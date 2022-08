„Z vlastní zkušenosti víme, jaké to je vyrůstat v Mostě jako queer člověk a nemít kulturní ani společenské zázemí, rozhodli jsme se tuto skutečnost změnit,“ sdělili pořadatelé.

Průvodu, který obešel obchodní dům Central a vrátil se do zázemí na zastřešených schodech městského divadla, se zúčastnili nejen členové komunity, ale i její příznivci, například skupina opozičních mosteckých politiků. Účastníci krátkého průvodu provolávali například hesla „stejná práva pro všechny“ nebo „Most Pride“ a nesli transparenty s nápisy „Budoucnost je kvír“ či „Zákaz oligarchů, ne lásky“.

Reportér Deníku během průvodu zaznamenal několik urážek a posměšků mezi veřejností, která dav sledovala. „Táhněte do prd… buzer…! Ať to nikomu necpou a zalezou si zpátky do děr!“ křičel na průvod u vchodu do Centralu mladý muž, který aktivistům vstoupil do cesty a plivl na čelní transparent. Jeden z policistů, kteří dohlíželi na veřejný pořádek, rozčileného muže vyzval, aby se uklidnil.

V době průvodu se na radnici konala svatba. „Tolik buzer… pohromadě jsem ještě neviděl!“ smál se u vchodu do úřadu jeden ze svatebčanů.

Pořadatelé účastníky festivalu předem informovali, aby se nenechali vyprovokovat a zachovali klid. Průvod se tak podle nich obešel bez konfliktů. „Je to úžasné,“ pochválila zahájení festivalu 21letá Kateřina z Teplic, která se řadí k LGBT+ komunitě.