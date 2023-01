Od 90. let patřila restaurace U Svatého ducha k nejlepším v okolí a vyhledávali ji i zástupci firem pro obědy s obchodními partnery. Tehdy se říkalo „buď na Hněvín, nebo k Duchovi“. Proto se tam pořádala i sympozia či důležitá setkání se zahraniční účastí. „Byl to jeden z ikonických prostorů v Mostě, a to nejen z hlediska gastronomie, ale i umístění,“ řekl předseda Okresní hospodářské komory Most Rudolf Jung. Toho, že jediná restaurace v reprezentativní městské části Starý Most přestala fungovat, mu je hodně líto. „Byl bych rád, kdyby se našel někdo, kdo by se restaurace ujal. Ale dnešní doba je těžká. Obávám se, že to nebude poslední restaurace, která skončí,“ dodal Jung.

Kastelánka věří, že se někdo šikovný najde. Jinak by restaurace chyběla i návštěvníkům jezera Most, ale hlavně velkého pozdně gotického kostela, kteří jsou zvyklí odskočit si po prohlídce na kávu nebo na oběd. Návštěvnost děkanského chrámu po covidu opět roste. Loni si ho prohlédlo 12 657 lidí, což bylo o necelé tři tisíce víc než v roce 2021. Letos se očekává další oživení, pokud se vrátí zájezdy německých turistů, hlavně seniorů. Ti si v restauraci předem objednávali i desítky jídel najednou. Restauraci využívali i svatebčané, kteří měli obřad v hlavním chrámu či ve špitálním kostelíku, jenž je spojem s gastrozařízením chodbou se vstupem do zrekonstruovaných toalet.

Hodnotit se bude i koncept

Veřejná soutěž na pronájem restaurace by se měla objevit na webu kostela Nanebevzetí Panny Marie v polovině ledna. Nájemní smlouva má platit tři roky. Provozovatel, který se osvědčí, by se poté mohl přihlásit do další soutěže a podnikání si prodloužit.

Restaurace v přízemí bývalého špitálu zabírá 129 metrů čtverečních, které zahrnují i kuchyň, chodbu, kancelář a spíž. Podle připravených podmínek nájmu musí být restaurace otevřena celoročně od 10 do 23 hodin. Výběrová komise zohlední nejen cenu pronájmu nabídnutou zájemci, ale posoudí i koncept provozu restaurace, rozsah, kvalitu a původ nabízeného sortimentu, zkušenosti personálu, úroveň interiéru či plán služeb pro svatebčany. „Restaurace má obrovský potenciál. Doufám, že nový nájemce obnoví její dobré jméno a pozvedne ji, aby sloužila lidem skvěle jako dřív,“ uvedla kastelánka. „Budu ráda, když se zpráva o veřejné soutěži rozšíří mezi lidmi a přihlásí se někdo schopný,“ dodala.

I když restaurace není v centru města, nový nájemce se podle kastelánky nemusí bát, že by chodilo málo lidí. Záleží prý na správném uchopení jedinečného potenciálu místa, ke kterému se nyní přidává fenomén jezera Most, kam míří lidé z celé ČR. Za výhodu kastelánka označila i zahrádku u restaurace, jež umožňuje venkovní posezení bez rušivého vlivu na blízké okolí, kde není obytná zástavba.

Kino Kosmos v Mostě opět navštěvují desítky tisíc lidí. Oživení hlásí i další

Vítěz zakázky musí ale počítat s počáteční investicí, protože získá do pronájmu prostory bez interiérového vybavení a bez kuchyňské technologie. Najatá firma restauraci vyklízela v úterý 10. ledna. Deníku se posledního nájemce nepodařilo zkontaktovat a ověřit, zda zavřel kvůli ekonomické krizi či z jiných důvodů. Telefon nezvedal.

Památkově chráněný areál děkanského kostela má řadu příznivců, kteří se snaží na jeho genius loci upozorňovat. „Tohle místo má opravdu obrovský potenciál,“ potvrdila Blanka Techlovská, která má poblíž restaurace dílnu Woodmaid s Ateliérem řemesel. I ona vnímá specifickou atmosféru této okrajové části města, která není plná lidí jako centrum, ale může nabídnout jiné zážitky. K nim by měla kromě památek a umění patřit i gastronomie odpovídající významu místa. I proto správa kostela nechce udělat z restaurace obyčejnou pivnici či fast food.

V Mostě, jehož středověké jádro s většinou historické okolní zástavby zaniklo ve 20. století kvůli těžbě uhlí, nezůstalo moc památek. Pouze ve třech jsou gastroprovozy, ale nyní funguje jen jeden. Kromě restaurace u kostela je zavřená restaurace na hradě Hněvín, která se rekonstruuje a otevřít se má do léta. V provozu zůstává restaurace Nautico v areálu bývalých kasáren postavených za Rakouska-Uherska v secesním slohu.

Barokní špitál a kostelík sv. Ducha v Mostě

Původní dřevěná stavba špitálu ze 14. století se nedochovala. Současný barokní objekt, kde je restaurace, pochází z roku 1723. Objekt kdysi sloužil jako malá nemocnice, nyní tam má zázemí Národní památkový ústav, který se stará o celý soubor chráněných staveb, zejména o sousední přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ten proslul svým přesunem po kolejích, aby unikl těžbě uhlí. Transfer je zapsán do zlaté knihy Guinessových rekordů tisíciletí.