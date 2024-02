Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) přijede za pár hodin do mostecké restaurace Severka do Mostu na svou Debatu bez cenzury. Čekat na něj má plná hospoda. Začátek je od 17 hodin.

Dycky Most! Navštivte s námi místa, kde se točil známý komediální seriál. Restaurace Severka. | Foto: Lucie Králíková

Severka v roce 2019 proslula jako hlavní kulisa komediálního seriálu Most!, který trhal ve vysílání České televize rekordy ve sledovanosti. Rakušan přes setkáním informoval, že se v legendární Severce těší na tu správnou a upřímnou atmosféru k debatě. „Pojďte mi říct cokoliv, co je pro vás podstatné. Přijmu jakoukoli kritiku,“ vzkázal předem.

Ministr Rakušan míří do Severky „držet úhel“. Seriál Most! slaví pět let

První, velmi emotivní debata byla 22. ledna v Karviné, druhá klidnější o týden později v Sokolově. Most se stane třetí zastávkou z plánovaných osmi v několika krajích. Podle Rakušana je s vládou a výsledky její práce spousta lidí nespokojena a jeho debaty mohou zlepšit komunikaci na místní úrovni, kde je třeba vysvětlovat ožehavá témata a čelit kritice. „Zcela záměrně se chystám jet do měst, kde to od lidí schytáváme nejvíc,“ připustil Rakušan.

Restaurace Severka je součástí volebního okrsku 34. Při minulých komunálních volbách v něm byla volební účast 33 procent a vyhrálo místní hnutí ProMOST. Za ním skončily ANO a SPD.

Když se v okrsku konaly v roce 2021 parlamentní volby, kdy se STAN spojilo s Piráty, drtivě zvítězilo ANO a za ním skončila koalice SPOLU (ODS-KDU/ČSL, TOP09) a SPD. Hnutí STAN skončilo čtvrté.

Jak to bude v Mostě, to pro vás budeme sledovat a přímo z místa přineseme aktuální informace.