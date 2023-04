Abrhamovi se snaží sehnat milion a půl na pořádné auto, aby mohli přepravovat vážně nemocného syna na velké vzdálenosti.

Začala sbírka pro nemocného kluka Vincenta Abrhama. | Foto: Se svolením Donio.cz

Osmiletý Vincek z Želenic u Mostu je hodně nemocný. Trpí dětskou mozkovou obrnou, epilepsií a vývojovou dysfázií, která narušuje jeho řeč, porozumění i paměť. Chlapec je navíc postižený lehkou mentální retardací, ADHD a autistickými projevy v chování.

Rodiče vozí syna každý den do školy, na rehabilitace a terapie vzdálené až 50 kilometrů a pravidelně jezdí i na kontroly k mnoha lékařům. „Se synem jezdíme například do pražského Motola nebo na Bulovku, do Chomutova, Kadaně a také do lázní v Krkonoších,“ řekl Deníku tatínek Michal Abrham, který pracuje jako prodavač a přivydělává si brigádami, aby rodinu uživil. Pro představu: cestování se synem stojí i šestnáct tisíc korun měsíčně.

Jejich auto je naneštěstí staré a poruch přibývá. Když se náhle zastaví a nepůjde už opravit, bude zle. Rodina potřebuje mít na každý den bezpečný, velký a spolehlivý automobil, do kterého naloží vozík benecykl a veškeré další potřebné věci, které jsou nezbytnou součástí Vinckova života. „Takové auto ale stojí spoustu peněz a je mimo naše finanční možnosti,“ povzdechl si tatínek.

Rodina proto 26. března zkusila štěstí a vyhlásila sbírku na dobročinném internetovém portálu donio.cz. Cílem je do konce května vybrat 1,5 milionu korun, za které koupí auto, aby péče o syna mohla bez výrazného omezení pokračovat.

Není to jednoduché

Vincek se narodil těsně před Vánoci v roce 2014 a kromě maminky a tatínka má ještě sestřičku. Chlapec byl od počátku maličký, v porodnici vážil jen 1 470 gramů, nepil mléko a byl napojen na dýchací přístroj. Pár týdnů pobýval v inkubátoru. Pak se rodiče dozvěděli, že zřejmě během porodu prodělal krvácení do mozku. Maminka hodně plakala, ale s tatínkem si řekli, že společně všechno zvládnou a věřili, že i přes tak těžký start do života bude syn zdravý.

Jenže potíží přibývalo. Chlapec se vyvíjel pomaleji než jiné děti. Neotáčel se za hlasem, nekoukal lidem do očí, neukazoval a hračky ho nezajímaly. Také hodně padal, zakopával, byl stále unavený. Když se o něco maličko uhodil, omdlel. Po prvním EEG mozku a magnetické rezonanci bylo diagnostikováno několik vážných nemocí a z malého Vincenta, kterému říkají Vincek, se stal kluk se speciálními vzdělávacími potřebami, který potřebuje ke svému životu a rozvoji zvláštní pomůcky a speciální zacházení. Ve škole mu pomáhá asistentka a po vyučování ho rodiče vozí na fyzioterapii, ergoterapii, hipoterapii a logopedii nebo na kontroly a vyšetření k lékařům. Stará se o něj hlavně maminka, která proto nemůže chodit do zaměstnání. Tatínek hodně pracuje, ale sám také není úplně zdravý.

Podle rodičů budou nemoci Vincka provázet celý jeho život. „Často se nás ptá, kdy už konečně bude zdravý, bude moci dělat to co ostatní děti, kdy ho budou poslouchat nožičky a kdy nebude muset brát léky. Bohužel víme, že se naše přání o zdravém dítěti nikdy nesplní,“ popisuje Markéta Abrhamová rodinný příběh na donio.cz.

Když se Vincek narodil, zhroutil se rodičům svět. Život změnili od základu. „Jsme tu pro syna a jeho potřeby, pomáháme mu překonávat bariéry a pomáháme mu v dalším rozvoji. Snažíme se co nejvíce přiblížit jeho život k životu jeho vrstevníků. Snažíme se všechen náš čas rozdělit mezi nemocného syna a jeho mladší sestřičku, která se narodila v době, kdy nás lékaři ujišťovali, že syn bude zdravý. Žít vedle nemocného brášky pro ni není snadné," dodává maminka.

Podle ní by bylo úžasné, kdyby se vybrala celá částka. Kdyby se vybrala ve sbírce vyšší částka než je ta cílová, mohla by rodina uhradit i poplatky spojené s lázněmi nebo synovi zajistit intenzivní neurorehabilitace pomocí robotiky, kde se ceny pohybují od sta tisíc výš. „Mohli bychom synovi pořídit nákladné pomůcky na cvičení, rozvoj hrubé i jemné motoriky, paměti a učení, potřeby k relaxaci a uvolnění spastického svalstva (hydromasáže, snoezelen) či na koupi doplňků stravy na podporu mozkové činnosti. Všechny tyto věci jsou na pořízení velmi nákladné a mimo naše finanční možnosti,“ informují rodiče na donio.cz.

Pokud získají nižší částku, použijí ji na koupi automobilu, ale budou muset hledat ještě jiné možnosti a nákup přizpůsobit celkové sumě.

