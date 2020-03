V kamenné peci vytápěné dřevem hoří oheň. Na baru ve tvaru lodi chystají dva lidé pizzu a rušno je i vzadu v kuchyni. Všichni pospíchají, jako by měl každou chvíli přijet hladový autobusový zájezd. Jenže žádný se neblíží. Stoly v útulném interiéru, kde se u různých specialit setkávala stovka lidí denně, zůstávají už druhý týden prázdné.

V mostecké restauraci Nautico, která sídlí v secesní budově bývalých kasáren, mají všichni ochranné pomůcky a chystají jídlo a pití pro lidi, kteří pomáhají zastavit šíření koronaviru. Do krabic a alobalu vkládají dobroty pro policisty, hasiče, zdravotníky a další záchranáře. Všechno včetně rozvozu mají zadarmo.

„Už jsem objel i lékárny,“ říká spolumajitel restaurace Filip Pánov, který si sundavá masivní dvoufiltrovou masku a nasazuje pohodlnější roušku.

Restaurace denně připraví a zabalí kolem patnácti pizz, řadu dezertů a k tomu hromadu domácích bábovek a koláčů od zaměstnanců. „Sladké je dobré na nervy, takže to pomáhá,“ usměje se u táců s perníkem spolumajitelka Petra Tišerová. Tým rozváží i kávu a pravidelně rozděluje polévku. Z domova pomáhají známí, kamarádi i číšníci, kteří jsou bez práce. Podle Pánova se mohou přidat další Mostečané. Stačí, když něco napečou a přinesou to do restaurace, nebo zatelefonují a tým si jídlo vyzvedne a rozveze. Třeba zase sestřičkám do nemocnice.

Bezplatná služba začala fungovat krátce poté, co se restaurace musely kvůli pandemii zavřít. „Když to řeknu za všechny restauratéry, tak na nás všechny má stav nouze devastující dopad, co se týče finanční stránky,“ povzdechne si spolumajitelka.

Restaurace žijí z měsíce do měsíce a potřebují, aby se peníze za produkty a služby neustále točily. Teď, když nemají uvnitř zákazníky, stojí jejich byznys na komerčních rozvozech objednaného jídla, které si lze i osobně vyzvednout s rouškou u dveří.

Podle Tišerové je to ale jen minimalistický provoz, který udržuje restaurace nad vodou, aby nezkrachovaly. „Budoucnost je nejistá pro všechny obory, nikdo neví, co se bude dít. Čím déle bude stav nouze trvat, tím déle bude ekonomika narušenější,“ dodává.

Krize bude trvat déle

Podle ní krize neskončí zrušením zákazů. Předpovídá, že po otevření restaurací se lidé budou chovat jinak a začnou více šetřit. „Myslím si, že už to nebude stejné jako předtím. Každý bude muset změnit své myšlení a přijít s novými nápady,“ tvrdí. Pánov odhaduje, že restaurace se hodně zaměří na rozvozy, protože až se provozovny otevřou, lidé se do nich budou z počátku zdráhat chodit. „Rozvozy mohou zpočátku víc prosperovat,“ míní Pánov.

Potíž je v tom, že v restauracích bývá jídlo kvalitnější a navíc řada specialit není vhodná na převoz. Slevit ze svých nároků muselo ve stavu nouze i Nautico, které mimořádně rozváží třeba řízky, které obvykle nedělá. „Bohužel doba je teď taková, že i my se musíme přeorientovat. Je to boj o přežití,“ vysvětluje Tišerová a dodává, že jejich restaurace vydrží tak dlouho, jak to jen půjde. Připouští ale, že to nebude snadné. Nervové vypětí je velké a obavy z dalších týdnů rostou.

Mostecko však dobrovolníky, kteří šijí roušky, nakupují seniorům nebo rozvážejí jídlo, povzbuzuje. Slova díků neberou konce. „Je to úžasné, když vidím, jak se teď lidé snaží. Jsem šťastná, že pomáhají i mladí. Obdivuju je,“ řekla Deníku 61letá Helena z Lomu. Na dálku poděkovala všem, kteří se nezištně starají o druhé.