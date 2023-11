Pro představu: do soutěže přišlo rekordních 225 nominací zaslaných veřejností a do finálového hlasování postoupilo 63 firem z celé republiky. Zajímavé také je, že od založení BagrParku neuplynuly ani dva roky a už u poroty zabodoval.

Jak to všechno začalo

Ondřej Vlk vystudoval litvínovské gymnázium a pracoval v oblasti sportovního marketingu s přesahem do IT. Dělal nejdřív v Praze a pak v litvínovském hokejovém klubu, kde měl na starosti styk s médii. Pak ale nastaly v extraligovém klubu změny a mladý muž se začal poohlížet po jiné práci. S nápadem vybudovat BagrPark přišel jeho tchán Václav Žák, který tuhle myšlenku už několik let promýšlel a který má blízko k technice.

O parkuBagrPark

* Most se otevřel v roce 2022. V Česku se jedná o první zábavní park svého druhu. Děti si v něm mohou vyzkoušet hlavně stavební stroje. Areál je otevřený od dubna do října, v červenci a srpnu každý den od 10 do 18 hodin.

* Základní vstupné pro dítě od 2 let je 250 Kč, pro dospělého do 75 let 100 Kč. Žeton na motorovou atrakci stojí 120 Kč. Speciální vstupenka za 990 Kč zahrnuje neomezené využití všech atrakcí po celý den.

Cílem bylo vytvořit areál, kde by si děti mohly pod dohledem dospělých bezpečně hrát s opravdovými stavebními stroji a dokonce je samy řídit. „Pantáta je v těchto věcech vizionář, a tak jsme začali všechno připravovat. Samotný BagrPark vznikl v podstatě za pět měsíců. Otevřeli jsme 1. června 2022 a stále jsme jediní, kdo něco takového v České republice provozuje,“ sdělil jednatel.

Zábavní park sídlící v horní části mosteckého autodromu má rozlohu téměř tři hektary a zahrnuje několik speciálních ploch s desítkami atrakcí. „První rok provozu pro nás byla obrovská zkušenost a v mnoha věcech jsme se poučili i během druhé sezony, kterou už máme za sebou. Teď chystáme další novinky,“ sdělil jednatel.

Stavební stroje v oploceném parku nejsou hračky, ale reálnou technikou, která by po přemístění na stavbu normálně fungovala. V parku ale mají bezpečností prvky a některá omezení, včetně umístění mezi svodidly z pneumatik či betonu. Například bagry jsou zaretované, takže děti s nimi nikam neodjedou. Ovládají však lžíci či pohyb stroje ze strany na stranu.

Na minibagrech děti zkoušejí svou zručnost, trpělivost a jemnější motoriku, například shazují kuželky nebo přendavají bowlingové koule z místa na místo. Na velkém bagru zase zjistí, jaké to je hrabat do hlíny a zvedat ji, což není úplně snadné, jak se na první pohled zdá. V sousedním sektoru je k dispozici smykový nakladač, lidově bobík, se kterým se starší děti mohou už samy projet, obracet se a nabrat si materiál. Další atrakcí je projížďka v silničních válcích nebo ve skoro třítunových dumperech s velkou kabinou.

Stroje, které nejezdí, jsou pro děti do 7 let na klíně s rodičem, prarodičem či učitelem, ale děti od 8 let je mohou ovládat samy, když je u mašiny dospělý doprovod. Jezdící stroje mohou řídit děti samy od 10 let. U každého stroje je obsluha, která seznámí návštěvníka s ovládáním a s tím, co smí a nesmí. Pokud řidič opakovaně nerespektuje pokyny a chová se v rozporu s provozním řádem, může ho obsluha vykázat. „To se nám ale ještě nestalo,“ sdělil šéf BagrParku.

Zdroj: Martin Vokurka

V areálu jsou také okruhy pro jízdu v traktorech a čtyřkolkách, pódium pro koncerty a pořady pro děti, velká trampolína, pískoviště, prolézačky, obří nafukovací objekty ve tvaru strojů, dvě občerstvení, toalety a dopravní hřiště, kde mohou školkové děti jezdit v mini elektrických stavebních strojích či na odrážedlech a šlapadlech.

Návštěvnická sezona trvá podle počasí od dubna do října. Nyní je tedy v celém areálu klid a přes zimu ho firma připraví na novou sezonu. „Dřív jsem si říkal, že přes zimu to bude pohoda a bude víc volného času, ale loni v zimě skoro žádný nebyl,“ svěřil se jednatel. Firma například hledala další partnery a řešila nákup vlastních strojů, protože ty původní si už nechtěla pronajímat. Rozšiřovala také program pro děti. „Chtěli jsme jim nabídnout něco víc než jen stroje. Proto jsme vybudovali i pódium, kde jsme začali pořádat pro děti pravidelná vystoupení,“ řekl Ondřej Vlk.

Český Goodwill

Celostátní ocenění pro podnikatele a firmy, kterých si lidé váží pro jejich odpovědný přístup k podnikání, morální kvality a poctivou práci. Odborná porota vybírá laureáty na základě nominací veřejnosti. Letos si ocenění odneslo 19 úspěšných podnikatelů a společností v kategoriích Tradice, Inovace, Partner, Made in Czechoslovakia a Marketér.

Svou premiéru měl v zábavním parku BagrFest, což byl den se záchranáři a kulturním programem. Tento ryze dětský festival se má stát na Mostecku tradicí a zároveň největší místní akcí pro nejmladší generaci. I proto zábavní park jedná s umělci zvučných jmen, kteří se zaměřují na tvorbu pro děti či s dětmi. S propagací pomáhá fanshop se suvenýry a maskot Bagráček.

Návštěvnost areálu se přiblížila k hranici 15 tisíc lidí za sezonu. Očekávaný další růst však podle jednatele přibrzdila ekonomická krize s inflací a růstem cen energie a potravin. „Je znát, že spousta lidí má hluboko do kapsy, což lze chápat, protože to, co se děje, je strašné. Vše se zdražilo. Domácnosti řeší, kde by mohly ušetřit, a ne každá si může dovolit zábavní park navštívit,“ řekl. Navzdory vyšším nákladům firma rozdala hodně volných vstupenek, skončily v soutěžích, neziskovkách či dětských domovech.

Do BagrParku chodí většinou rodiny s dětmi, i když provozovatel oslovil i mateřské a základní školy. Běžně se prý stává, že přicházejí také muži, jejichž snem vždy bylo vyzkoušet si nějaký stavební stroj. Nechybí ani maminky, které se techniky nejprve obávají, ale nakonec se nechají zlákat. Takových příběhů je podle jednatele celá řada. „Jednou nám telefonoval nějaký pán a ptal se, hele, jak to tam máte, já budu stavět a potřebuju si vyzkoušet, jak funguje ten bagr, můžu přijet?“ zavzpomínal šéf zábavního parku. Nebo chodí tátové bagristé, kteří nemohou vzít synky do práce, a v BagrParku jim své povolání představí.

Ondřej Vlk má v areálu na starosti provoz a propagaci. Na koníčky, třeba na tenis, mu moc času hlavně v létě nezbývá. Pomáhat se mu ve volnu snaží tchán, tchyně i manželka, kterou však nyní zaměstnává především péče o jejich dvě malé děti.