Oprava má začít na podzim

Pokud vše půjde hladce, smlouvu se stavební firmou město uzavře do poloviny příštího roku. „Vlastní realizační práce bychom pak mohli zahájit na podzim,“ sdělil vedoucí radničního odboru investic František Jirásek.

Objekt bude nutné nejprve vyklidit a potom provést bourací práce. Následovat má úprava obálky budovy s fasádou a střechou. V roce 2023 se stihne jen část úkolů, většina činností je v plánu v letech 2024 a 2025, kdy by se měly zvládnout všechny stavební práce. V 2026 se dodělá a dovybaví interiér a do silvestra 2026 by měla být budova připravena na otevření.

Před schválením městského rozpočtu kritizovali projekt aktivisté. Podle nich připravená modernizace Repre nerespektuje hodnotnou architekturu v centru Mostu a znehodnotí i účelovou budovu knihovny v ulici Moskevská, pro kterou se dosud nenašlo využití.

Petice proti stěhování

„Mostečané si přejí, aby se Repre zrekonstruovalo a sloužilo veřejnosti, ale problematická je jeho náplň a cena,“ sdělil Peter Dekastello z občanské iniciativy Zachraňme mosteckou knihovnu, která už dříve svou kritiku opřela o víc než dva tisíce podpisů na petici proti stěhování knihovny do Repre. Podle Dekastella úprava velké části kulturního domu kvůli transferu knihovny celý projekt prodražuje a lepší by bylo zvelebit obě budovy zvlášť.

„Repre je dominanta města, která je obdivována laickou i odbornou veřejností,“ upozornil student Adam Malý z mostecké průmyslovky, který na zasedání zastupitelstva tiše demonstroval se skupinkou mladých lidí s transparenty. Aktivisté upozornili, že řada nezávislých odborníků projekt rekonstrukce kritizovala, že přítomnost knihovny v centru není zárukou jeho oživení a že radnice nevtáhla do procesu příprav veřejnost. „Politika je správa věcí veřejných a jednou z nejveřejnějších věcí v Mostě je kulturní dům Repre,“ sdělil David Štýs z mosteckého gymnázia.

Mladí lidé s transparenty kritizují v Mostě zásahy politiků do architektury

Také opoziční zastupitel Roman Houska (nezařazený) o smyslu projektu pochybuje. „Je mi líto, že nebyla vyhlášena architektonická soutěž, že nebyla oslovena veřejnost a že se to upnulo k jediné myšlence - přestěhovat do centra knížky, přestože se neví, co se udělá s opuštěnou budovou knihovny. Mám obavu, že dopadne jako objekt Zahražany, který se zboural,“ uvedl zastupitel.

„Je tam spousta věcí, které nejsou zrovna ideální,“ komentoval akci Repre opoziční zastupitel Jiří Nedvěd (SMM). Podle něj je výše dotací sice lákavá, ale když jedna z nich nebude, hrozí další průtahy. Nedvěd nevyloučil ani úřední potíže, když podpořené město kvůli možným vícepracím nestihne stavbu dokončit včas, čímž nesplní dotační podmínku.

Zakázku mohou zrušit

Radní připustili, že plán počítá s variantou, když peněz bude málo. Stavební zakázku bude moci město zrušit, pokud dotace pokryjí méně než 60 procent nákladů. V opačném případě by nemělo dojít ke skluzu díky dostatečné rezervě na splnění dotačního termínu, což je 31. prosinec 2025, kdy musí skončit veškeré stavební práce. Tímto milníkem není kolaudace, ale převzetí stavby městem, které pak bude mít celý rok 2026 na dovybavení budovy a na kolaudování. Nábytek a informační technologie nejsou součástí stavební zakázky a jejich nákup si vyžádá samostatné výběrové řízení v hodnotě desítek milionů korun.

Vedení města výtky oponentů odmítá. Trvá na tom, že celý projekt je prospěšný, odborně připravený a v souladu s rozvojem Mostu. Podle náměstka primátora Mostečané už řadu let vědí, že hnutí ProMOST chce zrekonstruovat Repre a nastěhovat do něj knihovnu, což hnutí opět pomohlo vyhrát volby. „Neděláme nic proti vůli občanů,“ ohradil se vůči kritice Hrvol. „Většina lidí bude ráda, když se Repre s okolím zvelebí a bude tam knihovna,“ dodal.

Most začne hledat firmu na miliardovou rekonstrukci Repre, kritika projektu trvá

Podle koaličního zastupitele Jana Schillera (ANO) je nejvyšší čas s rekonstrukcí začít, aby zavřené a chátrající Repre nehyzdilo střed města. „Teď je to hrůza,“ upozornil. Sám by nejraději budovu zboural a postavil novou, ale jeho názor je ojedinělý a nemá podporu.

„Podstatou stěhování knihovny je vrátit do budovy Repre náplň tak, aby sloužila veřejnosti celoročně, ne pouze v zimních měsících konáním plesů,“ připomněl primátor Jan Paparega (ProMOST).

V Repre se má obnovit také kino, restaurace a planetárium. Objektu kdysi hrozila demolice kvůli výstavbě nové soukromé budovy, radnice ale prodané Repre získala zpět.