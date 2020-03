Oblastní charita Most oslaví 17. března 20 let vzniku. Tato nezisková organizace začínala s jedním mosteckým klubem pro předškoláky, ale nyní působí v několika okresech. Provozuje azylové domy, nízkoprahová centra pro děti a mládež, sociální poradny, komunitní centrum, pečovatelskou službu, charitní šatník, šicí dílnu, terénní programy v chudých rodinách, protidluhové poradenství a další dobročinné aktivity. „Je toho opravdu dost,“ říká ředitelka Eva Čenkovičová.

Proč je dobré pomáhat lidem v nouzi?

Je to o vnitřním nastavení člověka a jak vnímá život kolem sebe. Myslím si, že každý z nás má vlohu pomáhat druhým lidem, což je oboustranně prospěšné. Otázka je, zda tuto vlohu člověk dostatečně využívá.

Setkáváte se někdy s názory, že lidem z okraje společnosti by se pomáhat nemělo, protože si za své problémy mohou sami?

Ano, s takovými názory se setkávám, ale ne často. Myslím si, že každý, ať je na jakékoliv sociální úrovni, si za své problémy většinou může sám. Je ale pravda, že hodně záleží na tom, do jakých podmínek se narodíte, co vás rodiče naučí a jak jste psychicky i fyzicky vybaven na zvládání životních těžkostí. Dnes je to hodně o tom, zda unesete i společenskou zátěž a velkou odpovědnost. Měli jsme v našich azylových zařízeních pro bezdomovce vysokoškolsky vzdělané lidi, kteří měli krásnou kariéru, ale nezvládli život. Nedokázali čelit například rozvodu, úmrtí blízkého člověka či ztrátě práce, kdy se jim podmínky dramaticky zhoršily. Pomáháme jim k návratu, postavit se opět na vlastní nohy. Nestojíme před nimi jako štít proti společnosti. Snažíme se být tím, kdo vnáší smíření mezi majoritu a minoritu.

Vzchopili se ti vysokoškoláci?

Měli jsem v azylovém domě inženýra, kterého jsme posunuli vpřed a dnes zase normálně funguje. Žel měli jsme i bezdomovce, který byl velice fundovaný, inteligentní, uměl mnoho jazyků, ale nezvládl to. Prostě se nám ho nepodařilo dostat nahoru. Většinou se ale vysokoškolsky vzdělané lidi podaří vytáhnout. Ti, kteří si neuvědomují, že učení je pro život, zůstávají na sociální síti závislí déle.

Charita v Mostě slaví 20 let. Jaké byly začátky?

Já jsem u vzniku sice stála, ale jako úzce spolupracující. Do charity jsem přišla, až když běžela rok. Začínalo se s nízkoprahovou službou pro předškoláky. Nejprve byl problém naučit rodiče, aby děti do klubu Sovička vodili pravidelně. Byly ostýchavé mezi cizími lidmi, učili jsme je zbavit obav mimo domácí prostředí, návykům, které se jim budou v životě hodit jako hygiena, zpěv, recitace a rozvíjeli jejich dovednosti. Naší velkou radostí vždy bylo, když prošly zápisem do školy. V prvních letech jsme se také potýkaly s financemi. Tehdy už existovala řada neziskových organizací, a proto jsme si museli své místo uhájit a dokázat sponzorům, že pomáhat umíte.

Teď už poskytuje více služeb.

Je jich opravdu hodně. Působíme nejen v okrese Most, ale i na Teplicku a v Libereckém kraji. Všechno to přicházelo tak nějak přirozeně. Dost často jsme byli osloveni městskými úřady nebo tím, kdo se danou problematikou v určité lokalitě zabýval.

Je růst zájmu o charitu reakcí na zhoršenou sociální situací v severních Čechách?

Já myslím, že ano. Je známo, že na sever přicházeli lidé vystěhovaní například ze středních Čech, které nechtěly mít sociálně vyloučené lokality, ale tím své problémy přenesly do našeho regionu. Museli jsme se rychle naučit získávat evropské dotace, protože peníze jsme opravdu potřebovali. Obstáli jsme při nespočtu kontrol a díky tomu se zprofesionalizovali. Zvládli jsme i období nedostatku zaměstnanců. Většinu jsme jich nabrali z úřadu práce, kde před patnácti lety bylo ještě dost vzdělaných lidí, kteří pracovat chtěli. Dnes jsou mnozí z nich na vedoucích pozicích.

Nejste už z té práce unavená? A jak a kde nejraději odpočíváte?

To víte, že jsem občas unavená, ale odpočívat, jak zjišťuji, neumím. Ráda však chodím na procházky. Někdy si sednu, pozoruji přírodu nebo koukám na vodu. To je takový můj způsob relaxace.

Co vás vůbec vedlo k tomu začít pracovat v charitě?

