Co je cílem duhového průvodu a celého Most Pride? Cílem Most Pride je vytvořit bezpečný prostor pro LGBT+ lidi a především mládež z našeho regionu. Vycházíme z vlastní zkušenosti, kdy jsme vyrůstali v Mostě jako queer (pojem, který zastřešuje různé genderové a sexuální menšiny, které nejsou heterosexuální, slovo pochází z angličtiny, kde má význam výstřední osoby - pozn. red.). Neměli jsme žádné vyžití a prostor, kde bychom se mohli cítit dobře ve vlastní kůži. Snažíme se také ukázat široké veřejnosti, že být LGBT+ není žádný „móres ze západu“, ale že queer lidé žijí všude, i na Mostecku. Program koncipujeme tak, aby byl přínosný všem, kteří na naši akci zavítají. Snažíme se otevírat témata, která pro některé mohou být tabu.

Kolik účastníků letos očekáváte?

Vloni se naší akce zúčastnilo něco okolo čtyř set lidí. Ale od policie jsme měli informaci, že se chystalo podstatně více osob, které nakonec nedorazily kvůli nepřízni počasí. Doufáme, že nám letos počasí bude přát a že dorazí o něco více osob než vloni. Budeme však rádi za jakékoliv číslo, hlavně když si to návštěvníci užijí.

Čím se příprava odlišovala od té minulé?

Jak se říká – nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, to platí i pro Most Pride. Když úspěšně proběhl loňský ročník Most Pride, mysleli jsme si, že díky tomu, jak proběhl poklidně, nebudou v příštích letech žádné překážky – zejména pak ty politické, a že organizace bude probíhat hladce. Bohužel jsme se i letos potýkali s neochotou spolupráce ze strany vedení města. Žádali jsme o užívání 1. náměstí, to nám však poradou primátora nebylo umožněno s tím, že si vedení města nepřeje podobné akce v centru města. Snažili jsme se s panem primátorem domluvit na osobní schůzce, z jeho strany bohužel žádný zájem nebyl. Tyto překážky způsobily to, že jsme museli zvolit soukromý prostor pro uspořádání druhého ročníku Most Pride. S tím se samozřejmě zvedly i náklady a museli jsme změnit koncepci programu. I přes to všechno se nám podařilo dát dohromady opravdu bohatý program, ve kterém si každý najde něco, co ho zaujme. Přesvědčili jsme se, že opravdu platí – co tě nezabije, to tě posílí.

U Prioru bude akce Most Pride. Městem projde průvod za práva sexuálních menšin

Proč zrovna provinční Most, který není tak přívětivý jako Berlín, Paříž či Praha?Most Pride pořádá skupina mosteckých rodáků a rodaček, kteří mají své rodné město opravdu rádi. Dětství a dospívání jsme prožili právě v Mostě a ačkoliv to nebylo vždy jednoduché, máme na toto období hezké vzpomínky. Jedna věc nám však chyběla – prostor, ve kterém bychom se jako LGBT+ lidé mohli potkávat, seznamovat a cítit se dobře. A tak po vzoru měst jako Berlín, Praha či New York jsme se rozhodli založit pride, který toto vyžití dá té nejmladší generaci. Zdá se, že se nám to daří – podstatná část našich návštěvníků jsou místní mladí lidé. Dostali jsme také pozvání do několika mosteckých škol, abychom o tématu LGBT+ přednášeli. Máme z tohoto úspěchu opravdu radost.

Jak náročné je takovou akci v okresním městě připravit a kolik lidí vám s tím pomáhá?

Náš tým se skládá ze zhruba 15 lidí, kteří ve svém volném čase různým způsobem a v různém rozsahu pomáhají organizovat Most Pride. Společně tvoříme program, oslovujeme stánkaře, plánujeme průvod a samozřejmě také tvoříme obsah na sociální sítě. Naplánovat a zorganizovat akci pro stovky lidí je náročné, ale náš tým je skvělý a navzájem si pomáháme. Když nastanou těžké chvíle, umíme se podržet a dál táhnout za jeden provaz. Máme stejnou vizi a za tou si společně jdeme. Chceme, aby Most byl známý především díky svému pridu, a ne například kvůli sociálním, či jiným problémům, které tu máme. Jen je škoda, že tuto vizi s námi nesdílí vedení města – právě to je naše největší překážka.

Proč vlastně vznikl spolek Most Pride a čím se zabývá kromě akce Most Pride?

Po úspěšném prvním ročníku bylo logickým krokem naší iniciativu právně ukotvit a udělat z ní oficiální organizaci. Inspirovali jsme se u jiných pridů, které také fungují jako spolky. Mimo Most Pride pořádáme i další kulturní akce zaměřené na LGBT+ osoby, uspořádali jsme například vánoční posezení či valentýnskou párty. Začali jsme také chodit do místních škol, kde se se studenty bavíme o překážkách LGBT+ osob, anebo také o tom, jaké to je být „jiný“. Jsme rádi, že jsou místní školy otevřené těmto diskusím a chápou, proč je důležité tato témata otevírat.

Někteří Mostečané říkají, „nám oni nevadí, ale vadí nám jejich exhibicionismus“. Co si o tomto názoru myslíte?

Bohužel to je častý argument proti Most Pride, Prague Pride, Ostrava Pride, … zkrátka proti iniciativám LGBT+ lidí. My s tímto názorem nesouhlasíme, jelikož považujeme pride za formu protestu proti diskriminaci, se kterou se v naší zemi potýkáme. LGBT+ páry stále nemají stejná práva jako hetero páry, trans* lidé stále musejí podstupovat invazivní zákroky kvůli změně písmenka v občanském průkazu. Kvůli obavám z obtěžování, napadení a vyhrožování svou sexuální orientaci či identitu LGBT+ lidé skrývají – konkrétně 44 procent skrývá svou sexuální orientaci v hromadné dopravě, 42 procent na veřejných místech jako jsou ulice, parky či náměstí, 33 procent ve veřejných budovách, 29 procent ve zdravotnických zařízeních a 28 procent v rodinném prostředí. Tato čísla vyplývají z průzkumu Být LGBTQ+ v Česku a jsou pro nás alarmující. Most Pride je kulturně-vzdělávací akce, která je vhodná pro všechny věkové kategorie a která se snaží bořit předsudky vůči LGBT+ lidem. Rozhodně se nejedná o žádný exhibicionismus.

Chcete Most Pride pořádat v Mostě každý rok a udělat z toho tradici?

Ano, naší ambicí je každoročně pořádat Most Pride a doufáme, že se nám to podaří.

Tým Most Pride.Zdroj: Se svolením Karolíny Nodesové

Spolek Most Pride

Spolek vznikl v listopadu 2022 jako studentská iniciativa mosteckých rodaček a rodáků, kteří v Mostě uspořádali první severočeský Pride. Spolek založili za účelem podpory, propagace a prosazování tolerantní občanské společnosti, sdružování LGBTQ+ osob a jejich podpory, upozorňování na diskriminaci queer osob a vytváření bezpečného prostředí pro queer osoby a jejich podporovatele/podporovatelky v severních Čechách.

Činnost spolku spočívá například v pořádání kulturních, společenských, informačních a edukativních akcí na podporu LGBTQ+ osob a v realizaci vzdělávacích aktivit, spolupráci s institucemi, organizacemi, úřady i jednotlivci ze zemí EU i dalších zemí.