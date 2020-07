„Lidé zase začínají mít o roušky zájem,“ vysvětlila Iva Hudcová. Ochranné pomůcky má mezi nápoji a potravinami od jara, kdy prodala stovky roušek. „Prodej pak postupně klesal, ale teď se to oživilo. Zásob mám dost,“ dodala obchodnice.

Od pátku 24. července musí mít lidé v celém Ústeckém kraji zakrytá ústa a nos při návštěvě lékaře, lékárny a zařízení sociální péče. Důvodem nového hygienického opatření je nárůst počtu nemocných na covid-19 v tomto týdnu. Od května se počet pozitivně testovaných osob na koronavirus v okrese Most nezvyšoval a nemocných bylo od počátku epidemie jen 39. V posledních dnech ale přibylo 6 případů. Od března zemřelo na Mostecku, kde žije 114 tisíc lidí, pět nakažených.

„Rouška je to nejmenší, co můžeme všichni udělat. A mýt si ruce, to je základ,“ nechala se slyšet 67letá Anna. Bývalá zdravotnice si v pátek 24. července znovu nasadila roušku, když šla do lékárny. Obnovená povinnost Mostečance nevadí. „Já jsem v roušce pracovala hodiny,“ uvedla.

Protikoronavirová opatření znovu pronikla do pouličních debat. Diskutovalo se o nich i v ranní frontě před mosteckou hlavní poštou. „Je to horké téma,“ upozornil jeden ze seniorů. Dav se snažil udržovat odstup dvou metrů. „V televizi říkali, že tak horké to zase není. Hlavně abychom nebyli pokusní králíci,“ zaznělo v zástupu.

Mostecká radnice zatím žádná vlastní opatření nechystá. Počká si na vývoj situace během víkendu a na případné instrukce od ministerstva vnitra. „Teď je brzy cokoliv předjímat,“ upozornil primátor Jan Paparega, který se v pátek ráno radil s tajemníkem magistrátu. Pokud bude počet nemocných stoupat, vedení města rozhodne zřejmě už v pondělí o dalším postupu. Například o možné úpravě úředních hodin se před víkendem ještě nejednalo. „Nicméně jsme připraveni a předzásobeni rouškami i dezinfekčními prostředky. V případě potřeby jsme schopni rychle obnovit opatření, která platila na jaře,“ sdělil primátor. Cestování v MHD zůstává bez roušek. Co bude dál, se má řešit v úterý na pravidelné poradě s ředitelem dopravního podniku.

Nové situaci se podle primátora přizpůsobí i srpnový masový běh Night Run se startem a cílem na 1. náměstí, kde se loni sešlo přes tisíc lidí. Zatím se nabízí možnost rozdělit běžce a diváky do koridorů, aby se splnilo nařízení ministerstva zdravotnictví. Podobnou úpravou se může řešit příští týden triatlonový závod na Matyldě.

Most během jarní pandemie raději zrušil zářijové Mostecké slavnosti u kostela, kam mohlo přijít 30 tisíc lidí. „Brali jsme to jako fakt, že slavnosti z objektivních důvodů nebudou,“ okomentoval platnost rozhodnutí primátor. Radnice tehdy čelila kritice části veřejnosti, že je moc přísná.

Město Litvínov teď postupuje stejně jako Most. „Zatím nechystáme vlastní protikoronavirová opatření, ale situaci sledujeme a každý den interně vyhodnocujeme,“ sdělila starostka Kamila Bláhová. Také Litvínov už dříve zrušil velkou zářijovou veselici a městský program Svatomichaelské slavnosti smrskl jen na hudební akci v kostele. „Koncert jsme zatím ponechali, ale vše bude samozřejmě záležet na dalším vývoji,“ dodala starostka.

Od čtvrtka je v karanténě celý A-tým hokejového klubu Verva Litvínov a část jeho zaměstnanců, kteří byli s hokejisty v kontaktu. Izolaci nařídili hygienici poté, co je jeden z hráčů měl pozitivní test na koronavirus.

Od soboty 25. července platí v celé ČR povinnost nosit roušku na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 osob. Od pondělí 27. července se snižuje maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích na 500 osob, ale pořadatelé mohou vytvořit až 5 sektorů, každý pro maximálně 500 lidí.