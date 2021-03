Akce měla začít přesně ve 12 hodin, ale kvůli obrovskému zájmu úřad výdej zahájil raději dříve, aby se senioři v centru nehromadili. Radnice nakoupila desítky tisíc respirátorů a nyní rozdává první várku. Další je na cestě. Každý senior dostává pět kusů.

Senioři mají z respirátorů radost, protože ušetří. „Já si koupila v lékárně deset respirátorů za 220 korun. Teď jich budu mít celkem patnáct,“ svěřila se 73letá Eva. Na nošení má svůj postup. Ví, že jeden respirátor jí vydrží osm hodin. Proto si počítá dobu nošení. Respirátor vyhodí až tehdy, když v něm stráví celkem osm hodin.

V Mostě je zhruba 13 tisíc seniorů, ale počítá se s tím, že ne každý k radnici přijde. V ideálním případě vyjde příděl na každého. Rozdávat se bude celý týden až do vyčerpání zásob.

Senioři dostávají od města zdarma pět respirátorů třídy FFP2, hygienicky jednotlivě balené. Výdej probíhá na venkovním prostranství před obřadní síní.

V pondělí 1. března končí výdej u radnice v 15 hodin. V dalších dnech se rozdává od 8 do 12 hodin. Pokud senior třeba ze zdravotních důvodů nemůže k radnici přijít, lze respirátor vydat blízké osobě po prokázání totožnosti, která sdělí jméno, příjmení a datum narození seniora.

Respirátory rozdávají úředníci i pracovníci SVČ Most. Vydávat přišli i náměstci primátora Marek Hrvol a Markéta Stará.

Město zajistí distribuci respirátorů pro seniory 65+ do všech penzionů pro seniory v ulici Komořanská, Albrechtická a Ke Koupališti, které jsou ve správě Městské správy sociálních služeb Most. Respirátory se rozvezou i do bytových domů pro seniory v ulici Růžová a U Parku, které jsou ve správě Mostecké bytové.

Obyvatelé těchto zařízení mají proto zůstat doma a do výdejního místa u radnice nechodit.