Město Most brzy vyhlásí veřejnou zakázku na rekonstrukci svého kulturního domu Repre, který je kvůli špatnému technickému stavu už třetí rok zavřený a chátrá. Novou soutěž na zhotovitele stavby schválili radní, kteří by měli vítěze oznámit na jaře příštího roku. Náklady zřejmě přesáhnou jednu miliardu korun, což by byla nejdražší městská investice od vzniku nového Mostu.

Radnice na svém facebookovém profilu oznámila, že se jí podařilo na rekonstrukci sehnat dotace v celkové výši 750 milionů korun. Přislíbeno má 360 milionů z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kterým Evropská unie mimo jiné podporuje revitalizaci knihoven. Most chce totiž do Repre přesunout městskou knihovnu, jejíž budovu v ulici Moskevská nezmodernizoval. A 390 milionů město očekává z Národního plánu obnovy, kde hodlá využít pomoc určenou na oživení opuštěných budov.

„Zbývající prostředky bude hradit město z rezervních fondů a případně prostřednictvím úvěru podle výše vysoutěžené částky a skutečné výše dotace,“ sdělila Deníku mluvčí radnice Klára Vydrová.

Rozsáhlá obnova Repre zahrnuje úpravy interiéru pro knihovnu a modernizaci velkého společenského sálu, kina, planetária, restauračního zařízení a veškerého zázemí pro návštěvníky i personál. Součástí zakázky je i opláštění a okolní veřejné prostranství. Radnice projekt dlouhodobě prosazuje s tím, že chce oživit společenské dění v centru Mostu, zvelebit nefunkční kulturní dům s ohledem na jeho kvality a mít knihovnu odpovídající trendům 21. století.

Kulturní dům Repre Zdroj: Deník/Martin VokurkaPřípravu záměru doprovázejí už několik let protesty části laické a odborné veřejnosti, která mimo jiné uspořádala dvě demonstrace a shromáždila přes dva tisíce podpisů na petici proti stěhování knihovny do Repre. Kritikům například vadí, že se cenný kulturní dům má rekonstruovat bez architektonické soutěže a že účelová budova knihovny po vyprázdnění ztratí smysl. Podle aktivistů se drahou investicí znehodnotí dvě významné budovy najednou.

Nesouhlas trvá i před vyhlášením zakázky. Člen spolku Veřejná kulturní iniciativa Most a bývalý opoziční zastupitel Luděk Prošek rozeslal současným zastupitelům dopis, kde je před schvalováním rozpočtu na rok 2023 žádá, aby vše pečlivě zvážili a projekt zastavili. „Všichni se shodneme na tom, že rekonstrukce Repre je potřebná a nevyhnutelná, neměla by však proběhnout na úkor ztráty jeho kvalit,“ uvedl Prošek. Podle něj patří brutalistní architektura v centru Mostu k evropským unikátům a necitlivým přístupem k ní by město ztratilo obrovský potenciál do budoucna. „V minulosti již byla zničena řada staveb v našem městě, a to právě díky nešetrné rekonstrukci,“ dodal Prošek.

Radnice v únoru 2021 vyhlásila první veřejnou zakázku na rekonstrukci Repre, ale zastupitelstvo ji v listopadu téhož roku na popud radních zrušilo. Důvodem byla vysoká cena a zdražování stavebních prací v době, kdy město nemělo jistou dotaci. Předpokládaná cena byla podle projektanta 766 milionů korun bez DPH, ale ze soutěže vyšla cena vyšší o 123 milionů korun. Město ze záměru neustoupilo a slíbilo připravit nový tendr.

Odložení rekonstrukce Repre tehdy uvítal i architekt, pedagog a expert na stavby druhé poloviny 20. století Ondřej Beneš. „Stále si myslím, že tento objekt, který je svou architektonickou kvalitou na evropské úrovni své doby, si zaslouží tomu odpovídající přístup,“ sdělil odborník.

Projektů na rekonstrukci technicky zastaralé Repre z roku 1984 bylo v posledních třiceti letech několik, včetně jednoho soukromého, ale na stavbu nebyly peníze, ani dotace. Náklady se odhadovaly podle rozsahu prací na 80 až 400 milionů korun. V minulosti se uvažovalo i o demolici.

Iniciátoři petice proti stěhování městské knihovny do Repre loni požádali ministerstvo kultury, aby prohlásilo Repre za kulturní památku. Ministerstvo ale řízení nezahájilo, protože už proběhlo stavební řízení a úřad musel respektovat právo města na rekonstrukci. Národní památkový ústav přesto označil Repre za ikonickou veřejnou stavbu, nezastupitelnou v kontextu vývoje československé architektury. Dodal, že z hlediska památkové péče a ochrany kulturních hodnot je záměr celkové rekonstrukce problematický a negativně narušuje autenticitu budovy.

Radnice od roku 2017 hájí vlastní postup s tím, že vše konzultuje s odborníky a chce s ohledem na původní ráz objektu vytvořit moderní multifunkční budovu se sdílenou kulturní, společenskou i vzdělávací funkcí.