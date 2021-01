Šestadvacetiletá Eunika ještě nedávno přecházela svažitou hlavní silnici na Zahražanech nazdařbůh. Bylo to docela riziko, i když maminka s kočárkem si vybírala místo, kde to považovala za nejbezpečnější. Před vstupem na vozovku musela dávat hlavně pozor na ostrou zatáčku u horní autobusové zastávky, odkud se kdykoliv může vyřítit rychle jedoucí auto. Teď už může Mostečanka v pozornosti trochu polevit. A s ní i další obyvatelé, kteří potřebují přes silnici pěšky pendlovat. Mezi rozdělenými obytnými zónami u bývalého kina pro ně vznikl přechod pro chodce.

„Je to super, udělali to dobře,“ řekla mladá maminka, když přešla s miminkem po zebře. „Je to určitě bezpečnější, ale nevím, jestli tu novinku zaregistrovala i většina řidičů,“ povzdechla si chodkyně, která přechod zatím vyzkoušela jen za dne. Za tmy na osvětlený koridor ještě nevstoupila.



Přechod leží pod křižovatkou ulic Jana Opletala a Prokopa Holého, mezi spodní autobusovou zastávkou a dětským hřištěm. Stavba i s dopravním značením a lampami vyšla město na tři sta tisíc korun. Investice přišla v době, kdy mapování silničního provozu v Mostě vykazuje znepokojivá čísla.

„Vidíme tě!“

Také v zahražanském úseku hodně řidičů překračuje nejvyšší povolenou rychlost. Na stožáru u nového přechodu je proto městský radar, který monitoruje auta jedoucí z kopce dolů ke gymnáziu. Když se rychlost přiblíží k šedesátce, na obrazovce naskočí nápis „Zpomalte!“ a pak se na panelu na chvíli objeví registrační číslo vozidla.



Takzvané chytré radary město loni nasadilo na pěti místech - kromě ulice Jana Opletala v ulicích ČSA, Mostecká, Josefa Suka a Pod Lajsníkem.

„Tyto přístroje slouží také k anonymnímu sběru dalších cenných statistik a informací o provozu ve městě,“ informovala před Vánoci radnice. Přístroje například umí počítat auta, určovat je podle velikosti či evidovat způsob jízdy – zda řidič před radarem přibrzdí či naopak zrychlí. Přístroje už zaznamenaly tisíce přestupků. Proto radnice avizovala, že pořídí další systém umožňující udělování pokut za nasnímané prohřešky.

Další zebry

Bezpečnost v dopravě mají zvýšit i další přechody. V prvním lednovém týdnu město vyhlásilo veřejnou zakázku na zhotovení projektové dokumentace, která umožní zřídit dvě chybějící zebry u zastávek autobusů MHD v ulici Tvrzova a v ulici Pod Širokým vrchem.



Nyní se chystá už vysoutěžená projektová dokumentace na dopravní úpravy ulice Velebudická mezi Kahanem, Lidlem a Albertem. Zastupitelstvo na stavbu vyhradilo v letošním rozpočtu 3,6 milionu korun. V plánu jsou změny v umístění přechodů pro chodce, přestavba provizorní malé okružní křižovatky u benzinky MOL a nové pěší propojení s obchodní zónou od sídliště Výsluní. Frekventovaná zebra u Lidlu se má posunout dál od kruhového objezdu. Z jednoho chodníku by se měla stát stezka, kterou budou sdílet chodci a cyklisté.



Plynulost a bezpečnost provozu se má zvýšit i v ulici SNP, na jejíž dopravní úpravy hodlá město letos vynaložit přes 24 milionů korun. I tento projekt počítá s novými přechody.

Ty ale podle některých Mostečanů bezpečnost zcela nevyřeší. Třeba v ulici Jana Opletala je i po zprovoznění nové zebry situace pro řidiče často nepřehledná. U horní autobusové zastávky, kde přechod není, chodci stále volně vbíhají do vozovky navzdory zatáčce. „To vidím jako velký problém. Vím, že přechod v zatáčce být nemůže, ale když lidi vystoupí z dvacítky a potřebují hned přejít, tak přece nebudou chodit oklikou přes nový přechod,“ upozornila jedna z místních obyvatelek, která u zatáčky také volně přechází.



Zajímavé je, že v pátek 8. ledna odpoledne, kdy Deník situaci v ulici sledoval, přešlo silnici u zatáčky více lidí než těch, co použilo nový přechod. Mimo něj vešla na vozovku i rodinka s dítětem na odrážedle.