Hotel Cascade patří městu Most

Město Most se v únoru 2021 stalo vlastníkem tříhvězdičkového hotelu Cascade, největší budovy svého druhu v Ústeckém kraji. Koupi hotelu za 81 milionů korun schválilo zastupitelstvo, aby z něj nevznikla ubytovna a v centru se nezhoršila bezpečnostní situace. Hotel byl kvůli koronakrizi od 1. listopadu 2020 zavřený a ani na začátku roku 2021 se neotevřel. Nyní je v provozu.

Učitelka z mezibořské školy získala ocenění Dálkový Ámos

Učitelka prvního stupně základní školy v krušnohorském městečku Meziboří Pavla Vopatová obdržela v březnu 2021 za distanční výuku titul Dálkový Ámos v celostátní anketě Zlatý Ámos. Do známé soutěže ji přihlásili žáci a jejich rodiče. Ocenili, jak se pedagožka dětem věnuje od první třídy a jak loni rychle zvládla přechod na online výuku, kterou doplňovala vzděláváním na své zahradě a dalšími netradičními aktivitami. Porota po shlédnutí nominační prezentace dala dětem za pravdu.

V Mostě filmaři natáčeli nový seriál

V půlce dubna 2021 skončilo v Mostě natáčení akčního seriálu Extinction pro britskou televizní stanici Sky. Filmaři strávili ve městě týden. Pracovali venku i uvnitř budov. Největší kulisou bylo centrum, hlavně upravené náměstí Velké mostecké stávky s Repre a Priorem. Mostečané z dálky sledovali scény se střelbou i výbuchy, které omezily dopravu.

Na Klínech zprovoznili nejdelší lanový skluz v České republice

Sport areál Klíny zahájil v květnu 2021 provoz zipline – lanové dráhy, která měří 2,2 kilometru a patří k nejdelším na světě. Lanový skluz pro veřejnost vede přes krušnohorské Šumné údolí ve výšce až 150 metrů nad zemí a dosahuje rychlosti až 75 km/hod. Jako jediný skluz na světě používá kladky s elektromotorem. Děti mohou jet v tandemu s dospělým.

Stát a město vylepšily areál Matylda

Jezero Matylda v Mostě začalo v červnu 2021 nabízet další bezplatné služby. Modernizace areálu, kde se kdysi těžilo uhlí pro elektrárny, stála desítky milionů korun. Otevřela se všechna instalovaná mola a fungují i lepší vstupy do vody, u které jsou nové schody. Pod hladinou zmizely zchátralé a kluzké staré panely a nahradily je oblázky. V přístřešcích najdou návštěvníci v létě půjčovnu loděk, paddleboardů a dalšího sportovního vybavení.

Nevěsta přijela na koni, ženich na motorce

V areálu Jezdeckého klubu Splněný sen v mosteckém Vtelně se v červenci 2021 konala neobvyklá svatba. Obřad byl v sadu, do kterého nevěsta přijela na koni a ženich na motorce. Podle původního plánu měl otec nevěsty přistát na padáku, ale kvůli silnému větru do letadla nenastoupil.

U Mostu spadlo malé letadlo, zahynuli dva lidé

V severní části areálu mosteckého letiště spadl 27. srpna při letu po okruhu malý letoun. Zahynuli pilot a dítě z příměstského tábora. Policisté ohledali místo nehody a pořídili fotodokumentaci. K havárii došlo při seznamovacím letu a začal ji vyšetřovat Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

Dycky horník! Havíři z celé ČR slavili v Mostě svůj svátek

Odhalením Památníku hornických tradic a důlních neštěstí začalo v Mostě v sobotu 11. září Setkání hornických měst a obcí 2021. Do Mostu dorazily desítky delegací z ČR, Slovenska a Německa. V roce 2022 se setkání přesune do Kutné Hory, jejíž zástupci převzali v Mostě putovní prapor. První Setkání hornických měst a obcí ČR se konalo v Příbrami 6. září 1997. V ČR byl do té doby tradicí zářijový Den horníků, který doly a města slavily samostatně.

Kostel v Litvínově dostal nový zvon

Litvínovský kostel svatého Michaela archanděla má od října 2021 třetí zvon. Nahoru k věži ho vyzvedl jeřáb. Zvon byl loni odlit v nizozemské zvonařské dílně v Astenu, odkud byl převezen k dodělání do dílny zvonařského mistra Petra Rudolfa Manouška ve Zbraslavi. Peníze na zvon získala litvínovská farnost od dárců, přispělo i město. V kostele byly už kdysi tři zvony, ale během druhé světové války je nacisté sundali a roztavili pro válečnou mašinérii.

Most odložil kvůli drahotě rekonstrukci Repre

Příliš vysoká cena a nevyjasněná dotace. To jsou hlavní důvody, proč mostecké zastupitelstvo v listopadu 2021 jednohlasně anulovalo miliardovou soutěž na přestavbu Repre. Nejvýznamnější tendr v novodobé historii města by stál přes jednu miliardu korun, což je pro město moc. Proto se má vyhlásit nová zakázka, až nebude taková drahota. Hovoří se o roku 2022.

Soud řeší vzpouru v bělušické věznici

Okresní soud v Mostě zahájil 7. prosince 2021 hlavní líčení se dvěma bývalými vězni z Věznice Bělušice. Obžalobě ze zločinu vzpoury v této věznici během loňské epidemie covidu čelí 45letý Mostečan a 34letý muž z Kladna. Oběma hrozí nepodmíněný trest odnětí svobody na tři léta až deset let. K nepokojům ve věznici došlo 30. a 31. října minulého roku a spouštěčem měly být obavy řady vězňů z nákazy koronavirem.

