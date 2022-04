Veteránská závodní auta z celé Evropy přivezla zábavu do Ústeckého kraje

Škodovky v různých podobách, dále poršáci, báva, kvatra a nebo trabanti. V čele celého startovního pole 150 posádek ze 14 zemí Evropy dakarská „líza“, které jsme před 30 lety drželi palce, když se pouští v Africe prodírala pískem až do cíle. To byla podívaná. Do Teplic na víkend dorazila veteránská závodní auta. V rámci už 11. ročníku vzpomínkové Rallye Prague Revival.

Veteránská závodní auta v Teplicích. | Video: Deník/Petr Málek

Akci tradičně pořádá Eda Patera. Jeho Revival je setkáním pánů a také dam tehdejší závodní éry v nejlepších letech. Za volanty veteránských aut se přetahují o minuty při jízdách pravidelnosti a také o sekundy při SS. Což jsou vložené Show Stage. „Jde hlavně o ten pocit a o zábavu nejen posádek, ale i diváků. Pro ubytování máme letos osvědčený Hotel Panorama v Teplicích a ještě spoustu neprojetých silniček v Krušných horách,“ zmínil k organizaci Patera. Do Teplic dorazil v pátek mezi prvními. Zkontroloval zda je vše připravené a mohl sledovat příjezd prvních jezdců. „Startovka má na 150 posádek, takže bude na co koukat a nějakou dobu to potrvá,“ říkal, když rozdával A4 se startovní listinou. Slavnostní dojezd posádek na víkend do Teplic byl v pátek 22. dubna večer na náměstí Svobody. V minulosti legendy závodního automobilového sportu tu vždy vítal Jaroslav Kubera, který byl velkým příznivcem závodních aut. Letos byl na náměstí náměstek Kuberova následníka Jiří Štábl. „Auta to jsou pěkná. Je to krásná historie. Těším mě, že právě místo, kde se akce koná, jsou lázeňské Teplice,“ říkal. Monkey Business, Střihavka, Justin Lavash. Kdo bude letos na lázeňské? Milovníci starých vozů mohli v pátek večer vidět během několika hodin vozy z České republiky, Rakouska, Německa, Francie a dalších států. Program tu mají posádky na celý víkend. Objeví se například na plochodrážním stadiónu v Chabařovicích. Z Teplic se vydají také na polygon do Mostu. Jedním z těch, kdo na těchto revivalech startuje pravidelně, je legenda závodního motosportu Jiří Moskal. Škodovku řídil i v pátek na náměstí v Teplicích. Podobné akce má rád. „Když si představíte průměrný věk účastníků, tak je jasné, že jejich zlatá éra je již stejně dávno ta tam. Většina z nás je dnes daleko více nostalgiky než závodníky, takže spíš než na výsledky show sections vzpomínáme při večerním posezení na to co bylo před dvaceti, třiceti lety,“ uvedl tento řidič závodního auta už v minulých letech k podobným akcím. Za tři měsíce 2600 nehod a 11 smrťáků. Víme, kde se bourá nejčastěji 11. ročník motoristické akce, která měla v podtextu název Memoriál Dalibora Janka, navazuje na tradici Rallye Teplice, která v 70. a 80. letech minulého století patřila k nejnáročnějším soutěžím pořádaných u nás. Na náročných rychlostních zkouškách na silničkách Krušných hor sváděly tehdejší špičkové posádky napínavé boje. Zavzpomínat na tu dobu budou moci Tepličané také v červnu letošního roku. Milan Vobruba na 26. června připravuje akci Legendy Rallye Sklo Union Teplice. Výstava závodních vozů bude na náměstí Svobody, vložená rychlostní zkouška po šedesátikilometrovém okruhu trasy závodu v Krušných horách bude v zatáčkách z Oseka na Dlouhou louku. „Bude to zajímavá podívaná. Mám potvrzenou účast řady tehdejších posádek,“ uvedl. Ze zvučných jmen už nyní lze zmínit například Lank, Arazin, Křeček, Schovánek.