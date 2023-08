Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil 18. srpna veřejnou zakázku na rekonstrukci kulturního domu Repre v Mostě. Podle něj město stanovilo zájemcům o zakázku diskriminační a nepřiměřené zadávací podmínky.

Městský kulturní dům Repre v Mostě. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Podle vyjádření mosteckého magistrátu byl konkrétním důvodem pro zrušení zakázky požadavek města na doložení reference na výstavbu či rekonstrukci stavby občanského vybavení, jejíž součástí byl stabilní hasicí systém. „Spojením požadavku na stavbu občanského vybavení a stabilního hasicího systému zadavatel údajně vytvořil překážku hospodářské soutěže,“ uvedla mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová.

Tendrem se začal ÚOHS zabývat na základě stížnosti společnosti PORR, která právě tyto požadavky na reference rozporovala.

Rozhodnutí úřadu není pravomocné a je možné proti němu podat odvolání.

„Město se proti rozhodnutí odvolávat nebude, jelikož odvolací řízení by v tomto případě trvalo pravděpodobně mnohem déle než nové zadávací řízení a město by přišlo o dotaci,“ předpokládá mluvčí Vydrová.

Magistrát při vypsání nové zakázky výhrady antimonopolního úřadu zohlední. Stát by se tak mělo na příštím zasedání městské rady, tedy 5. září.

„Celá záležitost nás mrzí o to více, že zadávací řízení běží dlouho. Čekali jsme, že nejpozději na podzim 2023 bude možné stavbu zahájit. Bohužel z důvodu upřesňujících dotazů, mnohdy dotazů nerelevantních od účastníků, kteří nakonec nabídku nepodali, došlo k těmto průtahům. U nového zadávacího řízení budou již všechny dotazy do zadání zapracovány a tudíž nepředpokládáme, že by bylo nějak nadstandardně dlouhé. Chtěl bych ubezpečit Mostečany, že uděláme všechno pro to, aby rekonstrukce začala co nejdříve a co nejdříve také skončila,“ vysvětlil primátor města Mostu Marek Hrvol.

Most nadále počítá s dotací na rekonstrukci kulturního domu Repre. „Situace je nepříjemná v tom, že máme financování prakticky připravené, včetně externích dotací. Ty mají být na rekonstrukci dvě. Zdržení oproti původním předpokladům bude zhruba šest měsíců, ale nadále počítáme s tím, že bychom měli obě dotace i přes posunutí termínu získat,“ dodal primátor.