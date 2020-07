Mostecký deník a Ponte reports přinášejí rozhovor s ředitelem 14. základní školy Rozmarýnová v Mostě Bohumilem Moravcem.

Bohumil Moravec | Foto: reprofoto Ponte reports

V září 2019 vystřídal ve vedení školy dosavadní ředitelku Janu Klanicovou a po roce působení na pozici ředitele už usilují o jeho hlavu. Údajně na pracovišti šikanuje pedagogy, je arogantní a šíří kolem sebe nepřátelskou atmosféru. Prestižní školu, kterou do jeho ředitelování 14. ZŠ byla, prý žene do záhuby. Jak to vidí ten, o kterém se mluví, se dozvíte v rozhovoru.