Patrová restaurace s bufetem je zavřená už přes dvacet let. Někdejší rušno u vlašského salátu po příjezdu vlaků připomínají jen opuštěné stolky na stojáka. Ze zabedněné výlohy sousední zrušené cukrárny si mládež udělala tabuli se vzkazy. Chátrá i dlažba, po které mezi cestujícími cupitají holubi. Když prší, zatéká ze zastřešeného perónu do podchodu s počmáranými keramickými obklady ze 70. let minulého století. Z té doby jsou i boletické panely na fasádě a umělecký reliéf s vyobrazením dělnice, která shlíží na dění v omšelé hale.

„Je to komunistické nádraží,“ zhodnotí stav interiéru mostecké železniční stanice 70letý Milan, který na studené kovové lavičce čeká na vlak do Karlových Varů. V lázeňském městě už mají nádraží moderní. „Tady v Mostě by to měli vylepšit jinak, ale taky hezky,“ dodá senior. „Oproti jiným nádražím je to naše ošklivé,“ povzdechne si prodavačka občerstvení, která by také uvítala přestavbu.

Rekonstrukce nádražní budovy se chystá už několik let a je rozdělena na etapy. Ta nultá, která zahrnuje úpravy a údržbové práce v odjezdové hale, nepodléhá stavebnímu povolení. „V současné době je projekčně připravena. Termín zahájení výběru zhotovitele stavebních prací budeme upřesňovat až poté, co dojde ke schválení našeho rozpočtu pro rok 2022,“ sdělila mluvčí státní Správy železnic Nela Friebová.

Pro další etapy stavby probíhá projektová příprava. Správa předpokládá, že získá stavební povolení v polovině příštího roku a následně vypíše tendr na realizaci. Pracovat se bude za nepřerušeného provozu. Předpokládané investiční náklady jsou aktuálně vyčísleny na 685 milionů Kč bez DPH.

Cílem je, aby nádraží po technické, provozní i estetické stránce odpovídalo nárokům moderní dopravy včetně bezbariérovosti. Vymění se obvodový plášť a vylepší veřejně přístupné prostory. Podchody zůstanou na původních místech, ale v plánu je úprava schodiště, umístění nových eskalátorů a přístup k výtahu pro bezbariérový přesun na 1. nástupiště a do podchodu. Na 1. nástupiště se bude možné dostat přímo i z nového parkoviště. Změnou projde také výšková část budovy a příjezdová hala, kde budou nové komerční prostory pro bufet, restauraci, obchody a další doplňkové služby.

Záměr předloni odsouhlasila Centrální komise Ministerstva dopravy. Příprava je ale ve skluzu. Správa v srpnu 2020 vyhlásila tendr na zhotovení projektové dokumentace, ale loni na jaře jej zrušila. O zakázku v hodnotě přes 33 milionů korun se ucházelo šest firem, jejichž soutěž doprovázely námitky a průtahy kvůli nevysvětleným pochybnostem o údajích v nabídkách.

Na projekt železničářů chce navázat mostecká radnice, která připravuje výstavbu autobusového nádraží, které s vlakovou stanicí vytvoří přestupní uzel. Dnes slouží plocha před stanicí pro MHD a zelené krajské autobusy, ale v příštích letech tam mají zajíždět i vozidla dalších dopravců. Úpravu přednádražních prostor zařadilo městské zastupitelstvo mezi významné investiční akce a v letech 2023 a 2024 se má na autobusový terminál uvolnit 75 milionů korun.

151 let dráhy do Mostu

První parní železniční souprava dorazila do Mostu 8. října 1870, kdy pokračovala dál do Chomutova. Souprava sestávala z lokomotivy, zavazadlového vagonu za lokomotivou a devíti amerických osobních vagónů, kde každé kupé mělo vlastní dveře. Byla tak zahájena železniční doprava na posledním úseku Ústecko-teplické dráhy z Duchcova. Od roku 1901 bylo město Most propojeno elektrickou pouliční dráhou s Janovem přes Kopisty, Růžodol, Lipětín, Dolní a Horní Litvínov. Rychlejší přeprava osob a materiálu umožnila nástup průmyslové revoluce, a především masivní těžby uhlí.

Současná budova nádraží je z roku 1976 a kromě velké odjezdové haly ji tvoří výšková služební budova o dvanácti patrech, v nichž jsou i ordinace lékařů. V roce 2002 vzniklo částečnou přestavbou hlavní haly zákaznické centrum Českých drah a v roce 2014 prošly opravou za deset milionů korun peróny. Zmodernizované jsou také veřejné toalety a části interiérů výškové budovy.