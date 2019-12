Uhelné doly skupiny Sev.en Energy na Mostecku bude od počátku roku 2020 řídit Petr Lenc, který je spojen se vznikem jezera Most. Lenc nahradí dosavadního generálního ředitele těžebních společností Vladimíra Roučka. Skupina o tom informovala ve čtvrtek 12. prosince.

Rouček končí na postu šéfa těžařů na Mostecku, vystřídá ho Lenc z rekultivací. | Foto: Archiv

„Změnou na postu generálního ředitele těžebních společností dochází k přirozené generační obměně. Vladimír Rouček v uplynulých letech prošel v pozici generálního ředitele složitým obdobím konsolidace skupinových aktivit a má velký podíl na tom, že jej skupina zvládla úspěšně. Patří mu za to obrovský dík a uznání,“ sdělil šéf Sev.en Energy Luboš Pavlas. Rouček, kterého si řada lidí spojuje hlavně s dolem Vršany u Mostu, působil v těžebních společnostech v různých funkcích padesát let. Podle Pavlase bude skupina s Roučkem nadále spolupracovat.