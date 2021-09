Stavba, doprovázená omezením dopravy a objížďkami, začala loni v květnu a původně měla trvat do poloviny srpna, ale termín dokončení se posunul do letošního 31. prosince. Starý litinový vodovod pocházel z roku 1932 a nevyhovující přivaděč, který slouží pro zásobování vodojemu Hněvín, byl z roku 1983. Děravá stoka prohlédnutá kamerou pocházela z roku 1960. Celkem se jedná o výměnu šest set metrů rozvodů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.