Robot R.U.R. na soutěži v USA neuspěl, Litvínov ale nadchl

Litvínov /FOTO/ - Studenti ze sedmi škol se sjeli na vědeckou konferenci do litvínovského Chemparku.

Co se robotovi R.U.R. nepodařilo za Atlantikem, to si vynahradil pod Krušnými horami. Unikátní výtvor studentů pražského gymnázia Nový PORG byl včera k vidění v Univerzitním centru VŠCHT v Chemparku litvínovského Unipetrolu v rámci Studentské vědecké konference. Získal zde ocenění, stejně jako další zdařilé studentské projekty.

Robot pojmenovaný podle utopického dramatu Karla Čapka byl jedním z největších lákadel konference. V dubnu v USA tomu bylo jinak, na soutěži First Robotics Competation v Minneapolisu startoval v konkurenci šesti a půl tisíce robotů z celého světa. „Sestrojili jsme jej v průběhu šesti týdnů tak, jak to přikazují regule soutěže v Minneapolisu,“ prozradil při prezentaci jeden z trojice tvůrců Adam Bělohlávek.

Ukaž, co umíš!

Zadání pro soutěž je každý rok jiné. Po jeho zveřejnění mají týmy šest týdnů na to, aby robota sestrojily. „Týmy pak mají dvě a půl minuty na to, aby předvedly svůj výtvor,“ doplnil Bělohlávek s tím, že úvodních 15 vteřin z časového limitu je takzvaný autonomní mód, což je čas, při kterém robot pracuje sám na základě předem napsaného programu. „Musím ale přiznat, že tato část nám v posledních letech na soutěži dělala lehký problém,“ dodal Adam Bělohlávek.

Soutěž sledují prestižní firmy, ale třeba i NASA, která zde vyhledává technologické talenty. Klání má formu duelu. Letošní soutěž byla o jakési robotické formě basketbalu. Stroje vystřelovaly v rychlosti míčky na koš ve výšce 2,2 metru. Proto bylo důležité správné seřízení. „Při nastavování jsme dokonce počítali, kolikrát se míček za letu otočí,“ prozradil další z autorů Jakub Smékal, který doplnil, že zásahy do koše skončily úspěšností 60 procent. „Byly týmy, které dosáhly až na 98procentní úspěšnost,“ poznamenal. Také proto letos tým PORG na play-off v soutěži nedosáhl. Do budoucna chtějí tvůrci tento neúspěch řešit například namontováním senzorů.

Studenti z PORGu nejsou na soutěži v Americe žádnými nováčky, představují se zde už několik let. Tým užívá logo s latinským nápisem Metiri Bis, Abscide Semel, což přeloženo do češtiny znamená Dvakrát měř, jednou řež. Při prezentaci pak dal Milan Cabrnoch, třetí z tvůrců soutěžního robota, radu ostatním studentům, kteří chtějí s takovýmto projektem začít. „Je to jednoduché,“ řekl. Chce to zajít za fyzikářem, přemluvit ředitele a založit vlastní tým. „Garantuji vám, že až poprvé uvidíte svítit kontrolky na vašem robotovi, bude to stát za to. Až vyhrajete první zápas, všichni budou jásat, a až zaplněná několikatisícová aréna bude skandovat jméno vašeho robota, tak to rozhodně bude stát za to,“ usmál se Cabrnoch.

Studenti z gymnázia PORG Praha za svého robota při konečném vyhodnocení konference obdrželi od Nadace Unipetrol speciální cenu za inovace. Druhou speciální cenu získala studentka Podkrušnohorského gymnázia Most Lucie Borovská, a to za aktuálnost své práce na téma obnovitelných zdrojů.

V soutěži si vedli nejlépe dva studenti Masarykovy střední školy chemické. Petr Palivec se Sborníkem chemických experimentů pro učitele základních a středních škol a Kamila Starkbaumová se Záchytem těkavých organických látek a jejich kyslíkatých derivátů na nanočástice aerosolu v polárních stratosférických mracích.

Dalibor Pelčák z Gymnázia a SOŠ dr. V. Šmejkala v Ústí nad Labem byl oceněn za Stanovení výtěžků pyrolýzy benzinu metodou Hot Gass Sampling na etylenové jednotce Unipetrolu RPA.

Čtrnáct týmů prezentovalo své poznatky

Studentská vědecká konference se uskutečnila v Univerzitním centru VŠCHT Praha Unipetrol už potřetí. Studenti bakalářských a magisterských oborů ze sedmi škol a tvořící čtrnáct kolektivů při ní prezentovali výsledky svých výzkumných prací. Soutěžilo se ve dvou vysokoškolských sekcích a jedné středoškolské. „Pro vysokoškoláky je to generálka před jejich prací po studiu. Pro středoškoláky je soutěž dozajista poučným krokem před studiem na vysoké škole,“ uvedl ředitel pro výzkum a vývoj a člen představenstva Unipetrolu Tomáš Herink.