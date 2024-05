Nově mohou mostečtí podnikatelé získat až 25 tisíc korun na výměnu reklamního označení na svých provozovnách. Město tím chce podpořit projekt Reklamy už je tu dost, který si klade za cíl zbavit Most vizuálního smogu. O tomto finančním bonusu a dalších otázkách rozhodovala Rada města ve čtvrtek 16. dubna.

Mostecká Rada schválila navýšení kapacity školky v Hutnické ulici. | Foto: MŠ Hutnická

Dalším podpořeným projektem je výměna zastaralých označníků na vybraných zastávkách městské hromadné dopravy. Rozšiřovat se bude školka v Hutnické ulici o kapacitu dvou dětských skupin pro celkem 31 dětí, přičemž náklady na rekonstrukci dosáhnou 13 milionů korun.

Ve snaze o zlepšení systému odpadového hospodářství bylo rozhodnuto o instalaci polopodzemních a podzemních kontejnerů na tříděný a komunální odpad, které dodá společnost REFLEX Zlín.

Manuál proti vizuálnímu smogu byl slavnostně pokřtěn v dubnu tohoto roku.Zdroj: město Most

V sociálně vyloučených lokalitách města bude spuštěn nový dotační program na podporu pilotního projektu Správce domu-preventista. Rada schválila také dalších 12 finančních bonusů mladým rodinám, takže celkový počet podpořených žádostí se letos vyšplhal na 63 s celkovou částkou 945 tisíc korun.

V srpnu začne oprava propustku pod komunikací v Žatecké ulici za téměř devět miliónů a naplánovány jsou také rekonstrukce dvou dětských hřišť v mosteckých mateřských školkách.

Je to naše věc. Obchodníky v Mostě zaskočila snaha radnice mluvit jim do reklamy

Pro zvýšení bezpečnosti seniorů bude v domově v Barvířské ulici nainstalována nová elektronická požární signalizace a budova ředitelství Správy městských lesů se dočká zateplení za účelem snížení energetické náročnosti.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež do 26 let se bude stěhovat do nových prostor na třídu Budovatelů, zimní stadion se dočká kompletní výměny původních výplní objektu za více než čtyři miliony korun.

Mohlo by vás také zajímat: Nadšenci zachránili zdravotní středisko. Nabírá pacienty z Mostu a Litvínova