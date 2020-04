Základní a střední škola v ulici Jana Palacha v Mostě, která vzdělává handicapované děti, má řadu let velké problémy s parkováním. Na nedostatek místa si stěžovali hlavně rodiče. Dlouhodobé úsilí o zlepšení se vyplatilo. Město, které vlastní u školy parkoviště a navazující volné prostranství, nechá udělat dopravní studii. Ta navrhne bezpečný přístup ke škole a víc parkovacích míst. „Jsem ráda, že se něco pohnulo,“ sdělila ředitelka Hana Slapničková.

Škola je krajská a má 280 žáků s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením a učí i autisty. Teď je sice kvůli pandemii koronaviru zavřená, ale v běžném režimu u ní zastavují najednou desítky aut. Mnozí rodiče najíždějí až ke vstupu do školy, protože děti mají potíže s pohybem nebo potřebují připravit invalidní vozík. Zácpa je hlavně ráno. Plynulost dopravy komplikuje i sdružený vjezd a výjezd.

Zakázku na studii město vyhlásilo minulý týden, návrh na rozšíření parkování má přinést několik variant. Jedna počítá s tím, že za přechodem pro chodce se posune zábradlí a rozšířením vozovky do trávníku vznikne parkovací záliv pro zastavení a rychlý výstup (K+R), aby se neomezil provoz na rušné silnici. Druhou variantou je rozšíření současného parkoviště u školy a jeho případné napojení na ulici U Parku. Zlikvidovanou zeleň by nahradila nová výsadba naproti škole, kde je park Šibeník. Studie bude řešit i instalaci semaforů na přechodu pro chodce. Ti si pro sebe rozsvítí zelenou sami, jinak bude silnice volně průjezdná.

Chystaná novinka je součástí souboru studií, které se týkají několika lokalit. Projektant má zlepšit parkování také u ZŠ profesora Zdeňka Matějčka v ulici Zdeňka Štěpánka a v Rudolicích, kde auta stojí v rozporu s předpisy. Návrhy, ze kterých vzejde odhad nákladů, má průběžně hodnotit dopravní policie. Projekty na výstavbu by schvalovalo zastupitelstvo, pro které radnice začne připravovat plán investic na příští rok. Ten by měl reagovat na bující automobilismus dalšími opatřeními.

Důvěra v MHD

Udržitelná mobilita je teď na Mostecku jednou z priorit. Do konce letošního roku má vzniknout koncepce veřejné dopravy pro Most a Litvínov, které mají společnou MHD. Experti už mohou soutěžit o to, kdo rozsáhlou strategii udělá. „Cílem je celkové zatraktivnění veřejné hromadné dopravy,“ sdělil člen mostecké dopravní komise a radní Jiří Nedvěd. Koncepce například navrhne, jak dál posilovat MHD v době, kdy počet aut v ulicích roste. Odborníci do plánů zahrnou i možnost rozšířit tramvajovou trať ke Kahanu, což podrobně mapuje samostatná studie.

Koncepce zohlední také trendy v zahraničí a bude zřejmě reagovat na nové téma – obavy z MHD kvůli pandemii koronaviru. „Budeme se muset zabývat bezpečností MHD vzhledem ke covidu-19, což je důležité téma, protože pokles zájmu cestujících by mohl celou dopravní situaci zhoršit,“ uvedl Nedvěd.

Kromě obnovení důvěry lidí v autobusy a tramvaje lze očekávat i diskuze o železnici či chystaném autobusovém nádraží. Podle Nedvěda je zásadní, aby koncepce měla co nejširší politickou podporu, aby se nemusela po volbách měnit. Dokument bude branou k dotacím a vyjde ze schváleného Plánu udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova do roku 2030.

Koncepce by měla odpovědět hlavně na otázky, jaký je stav veřejné dopravy na Mostecku, jak zajistit efektivní obsluhu celé oblasti, jak by měl vypadat provoz veřejné dopravy, kolik bude stát a jaká jsou rizika.