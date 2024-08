Zdroj: El Toro Most

Největší cestovatelský portál TripAdvisor slaví letos 10 let své české verze a na recenzích tuzemských památek, hotelů či restaurací je to znát. Čeští uživatelé jich napsali už desítky tisíc. A jak si v TripAdvisoru stojí restaurace na Mostecku? Přinášíme přehled těch, které na TripAdvisoru nasbíraly nejvyšší hodnocení.

V posledních letech se gastronomické služby neustále rozvíjejí, zákazníci si i na Mostecku mohou vybrat z mnoha zahraničních kuchyní, včetně těch exotických. Řada strávníků ale stále nedá dopustit na českou klasiku. Jak jsou na tom restaurace v okrese podle TripAdvisoru?

Na prvním místě je mostecká restaurace El Toro. Najdete ji na adrese Chomutovská 2230/18. Pokud budete mít chuť na pravý americký burger nebo šťavnatý steak, El Toro je to správné místo. Zákazníci si chválí rychlou a milou obsluhu a kvalitní suroviny. Najíst by se zde mohl i vegetarián, nabídka obsahuje několik bezmasých jídel.

Ani druhé místo neobsadila klasická česká kuchyně, nýbrž Next Gyros. Next Gyros má v Mostě hned čtyři pobočky, takže si stačí vybrat tu, která je pro vás nejblíže. Jídlo je rychlé a restaurace nabízí jídlo jak s sebou, tak na místě. Přílohu ke gyrosu si můžete vybrat podle chuti, na výběr máte z rýže, tortilly nebo hranolek.

Třetí nejlépe hodnocené místo se nachází v Litvínově, konkrétně v ulici S. K. Neumanna 1598. Hokejoví nadšenci jistě ví, že se jedná o restauraci Beer'n'Burger, dříve The NORTH restaurant. Nemusíte však být hokejový nadšenec, abyste mohli přijít. Jako specialitu zde nabízejí pokrm BIG POTATO, a jak už název napovídá, jedná se o grilované brambory s výběrem vašeho oblíbeného masa. Lidé zde oceňují i velký výběr koktejlů.

Co se týká čtvrtého místa, zůstáváme stále v Litvínově. Zde ocenění vyhrála Divadelní restaurace Benar, která se nachází v ulici Rooseveltova 279. Zde si opravdu můžete vybrat to, na co máte chuť od kuřecího masa přes ryby a těstoviny po speciality z hovězího masa. Restaurace se pyšní i venkovním posezením a výběrem koktejlů.

Kousek od centra v Mostě se nachází další velice dobře hodnocené místo, Čínská restaurace Luna Most. Lidé si zde chválí nízké ceny a větší porce jídla. Dobrá zpráva pro vegetariány: nabízí zde i jídla s tofu. Mimo to zde můžete ochutnat smažené nudle nebo rizoto. Pozor však na otevírací dobu, v pondělí mají zavřeno.

Nyní zpět do Litvínova, šesté místo obsadila restaurace Elixír, najdete ji na adrese Mostecká 2. V letních měsících jistě oceníte velké venkovní posezení. Mají zde rovněž bohatý výběr masových pokrmů, ať už smažené speciality nebo grilované. A k takovým pokrmům se nejvíce hodí víno, kterého tu mají velmi slušnou nabídku. A pokud nejste zrovna vinař, tak vás jistě uchvátí výběr koktejlů.

Sedmé místo obsadil Steak Bar Route 66 v Mostě. Nalezneme ho na adrese Čsl. armády 92. Jak už z názvu vyplývá, jedná se o restauraci zaměřenou na steaky. Podle slov majitelů se zde snaží o eliminaci přebytečných tuků z masa připravovaného na grilu, které můžete doplnit grilovanou zeleninou. Zákazníci si chválí především útulné prostředí a milý personál.

Pokud máte rádi auta, kávu, brunche, ale i dobré obědy, navštivte restauraci a kavárnu Le Mans '66 v Mostě. Najdete ji na adrese Vladimíra Majakovského 17. Snídani a brunch si můžete dát od 8:00 do 11:00, vybrat si lze ze sladkých i slaných pokrmů, jako jsou míchaná vajíčka nebo lívance. Výběr obědů je sice menší, ale každý si něco vybere.

Za devátým místem dle TripAdvisoru si musíte zajet až do hor na Klíny. Zde se totiž nachází restaurace Emeran s výhledem na sjezdovku. Pokud zde budete chtít strávit více času, můžete se ubytovat v hotelu Emeran a poté vyzkoušet nejdelší ZipLine v České republice nebo bobovou dráhu nebo jinou atrakci. Co se týká jídla, můžete si zde dát českou klasiku jako například svíčkovou. Mají tu i skvělou kávu.

Top 10 hodnocených restaurací uzavírá Mikráč, nacházející se pár metrů od náměstí v Litvínově na ulici U Zámeckého parku 682. Pro milovníky masa se zde najde velké množství masových pokrmů. Zákazníci oceňují zdejší rumový klub, kde můžete ochutnat řadu rumů podle oblastí, například z Karibiku. Pokud vám nějaký rum opravdu zachutná, můžete si zakoupit celou láhev domů.