V pátek 9. října bylo rušno i v dolní části přemostění, kde řemeslníci pokládali vodorovné asfaltové hydroizolační vrstvy. Podle radnice v současné době práce finišují a během listopadu se má celá stavba dokončit. Položení asfaltové vozovky se plánuje ještě v říjnu.

Město do rekonstrukce investuje přes šedesát milionů korun. Most, který je společný pro auta i chodce, je zavřený od loňského října. Doprava k nemocnici je možná pouze jedním směrem, a to ulicemi Slovenského národního povstání (SNP) a Svážná. Autobusová zastávka u nemocnice je u parkoviště před nemocnicí.