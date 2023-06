Na radnici v Mostě se o víkendu stalo něco magického. Desítky lidí, které se dostaly sklepením do úřední budovy, užasly. Bylo to tak neobvyklé a působivé, že to hned v pondělí 12. června ráno přimělo ředitele Kulturního střediska města Ústí nad Labem Jana Kvasničku, aby začal jednat. Vešel do kanceláře programového šéfa a požádal ho, aby oslovil strůjce mostecké události a zeptal se, za jakých technických, termínových a finančních podmínek by to samé udělali v ústeckém Domu kultury. „Pak budeme zvažovat, zda si to můžeme dovolit a zda to tady zrealizujeme. Zájem z naší strany určitě je,“ svěřil se Deníku Kvasnička. I on byl svědkem mimořádné premiéry, která v Mostě změnila chápání divadla.

Co se na radnici v Mostě v sobotu večer, mimo provozní dobu, vlastně stalo? Režisér Filip Nuckolls a alternativní mostecké Divadlo rozmanitostí získali povolení a udělali z úřadu bizarní divadelní scénu, v níž odvyprávěli dobrodružný příběh cestovatele Lemuela Gullivera. Ojedinělé představení nazvané Gulliverovy cesty, inspirované fantastickým cestopisem anglického spisovatele Jonathana Swifta, začalo vstupem do temného zásobovacího tunelu u hotelu Cascade, odkud vede chodba do suterénu radnice. Diváci, doprovázeni vypravěčem Gulliverem, míjeli podivné bytosti, z nichž některé jely v autě a na bruslích. V horních patrech lidské návštěvníky čekaly země liliputů a obrů, před kterými museli utéct a útěchu našli v kanceláři proměněné ve svatyni, kde hodinová hra skončila výzvou k meditaci.

Herci odehráli celkem tři představení za sebou. Každé bylo pro tři desítky lidí, aby se vešli třeba do místnosti, kde zasedá městská rada. V Mostě se jednalo o zcela nový projekt, takzvaný site-specific, při kterém dramatické umění ovládne vybraný veřejný prostor a vtáhne do něj publikum.

Když první diváci po bouřlivém potlesku odcházeli z radnice, netajili nadšení. „Nové pojetí. Zajímavý inovativní přístup,“ řekla Michaela Svitáková. „Strašně moc se mi to líbilo. Bylo to kreativní,“ dodala její 10letá dcera. Ani Irena Vítková z Mostu nic podobného v životě neviděla. „Ta nezvyklá forma mě opravdu zaujala,“ sdělila.

Režisér po premiéře vypadal spokojeně. „Ohlasy byly pěkné,“ řekl. Nuckolls má s podobným typem divadla zkušenosti. Pod jeho vedením ožil třeba autobus nebo vlak. V Mostě chtěl původně udělat Gullivera v opuštěném kulturním domě Repre, ale z tohoto záměru sešlo, a objekt obsadili zahraniční filmaři. Radnice však nezklamala. Nuckollse na úřední budově z éry socialismu zaujalo několik věcí. Například přístupová chodba v suterénu (ideální pro sugestivní začátek), kancelář radních se stolem s kruhovým otvorem uprostřed (ideální pro umístění Liliputu) a vysoká velká zasedačka (ideální pro scénu s obry). „Já říkám, že hrát se to dá kdekoliv, kde je alespoň jedna místnost, která má pětimetrový strop, abychom se tam vešli s loutkami,“ řekl režisér. Připravit představení v nezvyklém prostoru podle něj není snadné, jak se může na první pohled zdát. Je třeba promyslet i únikové trasy, protože herci se během inscenace přemisťují a neměli by se při tom potkat s diváky. Na radnici hráli i kulisáci, zvukaři a osvětlovači.

Na podzim se chystá repríza v jiném mosteckém prostoru a jedná se o představení v Domu kultury v Ústí nad Labem. „Já mám hrozně rád tenhle typ divadla, který jde do veřejného prostoru, protože v něm je to složitější než v kamenném divadle, kde je vše po ruce. Veřejný prostor je výzva a zároveň to oslovuje mnohem širší spektrum diváků. I ty, kteří běžně do divadla nechodí,“ sdělil ředitel Kulturního střediska města Ústí nad Labem, který s Nuckollsem a jeho kolegy na několika projektech v minulosti spolupracoval. Podle Kvasničky se Gulliverovy cesty povedly, přestože radnice není prostor s divadelní atmosférou. „Tu magickou atmosféru okamžitě vytvořil naprosto impozantní začátek a pak ty krásné kostýmy a objevování nových zákoutí na radnici. To se mi moc líbilo a líbilo se to i mým dětem,“ dodal ředitel, který byl mezi mosteckými diváky. Podle něj by inscenace zapadla i do prostor ústeckého kulturního domu. Bude záležet, zda se obě strany domluví na podmínkách.