kostýmové zkoušky.

Ráda cestujete. Na jakém nejzajímavějším místě jste byla?

Každopádně bych ale vyzdvihla spíše nejhezčí, což bylo v Alpách v Itálii, kam jsem cestovala jen s krosnou po vrcholcích hor. Byli jsme tam na týden a pět dní z toho nepotkali žádné další lidi. Byl tam jen klid a příroda, díky čemuž mám právě cestování jen s krosničkou ráda. Když mám na zádech celý svůj dům, tak nic dalšího nemusím řešit a cítím se volně.

Kam byste se ráda ještě vydala?

Mám v plánu koupit dodávku, zrekonstruovat ji na obytné auto a procestovat Evropu během měsíce, tří nebo půl roku. Chtěla bych se podívat ale i do Thajska, Číny, Indie a podobně. Plánuji toho hodně a myslím, že život je dlouhý, takže snad budu mít šanci procestovat co nejvíce míst.

Vzpomenete si na svůj nejděsivější zážitek?

Mám dva. Jeden proběhl právě v Alpách, kdy jsme přespávali pod širákem nebo ve stanu. Jeden den už jsme šli opravdu dlouho a najednou zjistili, že nemáme kde spát, jelikož jsme byli v přírodní rezervaci, kde to bylo zakázáno. Tak jsme šli za kopeček, rozložili stan a všechno proběhlo v pořádku. Jenže ráno jsme objevili hromadu kostí a vyšlapanou cestičku. To už jsem měla tedy opravdu strach a takhle rychle jsem stan ještě v životě nesbalila.

A ten druhý?

Druhý se odehrál během X-challenge, kdy jsme vyrazili na deset dní stopovat po Evropě. Spali jsme v Německu v lese, zatímco opravdu silně pršelo. Všude byla mlha a já si říkala: Kdyby chtěl někdo někoho zabít, tak asi půjde sem. Ráno jsme zjistili, že šlo o nějaké feťácké doupě, jelikož všude byly stříkačky a podobně.

Jste lektorkou školy stepu. Jak jste se dostala ke stepu?

Náhodou. Chtěla jsem totiž už odmala hrát na klavír, abych se v budoucnu mohla stát právě učitelkou. Šla jsem tedy do lidušky, kde byl nábor a talentové zkoušky. Rozhodla jsem se, že bych chtěla začít i s tancem a zrovna v tu chvíli byl nábor i na step. Takže mě tam mamka přihlásila a od té doby stepuji.

Tančíte kromě stepu i nějaký jiný styl?

V podstatě jsem vyzkoušela už všechno. Jazz dance, hip hop, muzikálové tance, swing, a dokonce jsem momentálně začala chodit i do tanečních.

Zmiňovala jste klavír. Umíte hrát i na jiné nástroje?

Potom co jsem začala chodit na nauku, hrály všechny děti kolem mě na spousty nástrojů, což mě inspirovalo. Takže jsem vyzkoušela ještě kytaru, housle, ukulele, bubny, flétnu a trochu harmoniku, aby se neřeklo. (smích)

A chtěla byste se ještě na nějaký naučit?

Opravdu moc bych chtěla začít hrát na basu a saxofon, ale bojím se, že mi to můj časový harmonogram neumožní.

Na Instagramu píšete, že jste budoucí farmářka. Zkuste nám to přiblížit.

Založili jsme spolek Malá archa s Jirkou Krausem a jeho ženou. Snažíme se vybudovat farmu, kam by mohli chodit školy, děti s postižením, ale i rodiny a důchodci. Veřejnost by tedy mohla chodit po stezkách a zjistit, jak funguje taková farma. Na to už se moc těším!

Kateřina Kluchová

• Lektorka školy stepu a herečka.

• Diváci ji znají z Městského divadla v Mostě.

• Studuje Vyšší odbornou školu hereckou v Praze. Ráda cestuje.

Eliška Ratiborská