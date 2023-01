Svérázný muž drobné postavy, čiperka se smyslem pro humor, vypadá stále dobře. Jen kolena ho trochu víc bolí a musí si dávat pozor na srdce. Přesto zvedne na dřevěnou kozu těžký kmen, aby motorovou pilou nařezal špalky do kamen. Pilu si vynalézavě přišroubuje k podstavci, takže dřevo „krájí“ s menší námahou, skoro jako prodavačka eidam. „Je to maximálně bezpečné. Vy máte svaly, já mám čáry,“ směje se nad zlepšovákem. Uskladněné dřevo z kůrovcového lesa by mu mělo vydržet celou zimu. Těžší klády k řezání na dvorečku vozí kolečkem. „Já jsem na těžkou práci zvyklý. Dokud mám zdravé ruce, tak se o sebe postarám,“ ujišťuje.

Nekouří, nepije. Jen domácí slivovici, která voní silněji než aroma lampička, užívá, když je marod. To si uvaří bylinky, jež v létě natrhal, a přidá frťana. Nápoj pije horký, aby se zpotil úplně do mokra a zase mohl hospodařit. Kromě několika koček a fenky Bobiny krmí nutrie u řeky. Slepice neměl už před třemi lety a ani mít nebude. Prý by se mu kvůli vyšší ceně krmiva nevyplatily. Už tak ho zvířata stojí dost. Dává jim i balenou pitnou vodu, kterou musí kupovat v obchodě, protože vodovod nemá. Ze sklepa se spižírnou, kam vstupuje po žebříku, když u gauče otevře poklop, čerpá spodní užitkovou vodu na mytí nádobí a drobné praní ve vaničce. Velké věci si nechává vyprat v prádelně v Mostě, kam se také jednou dvakrát týdně jezdí pořádně osprchovat na aquadrom. Proto má permanentku, i když do bazénu nechodí. Doma se samozřejmě myje, ale jako na vojně. Ohřeje si vodu na kamnech a opláchne se. Zatímco většina lidí v jeho věku vyhledává komfort, jemu skromnější podmínky vyhovují.

Nechce plýtvat

Z koupené vody také vaří, ale ne moc, aby nenechával zbytky. Usnadnil si to tím, že vyhodil velké kastroly a používá malé. V lednici má všeho tak akorát a v mrazáku maso a plněné papriky. Jí všechno, ale vyhýbá se glutamátu a umělým sladidlům. Díky zahradě si vždy vypěstuje brambory, zeleninu a ovoce. Co nesní, rozdá nebo zavaří. V zimě začal rýt a chystá plán, co a kde zase zasadí. Má na to sešit, něco jako deník Robinsona, kde desítky let popisuje práci na zahradě a v chatce. „21. 12. něco mi zakouslo tři slepice, nová IPA na střechu,“ zní třeba záznam z roku 1986 a pod ním je nakreslený barevný plánek budoucího výsevu - okurky, česnek, jahody, cibule, petržel a tak dále. Teď chce zahradník vápnit trávník, aby zastavil růst mechu.

Miroslav Zapletal žije na zahrádce u řeky. Stav nouze zvládá na samotě hravě

„Já jsem furt aktivní. Když se posadím, tak se pak špatně zvedám. Až se přestanu pohybovat, tak to bude můj konec,“ vysvětluje. Pobyt v chladu mu nevadí. Na vojně byl u pohraniční stráže a vzpomíná, jak na začátku 60. let musel venku čelit i třicítkám pod nulou. Odolnost si od mládí posiloval sportem, prošel Sokolem i Svazarmem. Nedávno si dokonce doplnil vybavení na lyže a snil o Alpách, ale neodjel, protože neměl nikoho na krmení zvířat. „Moje prababička pochází z Tyrolska a já jsem po ní, mám rád hory,“ popisuje vestoje v chatce, když kocour chce ven. Senior zatáhne za provázek nad gaučem, okénko na opačné straně místnosti se otevře a zvíře vyskočí na dvorek. Tohle dálkové ovládání se hodí, když pán domu leží a nechce se mu kvůli kočkám vstávat. Když je unavený, dvě hodiny se prospí a je opět čilý.

Protože se pořád něčím zabývá, den mu uteče rychle. Kdyby prý žil v domově pro seniory, luštil by jen křížovky a čučel na televizi. Tu sice má, stejně jako internet, ale volný čas tím nezabíjí. Aby mohl být soběstačný, stále řídí auto, kterým jezdí za nákupy do Penny a Lidlu. A pak si ještě oblíbil vietnamskou prodejničku za řekou, kterou chválí až do nebe: „Špičková obsluha, špičkový výběr.“ Není pochyb, že Miroslav Zapletal je na venkově šťastnější než ve městě. „Mám tu svatý klid,“ svěřuje se rodák z Moravy a vyučený zedník, který pracoval 21 let jako řidič a 20 let jako stavař.