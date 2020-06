/FOTO/ Devadesátiletá Kateřina chodí o berlích a každý schod je pro ni velká překážka. Pozor si dává hlavně při cestování v MHD, kde potřebuje při výstupu a nástupu rovinku. Když v úterý 9. června dopoledne opatrně vystoupila z autobusu v Mostě u Bati, zaujalo ji, že je část zastávky oplocená, rozkopaná a bez trafiky. Vedle stál bagr, za ním unimobuňka a za výstražnými kužely u parkoviště stříkali silničáři na vozovku čáry pro dočasnou náhradní zastávku.

V rušné mostecké ulici Jaroslava Průchy nad Centralem začala rekonstrukce obou zastávek autobusů MHD | Foto: Deník/Martin Vokurka

Seniorka, která jezdí pravidelně do nemocnice na kontroly, se bude muset novému omezení přizpůsobit. Na výsledek rekonstrukce zázemí pro cestující je zvědavá. „Pro mě to bude mít smysl, když bude mít nástupiště zvýšený okraj, abych mohla do nízkopodlažního autobusu snadno nastoupit. Starou tramvají se schody bych jet nemohla,“ řekla.