„Vůbec si nedokážu představit, že tu knihovna nebude,“ svěřuje se čtenářka, která do městské knihovny chodí od roku 1985. Na účelný knihovnický interiér, tehdy první svého druhu v poválečném Československu, si zvykla a vyhovuje jí. Zatím ji však nenapadá nic, čím by se daly knihy v budově nahradit. Byty? Obchody? Auty? Nebo trávou? „Uvidíme, jak to dopadne,“ říká seniorka.

Knihovna přesídlí do Repre. Co bude se starou budovou, ale v Mostu stále neví

Otázka, co bude s knihovnou dál, až se přestěhuje do zrekonstruovaného kulturního domu Repre v centru Mostu, zajímá hodně lidí. Chybějící odpověď je součástí dlouhodobé kritiky celého projektu Repre, který už vyvolal například dvě demonstrace a petici s více než dvěma tisíci podpisy. Radnice chce letos zbavit svůj největší investiční projekt v historii negativní nálepky a hodlá se víc věnovat budoucnosti budovy knihovny. Primátor Marek Hrvol (ProMOST) v půlce ledna oznámil, že koalice hodlá zahájit jednání se zástupci všech stran v zastupitelstvu o tom, co by se mělo s objektem knihovny udělat a jaká by měla být jeho náplň. „Chceme, aby bylo co nejdříve jasno,“ sdělil primátor.

Projekt řešící budovu knihovny se má připravovat současně s rekonstrukcí Repre, která by měla skončit v prosinci 2026. Podle Hrvola odborné skupiny už zjišťují ke knihovně návrhy, které se předloží k politické diskusi. Shodnout se na zachování budovy bude zásadní pro projektování změny jejího účelu. Primátor nebude prosazovat demolici, což je možnost, o které se už léta spekuluje. „Doufám, že se nebude bourat, protože to určitě není směr, kterým bychom chtěli jít,“ upozornil Hrvol.

Aktivisté v Mostě neuspěli. Město může uvolnit první miliony do změny Repre

Schválené stěhování důležité městské instituce z hustě osídleného sídliště do Repre, rozhodování o významných změnách bez účasti veřejnosti a dosud nezajištěná budoucnost cenného objektu knihovny vyvolává už několik let vážné obavy i u odborné veřejnosti. „Chápu, že původní knihovna je od centra města poněkud z ruky. Nicméně samotná vysoká architektonická úroveň budovy, jež byla od začátku koncipovaná jako knihovna, je pro mě dostatečně silným argumentem k jejímu zachování na původním místě. Knihovnu v obytné oblasti lze také chápat jako přínosný komunitotvorný prvek. Racionalizaci veřejných institucí skrze jejich sestěhování do centra lze vnímat i jako akt rozbití po desetiletí utvářených sociálních vztahů,“ napsal pro renomovaný časopis Artalk architekt a expert na budovy ze 60. až 80. let Martin Švec.

Radnice trvá na svém postupu, při kterém obhajuje přínosy, například oživení centra a větší komfort v Repre po jeho komplexní přestavbě. V otázce, kdo bude Repre provozovat, má už vedení města podle primátora jasno. Nebude to žádná soukromá firma, ale právě příspěvková organizace Městská knihovna Most, která bude mít v Repre nové sídlo a má letité zkušenosti v kulturní a vzdělávací oblasti.

Městská organizace se má kromě Repre starat nadále o městské kino v soukromé budově Kosmos. Původně chtěla radnice Kosmos opustit, aby nemusela platit nájem, když v Repre vznikne menší kinosál. Nyní ale plánuje další modernizaci kina Kosmos, aby fungovalo zároveň s novým kinem v Repre. „Kosmos je jedno z největších kin v České republice a byla by škoda o něj přijít,“ vysvětlil primátor. Diváci budou mít podle něj na výběr. Velký sál v Kosmosu bude hlavně na trháky typy Avatar a menší kino v Repre bude třeba na artovější filmy, na které se obvykle nestojí fronta. Na vylepšení technického zázemí kina Kosmos je letos v městském rozpočtu určeno 3,5 milionu korun. Mají se utratit za redigitalizaci.

