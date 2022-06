V lehké letní obuvi musí 58letá Stanislava Liberská kráčet liduprázdným parkem Střed obezřetně. Na děravých cestách s rozdroleným asfaltem může snadno zakopnout. „Ty chodníky tu jsou hrozné a v parku je to příšerné,“ říká Mostečanka ve stínu vysokých stromů, jejichž košaté koruny nedokážou skrýt zchátralost a opuštěnost třicet let zanedbávaného areálu. Brzy se to ale změní, protože město Most zahájí kompletní rekonstrukci celého pětihektarového parku. Stanislava se na výsledek těší. „Bude to krása. Já jsem tudy vždycky ráda chodila, a když to bude nově udělané, ráda tu i posedím, určitě,“ svěřuje se.