V Mostě letos očekávají nástup sedmi stovek prvňáčků. Nastupují ale i noví středoškoláci. Matyáš Souček z Litvínova se nemůže dočkat, ze základní školy přechází na průmyslovku. „Na střední se hrozně těším, po základce se mi moc stýskat nebude, trochu jsem se tam už nudil,“ přiznává Matyáš. „Proto jsem byl rád, že nám škola víceméně skončila už na jaře. Ale na doma jsme toho dostávali dost, takže se to úplně vyřešilo až s prázdninami. Jsem rád, že začne něco nového,“ těší se budoucí student.

Zahájení školního roku by na středních školách mělo proběhnout jako obvykle. Návrat k normálu je to, co si ředitelé přejí nejvíc. „Dostali jsme manuál z ministerstva, toho se striktně držíme. Nepřipravujeme ale žádná vlastní opatření navíc. Sám nevěřím, že ministerstvo ještě podmínky pro školy nezmění, že nebude všechno jinak,“ říká ředitel Podkrušnohorského gymnázia Most Karel Vacek.

Střední školy nemusí řešit slavnostní zahájení a špalíry dětí s kornouty, rodiči a prarodiči. Ti mohou být v době epidemie možným zdravotním rizikem. I přesto naprostá většina škol na Mostecku neuvažuje nad tím, že by rodiny prvňáčků ze zahájení vyloučila. „Od 1. září bude omezen pohyb cizích osob ve škole, rodiče ale ze zahájení vyloučeni nejsou. Dítě mohou doprovodit dva zákonní zástupci,“ potvrzuje ředitelka 3. základní školy v Litvínově Hana Kašková.

První školní den bez rodičů a babiček vylučuje i základní škola v Hamru. „Pokud nepřijde nařízení, nic takového neplánujeme. Chceme školu obnovit v co nejnormálnějším režimu,“ připomíná ředitelka školy Radka Jirkovská.

Jedna změna ale na žáky této školy přece jen čeká. Budou mít více učitelů na jeden předmět. „Získali jsme finance pro další učitele češtiny a matematiky. Žáky proto rozdělíme na menší skupiny, kterým se budou věnovat třeba tři učitelé. Mělo by to pomoci dohnat tu půlroční ztrátu,“ vysvětluje ředitelka. Pro děti v inkluzivním vzdělávání přibude speciální pedagog.

Naopak odlišný provoz přetrvává na mostecké základní škole J. A. Komenského. Tady školní rok oficiálně začne až 21. září, což posvětilo ministerstvo školství. Důvod ale nijak nesouvisí s epidemií. Škola prochází rozsáhlou rekonstrukcí za 44 milionů korun. „U všech objektů se vyměňují původní okna za plastová, zateplují se fasády, rekonstruuje a zatepluje se střecha a v učebnách se instaluje nová vzduchotechnika včetně rekuperace,“ popisuje opravy ředitelka školy Lenka Firmanová.

O slavnostní zahájení ale noví školáci ani zde nepřijdou. Připravené bude ve Středisku volného času Most 2. září.