Přišlo to nějak samo od sebe. Skončila jsem v zaměstnání, které jsem předtím dělala přes dvacet let. Někdo mi to pak ohodnotil, že jsem jako bývalá novinářka prošla krizí středního věku, ale já věděla, že se už do redakce vrátit nechci, že by mě žurnalistika nenaplňovala jako dřív. Díky středoškolskému ekonomickému vzdělání jsem začala podnikat v daních a účetnictví a přes to se ke mně dostala charita, která byla čerstvě založená a já s ní začala úzce spolupracovat. Po roce jejího fungování jsem byla oslovena, ať se přihlásím do výběrového řízení na ředitele.

Bylo těžké se rozhodnout?

Zvažovala jsem to, protože daně byly jistotou, zatímco charita byla tehdy na okraji zájmu. Ale příslušela jsem do církve a nabídka mi vnitřně seděla. I když pro mě byla pozice manažera velkou neznámou, docela jsem se v ní našla a začala mě velmi bavit. Trávila jsem v práci spoustu času. Oporou mi vždy byl náš tým. Jsem vděčná za to, že ho mám.

Berete charitu jako práci, nebo jako poslání?

Začala jsem s vědomím, že je to poslání, ale povinnosti ho překlopily do práce. Když jste v pracovním procesu, myslíte hlavně na odpovědnost a plnění úkolů. Lhala bych, kdybych řekla, že to beru jen jako poslání. Ale poslání je základ.

Je pro práci v charitě vhodné být věřící?

V naší charitě a dalších církevních neziskových organizacích pracujících v sociální oblasti převládá stav, že většina zaměstnanců je nevěřících. Myslím si, že pro tu práci jsou vhodní a že při ní v prvé řadě nezáleží na tom, zda je někdo věřící, ale spíše na tom, jak jsou lidé vnitřně nastaveni a jak si navzájem rozumí.

Máte teď dost kvalifikovaných zaměstnanců?

Takových není nikdy dost. Přicházejí k nám sice lidé ze škol, kde se dobře naučí teorii, ale v praxi si zoufají. Musíme jim pomoci vše ustát, aby se například s chudobou, kterou v terénní práci zažijí, vyrovnali. Sociální pracovníci potřebují mít empatii a zároveň musí přebírat vůdcovskou roli, aby své klienty někam dovedli.

Změnilo se nějak postavení sociálních služeb v očích veřejnosti? Zdá se mi totiž, že ti, kdo sociální služby nepotřebují, jimi občas pohrdají, protože pomoc druhým nevytváří zisk a potřebuje dotace.

Pořád existuje určitá skupina lidí, kterým vadí, že sociální služby ujídají peníze ze státního rozpočtu. Starost o druhé se ale vyčíslit nedá. To by se poznalo, kdyby sociální služby přestaly fungovat, ale to bych společnosti nepřála. Naštěstí stále převládá jiný přístup: lidé si uvědomují, že teď jsou na tom dobře, ale zítra může být hůř a budou potřebovat pomoc. Na dno může spadnout každý.

Kdo vám přispívá? Jsou to třeba i podnikatelé?

Naším zdrojem jsou hlavně dotace od Evropské unie, státu, krajů a měst a obcí, kde působíme. Pak se obracíme na nadace a máme i dary od jednotlivců. Nedávno k nám přišel jeden podnikatel ve stavebnictví, který řekl, že se mu začalo velmi dařit a že chce přispívat pravidelně na chudé. Byla vidět jeho pokora k bohatství i k chudobě.

Chystáte v tomto roce nebo v příštích letech něco nového?

Připravujeme registraci domácí zdravotní péče. Jedná se o službu zdravotních sester v domácnostech, kam by za pacienty chodily na doporučení lékařů. Chceme ale vstoupit i do péče o seniory a nabídnout jim pobytové služby. Už máme vyhlídnutý objekt. Věřím, že se nám to podaří.

Souvisí to se stárnutím obyvatel?

Ano, demografický vývoj ukazuje, že v okrese Most tvoří senioři přes sedmnáct procent populace a za deset let jich má být čtvrtina. Je dobře, že stát podporuje péči o seniory v domácím prostředí, ale ne všichni zvládnou prožít stáří ve svých bytech či domech. Mnozí chtějí být s ostatními v zařízení, kde mají větší pocit jistoty a zabezpečení. Tyto seniory bychom rádi podpořili nabídkou komunitního bydlení, což je něco mezi mezi domovem pro seniory a klasickým bytem. Senioři mohou bydlet vedle sebe, scházet se a podporovat se, ale udržují si své soukromí.

Eva Čenkovičová

Je jí 69 let, rodačka z Berouna. Mládí prožila na Sušicku, v Mostě žije od roku 1970.

Je absolventkou střední ekonomické školy a Fakulty žurnalistiky na UK Praha. Pracovala v regionálních novinách. Ředitelkou Oblastní charity Most je od roku 2001.

Je členkou rady Diecézní charity Litoměřice a dozorčí rady Hospice Most a držitelkou Ceny Charity ČR za mimořádné charitní dílo.

Oblastní charita Most spolupracuje také s německými partnery, nejčastěji s Lidovou solidaritou Freiberg, se ZŠ Vévody Heinricha z Marienbergu a Vesnickým muzeem Gahlenz.