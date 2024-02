Desítky lidí protestovaly večer v úterý 27. února u mosteckého Repre proti radničnímu projektu rekonstrukce tohoto kulturního domu, kam se má stěhovat městská knihovna.

Demonstrace za šetrnější rekonstrukci Repre v úterý 27. února. | Video: Martin Vokurka

Demonstraci, na níž přišli hlavně mladí lidé, pořádala občanská iniciativa The most Most, která usiluje o lepší rekonstrukci ikonické městské budovy z roku 1984. Organizátoři během mítinku četli či pustili ze záznamu stanoviska řady odborníků, kteří akci na dálku podpořili. „Jsme důkazem toho, že se občanská společnost v Mostě probouzí,“ sdělil mostecký aktivista a student počítačových věd Adam Malý, který iniciativu zakládal.

Iniciativa na demonstraci oznámila své požadavky. Chce, aby město provedlo takové kroky, které povedou k alespoň omezenému obnovení provozu Repre, zejména pak pořádaní plesů. Dále požaduje, aby byla na objekt Repre vypsána ideová architektonická soutěž, která ukáže, jakými způsoby lze kulturní dům využívat a jakými funkcemi ho lze naplnit, aby skutečně došlo k oživení centra města.

„Požadujeme, aby město zahájilo součinnost s Národním památkovým ústavem a nemařilo snahy o prohlášení Repre za památku,“ dodal Malý. Dalším požadavkem je, aby se na přípravách projektu podíleli ti nejlepší architekti. „Dále požadujeme, aby při přípravách rekonstrukce byli občané zapojeni do diskuze o budoucím využití budovy a aby okolo tohoto byla vedena veřejná debata,“ doplnil student architektury Martin Trávníček z The most Most.

Odborníci na demonstraci kritizovali například plánované nahrazení kvalitních materiálů za méně kvalitní, nedostatek denního světla v nové knihovně a celkovou nešetrnou proměnu původní brutalistní stavby, kterou znalci označili za kulturní dědictví. „Repre je tváří města,“ upozornil architekt Vít Holý.

Podle sochaře, pedagoga a publicisty Pavla Karouse, který se zaměřuje na veřejný prostor, projekční firma po banálním výběrovém řízení vůbec nepochopila kvalitu unikátní stavby. „Jedná se vlastně o její demolici. Pevně věřím, že se plány radnice podaří zvrátit a že Most může být skvělým místem pro život, kdyby se jeho velkorysý veřejný prostor a úžasné veřejné budovy netěžily v zájmu několika jednotlivců, ale sloužily široké veřejnosti,“ uvedl Karous ve své zdravici demonstrantům. „Není to rekonstrukce, je to kastrace,“ glosoval aktuální projekt historik architektury a kulturolog Miroslav Pavel.

Na demonstraci promluvila Kateřina Vytlačilová, vnučka již zesnulého architekta Mojmíra Böhma, hlavního autora návrhu Repre. Podle Vytlačilové si její dědeček přál architektonickou soutěž, i když město tvrdí opak. „Rekonstrukce se schovává pouze za politické rozhodnutí,“ dodala.

Zdroj: Martin Vokurka

Proslovy na mítinku poslouchali i opoziční zastupitelé Jiří Nedvěd a Alena Dernerová a také zástupci hnutí OMMO, které před 14 lety kritizovalo kontroverzní prodej Repre i s lukrativními pozemky za 28 milionů korun soukromému investorovi, od něhož pak město získalo objekt zpátky.

Budou další protesty?

Po ukončení shromáždění jeden z účastníků řekl do mikrofonu, že pokud město neustoupí, měly by se konat další demonstrace a aktivisté by se měli k Repre přivázat. Poklidnou demonstraci, která trvala zhruba třicet minut, zpovzdálí sledovala policie. Část účastníků se večer přesunula do salónku hotelu Cascade na přednášku Martina Trávníčka, který je autorem kritické analýzy projektu rekonstrukce Repre.

Vedení Mostu projekt dlouhodobě hájí s odvoláním na snahu oživit a zatraktivnit centrum. „Těch osm let příprav bylo docela vyčerpávajících,“ sdělil nedávno primátor Marek Hrvol. Podle něj jiné řešení, než to současné, není a radní museli vzít odpovědnost do svých rukou. Na stole totiž leží rekordní půlmiliardová dotace, o kterou město nechce přijít a která má pomoci zastavit chátrání kulturního domu a jeho okolí.

Radní rozhodli 15. února o výběru zhotovitele na rekonstrukci Repre, zahrnující stěhování knihovny. Komise vybrala při soutěži stavebních firem zatím nejmenovanou společnost, která nabídla nejnižší cenu, necelých 785 milionů korun bez DPH. Nyní běží lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí. Pokud řízení skončí bez průtahů, radnice s vybraným zhotovitelem uzavře do jara smlouvu a začne rekonstrukce. Do 31. prosince 2026 by mělo být Repre v provozu.

Byla to už třetí demonstrace kvůli Repre.

Demonstrace za šetrnější rekonstrukci Repre v Mostě se konala večer 27. února u zavřeného kulturního domu.Zdroj: Deník/Martin Vokurka* Ta první se konala v listopadu 2019 a druhá v září 2020. * V obou případech lidé protestovali u budovy městské knihovny v ulici Moskevská, kde žádali zrušení plánovaného stěhování knihovny do Repre. * Tyto protesty vedla občanská iniciativa Zachraňme mosteckou knihovnu, která tehdy na petici proti přesunu knihovny shromáždila přes dva tisíce podpisů.

