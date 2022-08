Převažovala mladá generace od 15 do 30 let, která podpořila snahy o osvětu a aktivismus leseb, gayů, bisexuálů a transgender osob. Kvůli obavám z napadání účastníků jejich odpůrci zajistili organizátoři ochranku. Na 1. náměstí dohlížela na klid policie s antikonfliktním týmem. „Akce se vydařila. Překvapilo mě, kolik lidí na první ročník přišlo, přestože počasí nebylo příznivé,“ zhodnotila festival Karolína Nodesová z pořadatelského týmu dobrovolníků z Mostu a okolí. Podle ní se neděly žádné excesy, až na pár pokusů odpůrců narušit akci. „Vesměs to všechno vyřešila bravurně policie. Jsme rádi, že byla nablízku. Most Pride se nám dělal hned lépe a máme základ do příštích let,“ uvedla Nodesová.

Na festival dorazila i známá trans žena Jenny Rinn, původem z Mostu, která označila duhový průvod ve městě na severu Čech za přelom, protože podle ní v regionu nadále panují předsudky. „Podle mě je úžasné, že se tady Most Pride děje. Je škoda, že se nekonal dřív, když mi bylo čtrnáct let,“ sdělila 24letá aktivistka sledovaná zejména na sociální síti TikTok. „Mám radost, že se na Most Pride sešlo docela dost lidí. Já se bála, že jich přijde tak deset,“ dodala.

Poprvé na takové akci byla 21letá Kateřina z Teplic, která se řadí k LGBT+ komunitě a pomáhala organizátorům jako dobrovolnice. „Myslím, že se to moc povedlo. Tolik lidí jsem nečekala, a to pršelo,“ okomentovala festival.

V roce 2023 by uvítala další. „Mně by se líbilo, kdyby byl i v Teplicích. A co by se mělo změnit? Byla bych ráda, kdyby se uzákonilo manželství pro všechny a aby nás ostatní víc chápali. V mé sociální bublině je naštěstí všechno skvělé,“ dodala Kateřina. Urážek v ulicích během průvodu si nevšimla, vnímala prý jen kolemjdoucí, kteří se tvářili pozitivně a na komunitu se usmívali.

„Most Pride by se měl opakovat každý rok, aby lidi viděli, že tu jsme, že tu vždycky budeme a že je to normální,“ sdělila 18letá studentka Zuzana z Lovosic. Ocenila přátelskou a rodinnou atmosféru na festivalu a menší rušno než na Prague Pride, kde také byla. I ona je z LGBT+ komunity. „Mé okolí to neřeší, jsou s tím v pohodě,“ uvedla.

Během průvodu, který v sobotu v poledne obešel obchodní dům Central a vrátil se do zastřešeného zázemí na schodech městského divadla, účastníci provolávali například hesla „stejná práva pro všechny“ nebo „Most Pride“ a nesli transparenty s nápisy „Budoucnost je kvír“ či „Zákaz oligarchů, ne lásky“.

Reportér Deníku zaznamenal několik urážek a posměšků mezi veřejností, která dav sledovala. „Táhněte do prd… buzer…! Ať to nikomu necpou a zalezou si zpátky do děr!“ křičel na průvod u vchodu do Centralu mladý muž, který aktivistům vstoupil do cesty a plivl na hlavní transparent. Jeden z policistů rozčileného muže vyzval, aby se uklidnil.

„Prostě se to přihodilo,“ okomentovala událost Lenka Králová z organizace Trans*parent, která šla v čele průvodu a po jeho skončení přednášela o prosazování práv a pozitivních společenských změn ve prospěch transgender, nebinárních a intersex osob.

Během festivalu se na radnici konala klasická svatba. „Tolik buzer… pohromadě jsem ještě neviděl!“ smál se u vchodu do úřadu jeden ze svatebčanů, kterého překvapil duhový dav na náměstí.

Pořadatelé účastníky festivalu předem informovali, aby se nenechali vyprovokovat a zachovali klid. Podle policejní mluvčí Veroniky Hyšplerové se akce obešla bez narušení veřejného pořádku. „Nezaznamenali jsme žádný incident,“ řekla.

O festivalu se diskutuje na sociálních sítích, kde jsou účastníci Most Pride kritizováni za exhibicionismus. Odpůrcům hlavně vadí, že lesby, gayové a trans lidi své problémy řeší na veřejnosti. „Já taky nechodím vykřikovat do ulic, co dělám s manželkou v ložnici. Tohle by mělo zůstat právě za zdmi ložnice,“ zněl jeden z komentářů.

Na festivalu přitom zaznělo, že nejde o sexualitu, ale o lidskoprávní tematiku a osvětu zlepšující třeba soužití v rodinách. I proto se program zabýval také dospívající LGBT+ mládeží, která to podle organizátorů nemá v životě jednoduché.

„Moc krásná akce. Velké poučení pro mě jako heterosexuála, i když tohle rozdělování obecně nemám moc ráda. Prostě jsme všichni na stejné lodi a měli bychom mít i stejná práva,“ uvedla na Facebooku jedna z účastnic Most Pride.