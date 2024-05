Stavební hluk se ozývá za oploceným městským kulturním domem Repre v Mostě. Rekonstrukce objektu začala zřízením staveniště, vyklízecími a bouracími pracemi v interiéru. Podle radnice všechno běží podle plánu. Přestavba budovy, včetně přilehlého prostranství, potrvá do roku 2026.

Situace u Repre v Mostě v pondělí 20. května. | Video: Martin Vokurka

Repre se dá obejít ze všech stran. Průchozí je i koridor mezi Priorem, finančním úřadem a poštou. Otevřené je 2. náměstí a v provozu jsou také obchody a provozovny služeb pod terasou radnice a hotelu.

Naproti plotu, na kulturní kavárně The Most café, představují mostečtí studenti svou básnickou tvorbu kritizující projekt rekonstrukce kulturní domu. Tomuto protestu předcházely v minulosti demonstrace a petice, které nesouhlasily s budoucím přestěhováním městské knihovny do kulturního domu a požadovaly architektonickou soutěž či dialog.

V Repre bude po rekonstrukci kromě knihovny velký multifunkční sál, malé kino, planetárium a restaurace. Radnice za to zaplatí téměř jednu miliardu korun, z toho větší část z dotací.

