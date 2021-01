Leden

Premiér Babiš přiznal nervozitu v Janově

Andrej Babiš přijel potřetí do Janova, jehož úpadek zatím žádná vláda nedokázala zastavit. Premiér byl v Janově potřetí. Od minulé návštěvy město vykoupilo čtyři prázdné paneláky.

Seniorům chybí v Meziboří market

Horské městečko Meziboří zkoumalo, co lidem vadí a co chtějí změnit. Drtivá většina obyvatel se nechce stěhovat. Oceňují čistotu, klid, zeleň, bydlení a školu. Negativně hodnotí nedostatek služeb, obchodů, kultury a pracovních příležitostí. Vyplynulo to z dotazníkového průzkumu, který vyplnilo tři sta obyvatel, hlavně lidé starší 40 let.

Opuštěný činžák se proměnil na nové byty

V mostecké ulici Jaroslava Seiferta nedaleko bývalých kasáren skončila rekonstrukce bloku 35. Bývalý soukromý bytový dům desítky let chátral a kromě bezdomovců v něm nikdo nebydlel. Zdevastovanou budovu bez oken, dveří a vybavení obnovil a zmodernizoval nový vlastník, městská společnost Mostecká bytová.