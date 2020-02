FOTO: Půlmaraton na mosteckém autodromu má první zahraniční vítězku

Autodrom Most hostil v sobotu 22. února třetí ročník běžeckého půlmaratonu. Ulrike Schwalbe z německého Plavna se stala první zahraniční vítězkou tohoto vytrvalostního závodu, který je znám jako The Most Halfmarathon.

Půlmaraton na mosteckém autodromu | Foto: Deník/Edvard D. Beneš