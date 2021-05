Třiatřicetiletá Lucie Zámková má devět dětí od 7 měsíců do 14 let. S partnerem tvoří domácnost o jedenácti lidech, kteří žijí v bytě 2+1 v bloku 93 v Mostě. Ještě nedávno měli elektřinu a plyn. Jenže byt někdo koupil a bývalý majitel je odpojil. Podle nového vlastníka neoprávněně, podle původního zcela legálně. Situace se už řeší, rodině ale způsobila problémy.

„Svítíme svíčkami, peru ručně a na vaření mi bratr přinesl plynovou bombu,“ řekla Deníku nájemnice původem z Lounska. V bytě prý žijí zhruba rok a dosud podobné potíže nezažili. Ženu překvapilo, že i když jako nájemci už patřili novému bytnému, bývalý vypnul v dubnu proud a pak i plyn a chtěl peníze. „Dala jsem mu sedm tisíc. Zdůvodnil to tím, že mám nějaký nedoplatek, ale bez nějakého dokladu,“ uvedla. Dodala, že přišla i o speciální chlazenou výživu pro oslabeného kojence.

„Lednice samozřejmě nefunguje, takže si musíme koupit jídlo maximálně na jeden den. To, co jsem měla uložené v mrazáku, se zkazilo,“ popsala další nečekané trable. Muž prý byl na sociálce a minulý týden přišla policie. „Případem se budou zabývat policisté obvodního oddělení Most,“ sdělila Deníku policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Rodina žije ze sociálních dávek. Nájemnice čeká, až nový vlastník situaci vyřeší a byt bude po revizi zařízení opět normálně fungovat. Doma má pět školáků s notebookem a mobily, ale dlouhodobá odstávka energie jim podle matky ztížila distanční vzdělávání. „Je to těžké, třeba v angličtině, z ní teď propadám,“ svěřila se 12letá dcera nájemnice.

„Chodím do školy pro úkoly, děti doma vyplní pracovní sešity a já je zase ráno odnáším do školy,“ přiblížila matka. Aby neztratila kontakt s okolím, mobil jí dobíjí sousedka ze spodního patra. „Je to blázinec,“ komentovala dění nahoře sousedka. „Lidi si přece musejí pomáhat, přece ji nenechám bez mobilu,“ dodala.

Podle nového majitele bytu, studenta Tomáše Bindra z Teplicka, který se začal o nájemníky starat, problémy začaly po přepisu nemovitosti na katastru. „V den, kdy se byt přepsal definitivně na mé jméno, bývalý majitel nájemníky odpojil s výzvou, že musí do rána uhradit 14 tisíc korun, jinak je nechá odpojené,“ sdělil s tím, že on sám všechny poplatky za březen i duben uhradil, ale místo klidu převzal brečící nešťastnou maminku, uplakané děti a bezmocného tatínka, co do něj vkládá naděje na vyřešení situace. Kvůli podezření z bránění řádného užívání bytu kontaktoval policii. „Přepis elektřiny i plynu je v běhu, ale výhledově to bude tak za deset, dvanáct dní,“ poznamenal Bindr, pro kterého byla koupě bytu první investiční zkušenost. Že v malém bytě žije tolik lidí, podle svých slov netušil, stejně jako to, že dům stojí v problémové lokalitě.

Podle bývalého vlastníka bytu a podnikatele v oblasti bydlení Josefa Červenky současný vlastník může za celou situaci sám a zbytečně ji vyhrotil, protože vše mohlo proběhnout hladce, kdyby se víc staral. „Nový vlastník je podle všech pravidel povinen si přehlásit elektřinu a plyn. A pan Bindr jako nový vlastník za dva měsíce neudělal nic,“ uvedl Červenka. Upozornil, že nebude platit energii v cizím bytě, který má své volně přístupné odběrné místo pro osazení měřáku. Vysvětlil, že jako vlastník řady bytů má v domě jedny velké hodiny a k nim má rozvedený proud za každou svou pronajatou domácnost, což šetří náklady. Podobné je to u plynu. „Podle zákona je to v pořádku,“ dodal. Ze své skříně proto prodaný byt odpojil a peníze po rodině požadoval, protože byl dluh.

Lucie Zámková uvedla, že v její situaci je těžké se odstěhovat někam jinam. „Tak velkou rodinu nikdo neubytuje,“ povzdechla si.

Blok 93 je součástí deprivované obytné zóny Stovka, kterou tvoří domy ve spodní části třídy Budovatelů. K lokalitám s vysokým podílem dlouhodobě nezaměstnaných, osob v hmotné nouzi či lidí ohrožených sociálním vyloučením patří i ulice M. G. Dobnera, U věžových domů, Javorová (blok 525), K. H. Borovského (blok 518) a sídliště Liščí Vrch. Radniční Výbor pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů zařadil loni mezi tyto zóny i ulici Růžová. Jedinou sociálně i prostorově vyloučenou lokalitou v Mostě je Chanov.