„V těchto dnech pociťuji velký hněv. Moc si přeji, aby Putin zmizel z politického života, protože zlo nerozsévá jen na Ukrajině, ale i v Rusku,“ řekl Deníku Galin. Patří ke komunitě česko-ruských umělců a intelektuálů, které putinovský režim v poslední době odstřihl od příbuzných a přátel v Rusku. „Putin mezi nás postavil zeď. Bojuje jen za své zájmy a na Rusko kašle. Každý soudný člověk navíc přece musí vědět, že Rusko není Putin, Rusko to je Puškin, Čajkovskij nebo Bulgakov,“ upozornil režisér. Nechápe, jak lidem, kterými se prezident obklopil, nedošlo, že vede Rusko do záhuby.

Zároveň ho velmi zneklidňuje, že lidé v Rusku nemají dostatek pravdivých informací o válce na Ukrajině a jejích důsledcích, protože Kreml a jeho média zastírají skutečnost a nechávají žít ruskou veřejnost v iluzi. Podle Galina lze tento postup přirovnat k propagandě nacistického ministra Goebbelse, který jako spolupracovník Hitlera dokázal ještě před druhou světovou válkou zmanipulovat veřejné mínění v řadě evropských zemí. Galin jako příklad uvádí zprávy z oficiálních ruských zdrojů, které označily Ukrajinu jako vážnou hrozbu pro Rusko, jež se proto musí vojensky bránit. „Řada Rusů kvůli státní propagandě věří tomu, že Ukrajina je nepřítel, ale přitom je to do nebe volající lež. A na této obrovské lži zatím stojí celé Rusko, i když se to demokratické síly snaží změnit,“ sdělil Galin.

Dodal, že dosud ho v České republice nikdo neosočil z toho, že je Rus, protože všichni znají jeho kritický postoj k represivní ruské politice. Tamní instituce v minulosti zvaly litvínovské divadlo na divadelní zájezdy, ale Galin se svými kolegy to odmítl, protože nehodlal podpořit putinovský režim. „Nechtěli jsme mu dát šanci, aby mohl říkat, jak je hodný, že hostí cizí divadla a šíří kulturu a mír. Proto jsme nehráli ani v Moskvě, Vladimiru nebo Uljanovsku. Řekli jsme tím jasné ne zlu a státní propagandě,“ uvedl režisér.

Docela velké Divadlo Litvínov v sobotu vyvěsilo na své budově ukrajinskou vlajku a finančně podpořilo humanitární sbírku na pomoc Ukrajině. Podle Galina je to samozřejmá součást toho, o co se divadlo snaží už od svého vzniku v roce 1996. Galin režíroval například inscenaci Sarkofág Černobyl, inspirovanou textem Vladimíra Gubareva a novými materiály o jedné z největších jaderných havárií v historii. Stále aktuální představení líčící éru sovětského Ruska upozorňuje hlavně mladé diváky na nutnost kritického myšlení a na nebezpečí ignorování pravdy.

Galin také stojí za režií hry Mistr a Markétka podle slavného ruského románu Michaila Bulgakova, která popisuje touhu po svobodě a neustálý boj s arogancí moci. „Snažíme se lidem vysvětlit divadelními prostředky, co je podle nás špatně a na co by si měli dát pozor,“ vysvětlil Galin.

Stejně přistupuje i k válce na Ukrajině. Podle něj je povinnost ukázat všem pravdu. „Ukrajina musí zvítězit, je to v celosvětovém zájmu,“ dodal režisér, jehož rodinu poznamenala druhá světová válka. Galin se narodil v Novosibirsku v roce 1943 během blokády Leningradu (dnešního Petrohradu), odkud jeho maminka musela uprchnout stejně jako ostatní těhotné ženy. Galinův otec zahynul při obraně Leningradu, když pomáhal zásobovat město léky.

Galin vystudoval herectví v Baku a později režii na prestižním moskevském uměleckém institutu GITIS. Než se v roce 1990 trvale usadil na Mostecku, působil jako režisér a umělecký šéf v řadě ruských divadel.