Škatulata s uměním

Rekonstrukci zavřeného Repre chce radnice zahájit v tomto roce vyklízením a bouracími pracemi v interiéru. Nejprve ale nechá přemístit čtyři desítky uměleckých děl. Zastupitelstvo bude brzy hlasovat o bezúplatném převodu obrazů, tapisérií a dalších autorských věcí na Ústecký kraj, potažmo na jeho Oblastní muzeum a galerii v Mostě.

Podle náměstkyně primátora Markéty Staré se jedná o záchranu ucelené sbírky uměleckých předmětů, o které se město neumí samo postarat, a proto je chce předat osvědčeným odborníkům. Nejdražším evidovaným dílem je keramická stěna od Milana Chlíbce pořízená za 324 tisíc korun. „Umělecká díla se musí nejprve odborně sejmout, aby se nepoškodila,“ sdělila náměstkyně.

Většina oceněných předmětů se do rekonstruovaného Repre nevrátí, ale město je bude moci využívat pro své účely jako případné výpůjčky. Do škol a dalších veřejných budov je radnice natrvalo dát nechce, aby sbírka zůstala pohromadě. Některé umění je poplatné své době, například busta komunisty a zakladatele Svazu přátel SSSR Bohuslava Vrbenského, se kterou se už v Repre také nepočítá. K výjimkám bude patřit velký lustr od Vladimíra Procházky, jehož originální osvětlovací těleso se po vyčištění a renovaci vrátí na své místo v předsálí.

Starý Most ožívá v novém projektu. Repre z roku 1923 bude na kavárně Harmonie

Transfer umění chce město vyřešit do léta. Nyní běží veřejná zakázka na rekonstrukci Repre a jeho nejbližšího okolí. Zájemci o stavbu si nedávno objekt prohlédli a do 6. března mají čas na podání nabídek. Cena se očekává ve výši kolem jedné miliardy korun. Most usiluje o druhou dotaci, tentokrát ve výši 420 milionů korun z Národního plánu obnovy, ze kterého lze podpořit revitalizaci specifických brownfieldů. Zástupci města o pomoci jednali v lednu s ministerstvem pro místní rozvoj a schůzku označili za úspěšnou. „Ministerstvo nás považuje za strategického partnera,“ sdělila za vyjednávací tým radní Jana Falterová Zudová (ANO), která v létě očekává oficiální souhlasné stanovisko.

O Repre

Zdroj: Deník/Martin VokurkaMostecké zastupitelstvo v roce 2021 vyhovělo městské vládě a kvůli vysoké ceně zrušilo první veřejnou zakázku na rekonstrukci kulturního domu Repre. Předpokládaná cena byla podle projektanta 766 milionů korun, ale ze soutěže vyšla cena vyšší o 123 milionů korun bez DPH. Zrušení zakázky ovlivnil i fakt, že radnice vybírala jen ze dvou cenových nabídek, což oslabilo konkurenční prostředí a šanci výrazněji ušetřit.

Projekt tzv. rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra Repre zahrnuje například úpravu prostor pro městskou knihovnu, modernizaci společenského sálu, obnovu planetária a restaurace a vybudování kina pro 160 diváků. Přípravu zakázky doprovází kritika části veřejnosti i odborných kruhů, které kvůli hodnotné budově požadovaly otevřenou architektonickou soutěž.

Žádné městské vládě se technicky zastaralé Repre z roku 1984 nepodařilo zrekonstruovat. Projektů bylo několik, včetně jednoho soukromého, ale na stavbu nebyly peníze, ani dotace. Náklady se odhadovaly podle rozsahu prací na 80 až 400 milionů korun. V minulosti se uvažovalo i o demolici, což zdůrazňuje současné vedení města, které se staví do role zachránce.

Zásadním problémem obnovy Repre byly vždy jeho velikost, energetická náročnost a zrušené funkce. Provozovat obří budovu jako socialistický reprezentativní společenský dům se neosvědčilo. Původní kulturní náplň objektu s vysokými provozními i personálními náklady od 90. let postupně upadala. Do uzamčení celého objektu v roce 2020 fungoval jen taneční sál, planetárium a second hand. Radnice vidí v zásadní rekonstrukci příležitost, jak oživit střed Mostu po vzoru měst, která vytvářejí multifunkční budovy se sdílenou kulturní, společenskou i vzdělávací funkcí.