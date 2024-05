Půlnoční šílenství v Mostě. Hokejoví fandové obsadili centrum spanilou jízdou

FOTO,VIDEO/ Most se po vítězství českých hokejistů ve finále mistrovství světa proměnil v karnevalové město. Byl to takový vodotrysk radosti, že ho nešlo zastavit. Policie dala euforii volný průběh, i když by mohla vybrat milion na pokutách.

Hokejová euforie v centru Mostu v noci z neděle na pondělí 27. května. | Video: Martin Vokurka