Speciální sáčky nepotřebuje. Čtyřiasedmdesátileté Věře z Mostu šustí v kapse zimní bundy plastové pytlíčky od nakoupené zeleniny a pečiva. „Nevyhodím ani jeden,“ svěřuje se seniorka v ulici Moskevská při venčení Tessinky. Když fenka udělá na trávníku bobek, Věra vytáhne sáček, nabere do něj exkrement a vyhodí ho do nejbližší nádoby na komunální odpad . „Mám zkušenosti, že tohle dělají spíš starší lidé,“ říká chovatelka. Nahlas přemýšlí, jak ostatní motivovat k úklidu po psech, ale moc řešení ji nenapadá. Možná zvýšit pokuty, možná instalovat odpadkové koše se sáčky jako v jiných městech. „Pokud se dobře pamatuji, tak koše s pytlíky tu už jeden čas byly, ale moc se neplnily a pytlíky se ztrácely,“ tvrdí Mostečanka. To, že radnice pejskařům od konce února rozdává sáčky zdarma, uvítala.

Sáčky začala radnice nabízet v pondělí 27. února v informační recepci své budovy v centru města. Cílem je motivovat majitele, aby po svých psech uklízeli, a odměnit poctivé pejskaře, kteří za zvíře platí povinný roční poplatek. Zájemce dostane celkem 40 sáčků ve dvou plastových pouzdrech s karabinkou pro zavěšení na řemínek. Město objednalo jeden tisíc kusů a nabídka platí do vyčerpání zásob. Přesně týden po zahájení akce bylo skoro vše rozdáno. „Zájem je obrovský,“ potvrdila mluvčí radnice Klára Vydrová. Podle ní koše se sáčky v minulosti město zkoušelo, ale bezúspěšně.

V Mostě zdarma rozdávají pejskařům sáčky na psí exkrementy

Z pohledu městské policie se situace v posledních letech nemění. „Stále je hodně neukázněných pejskařů. Problémy jsou hlavně ve volnočasových areálech, kde mají lidé zřejmě pocit, že nejsou ve městě, a proto nemusí po svých psech uklízet a mít je na vodítku. To jsme zaznamenali v loňském roce hlavně u jezera Most,“ sdělila mluvčí městské policie Veronika Loucká. Ve volnočasových areálech platí provozní řád a nedodržení povinností mohou strážníci postihnout. Když je lidi vidí, po svém psu obvykle uklidí, protože nechtějí dostat pokutu. I když pěší hlídky působí svou přítomností spíše preventivně, loni za prokázané přestupky proti pořádku dávaly peněžní sankce v průměrné výši 300 korun. Pejskaři musí po svých psech uklízet i v místech, kde je povolen volný pohyb psů, například v parku Šibeník nebo kolem vodní nádrže u kostela.

Za nezodpovědné pejskaře, kterým hrozí neustále pokuta, sbírají exkrementy z veřejných prostranství úklidoví pracovníci Technických služeb města Mostu. Aby omezili nepořádek, včetně šíření bakterií a cizopasníků, denně kromě víkendů vyčistí město od desítek kilogramů výkalů. V roce 2020 jich bylo celkem 10,6 tuny, předloni 9,4 tuny a loni 12,6 tuny. Podle městské údržby je to stále velké množství a hledají se další řešení, jak situaci zlepšit. „Diskutujeme s magistrátem i o tom, jestli pořídíme speciální koše,“ řekl ředitel technických služeb Václav Zahradníček.

Odpadkové koše se sáčky využívá dlouhodobě například krušnohorské městečko Meziboří, známé svou čistotou. „Koše pravidelně kontrolujeme, odpad odvážíme a sáčky doplňujeme. Když docházejí, upozorňují nás na to i občané,“ sdělil vedoucí Technických služeb Meziboří Julius Šabler. Také v Meziboří však bydlí pejskaři, kteří po svých zvířatech výkaly nesbírají. Proto je odklízí jeden pracovník městské údržby. Koše ve městečku nejsou zničené, ale stává se, že v těchto nádobách se hromadí i běžné smetí. V letech 2001 až 2007 dokonce platila v Meziboří vyhláška, která jasně říkala, že lidé nesmí psí výkaly dávat do popelnic, ale jen do košů na psí výkaly nebo do sběrného dvora.

Psí výkaly. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Leona ParoulkováCo říká městská vyhláška

„Znečištění veřejného prostranství psími výkaly nebo jejich neodstranění je přestupkem.“ Podle zákona o přestupcích se přestupku dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.

V Mostě, kde podobné koše v minulosti poškodili vandalové a radnice pak od nádob ustoupila, jsou lidé při chůzi po trávě stále opatrní. „Podle mě je to furt stejné,“ zhodnotil nepořádek po pejskařích jeden ze sběračů odpadků na sídlišti nad nádražím. „Je to přece běžná věc, uklidit po sobě. Ať tu máme čisto!“ dodala místní obyvatelka, která při venčení svého psa také používá běžné pytlíky od potravin.

Radnice v Mostě eviduje přes pět tisíc psů. Majitelé za ně musí platit roční poplatek. Sazba za jednoho registrovaného psa se pohybuje od 200 korun do 1 500 korun a roční výtěžek činní necelé tři miliony korun. Z této sumy město financuje sběr psích exkrementů, útulek pro opuštěná a zatoulaná zvířata a bezplatné očkování psů proti vzteklině. Kdo chce prosadit nějakou další službu či novinku ohledně psů, může podat návrh do městského participativního rozpočtu Hejbni Mostem.

Koupaliště Ressl v Mostě je na prodej. Letos se bazény zřejmě neotevřou

Město Most si od roku 2005 najímalo na celoroční sběr psích výkalů soukromou firmu. Stálo to přes 600 tisíc korun ročně. Bylo to ještě levné, protože konkurenční společnosti chtěly po městě za tento úklid až 1,6 milionu korun. Od roku 2016 sběr exkrementů převzaly městské technické služby.

Nejhorší situace byla v březnu 2010, kdy se po roztátí sněhu objevilo v ulicích Mostu nezvykle velké množství výkalů. Uklízet je nestíhala ani najatá firma. Tehdy dokonce vznikly v některých školách dočasné dětské hlídky, které v doprovodu strážníků prosily pejskaře, ať uklízejí. Mostecká radnice další zimu přitvrdila a pejskaři, kteří po svém miláčkovi neuklidili, dostávali pokutu jeden tisíc korun.

Na psí exkrementy na trávnících upozornily na jaře 2014 kuriózním způsobem mostecké matky. Vyrobily praporky s nápisem "Hovno" a nepořádek tím zviditelnily. „Nechceme dopustit to, aby si naše děti neměly kde hrát a běhaly po trávě plné exkrementů,“ sdělila tehdy jedna z matek.

Povinný poplatek za psy v Mostě

• 200 Kč za psa drženého v rodinném domě

• 300 Kč za druhého a každého dalšího psa drženého v rodinném domě

• 200 Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

• 300 Kč za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

• 1 000 Kč za psa drženého v ostatních domech, jehož držitelem je osoba mladší 65 let

• 1 500 Kč za druhého a každého dalšího psa drženého v ostatních domech, jehož držitelem je osoba mladší 65 let