Srpen

Obří festival, muž roku a první pochod hrdosti

Festival The Most Fest.Zdroj: Deník/Hynek DlouhýSkvělá nálada, řada hudebních lahůdek i program plný sportu. Takový byl v srpnu nový festival u jezera Most s názvem The Most Fest.

K hlavním tahákům patřila vystoupení Lucie Bílé, Janka Ledeckého, program sliboval i Kapitána Dema, Richarda Müllera, Marpa, Monkey Bussines, Eddie Stoilow, Psh a Vladimir 518 a nebo Leoše Mareše.

The Most Fest: Janek Ledecký a Lucie Bílá rozvášnili fanoušky u jezera

Mezinárodní soutěž Man of the Year 2022 (Muž roku), která se konala na indonéském ostrově Bali, vyhrál 28letý rodák z Mostu Dominik Chabr. Českou republiku reprezentoval mimo jiné v kostýmu inspirovaném českou gotikou z návrhářské dílny Anna Anna, která na ozdobu použila křišťálové kameny od firmy Preciosa.

Rodáka z Mostu vyhlásili na Bali mužem roku. Titul získal Dominik Chabr

Nejkrásnější muž planety Dominik Chabr: V Mostě jsem doma, mám to tam rád

V srpnu jsme si také zavzpomínali na povodně, které přesně před dvaceti lety zasáhly obce v Krušných horách. Divoký příval překvapil i městečko Hora Svaté Kateřiny.

Povodeň překazila otevření hospůdky ve vagónu. Z potůčku byla divoká řeka

Most zažil v srpnu ještě jednu velkou událost. Festival Most Pride. Historicky první akci zaměřenou na LGBT+ komunitu, společenské vztahy a lidská práva v Ústeckém kraji. I přes deštivé počasí se zúčastnily stovky lidí z několika krajů.

Průvod v Mostě podpořil práva sexuálních menšin. Aktivisté čelili urážkám

První Most Pride překvapil vyšší návštěvností. Za rok má být znovu

Rodiče nevědí, že jsem jela na Most Pride... Mladí z LGBT+ sní o lepším světě