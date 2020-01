Nová rekreační oblast by se měla zpřístupnit veřejnosti na podzim, kdy mají být hotové komunikace, pláže, mola, veřejné osvětlení a další zázemí pro návštěvníky. Předpokládá se, že úřady se pokusí spojit uvolnění rekultivovaného území se zářijovou Mosteckou slavností.

Okolí jezera, kam je zatím vstup omezen, bude průjezdné pro auta a cyklisty už na jaře, zřejmě v březnu, kdy se má zprovoznit obnovená silnice Most-Mariánské Radčice včetně mostu přes řeku Bílinu a železnici. Firmy před třemi týdny předaly hotovou stavbu ministerstvu financí, které nový dopravní koridor podél horního okraje jezera zaplatilo.

V současné době probíhá kolaudační řízení na dvou stavebních úřadech v Mostě a Litvínově a na Drážním úřadě. „Ukončení řízení předpokládáme v prvním čtvrtletí roku 2020. Následně by se měla zkolaudovaná stavba otevřít jako místní komunikace a po majetkově-právním vypořádání s Ústeckým krajem jako komunikace 3. třídy,“ sdělil vedoucí odboru investic mosteckého magistrátu František Jirásek.

Hokej pod širým nebem

Rok 2020 bude bohatý i na jiné události. Leden patří hlavně sportu. Litvínovští hokejisté jako za starých časů budou hrát zápas pod širým nebem. Nebude to ovšem na rybníku, ale na stadionu fotbalového Dynama Drážďany, kde Verva v sobotu 4. ledna vyzve hokejového rivala ze Sparty Praha.

„Pro naši extraligu je to výjimečná věc,“ řekl ředitel nejvyšší hokejové soutěže Josef Řezníček. Pro Litvínov jde o největší akci v historii klubu. Na saský stadion se vejde přes 30 tisíc diváků, přičemž návštěvnický rekord extraligy v ČR je 21 tisíc fanoušků.

Hudební raritou bude 25. dubna příjezd italského zpěváka Drupiho. Popová oldies hvězda se do Mostu vrátí po 42 letech. Zazpívá v Music areně Nový Obzor a doprovázet ho bude Davide Mattioli. Při italské mega párty zazní největší dobové hity, například Felicita, Sambario či Mamma Maria.

Nával se očekává i v sobotu 16. května v Oblastním muzeu a galerii v Mostě, kde bude Superfestival zdraví, největší veletrh zdravého životního stylu na severozápadě Čech. Čtvrtý ročník nabídne novinky ze zdravé výživy, ochutnávky, workshopy a přednášky. Představí se šedesátka vystavovatelů – restaurace, kavárny, výrobci zdravých produktů, regionální farmáři, sportovní kluby a spousta dalších. Tři předchozí ročníky se těšily účasti téměř 10 000 návštěvníků. „Prostor muzea se velice líbí i vystavovatelům. Být tam je naše srdcová záležitost,“ sdělila pořadatelka Alena Saladiaková z Mostu.

V příštím roce se budou konat i další tradiční akce, v červnu třeba Den magistra Edwarda Kelleyho na mosteckém hradu Hněvín, závody dračích lodí na Matyldě, Divadelní léto na Hněvíně nebo v říjnu Běh kolem jezera Most.

V plánu jsou i opravy a stavby

Během roku by měly začít velké stavby, například rekonstrukce kulturního domu Repre v Mostě, modernizace tramvajové trati Most – Litvínov a výstavba plavecké haly v Litvínově, kde se má ještě obnovit most nad ulicí Mezibořská a stavět autobusové nádraží.