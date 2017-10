Průvod čertů projde znovu Mostem. Letos po jiné trase

Most, Žatec - Pekelné dostaveníčko si 17. prosince dá čtyřicet Krampusáků.

Krampus v Mostě v roce 2016Foto: Deník/Martin Vokurka

Chystá se děsivá podívaná. Lidé v Žatci a v Mostě si zopakují hrůzostrašnou show, znovu se tam totiž chystají k velkému pekelnému průvodu Krampusáci. „Letos se v Mostě půjde jinou trasou a sejdou se tam dvě party, takže lidé uvidí v akci na čtyři desítky čertů,“ řekl Josef Steiner, šéf spolku Krampus - čerti na severu z Kadaně na Chomutovsku. Kromě domácích se ještě představí Krampus čerti.cz z Prahy.

Změnu trasy v Mostě potvrdila referentka pro kulturní akce magistrátu Denisa Hájková. „Alespoň čerty uvidí víc lidí,“ uvedla. Vystoupení hrůzostrašných čertů proběhne 17. prosince od 17 hodin.

Průvod půjde předem vytyčeným koridorem se zábranami. Děje se tak po zkušenostech a incidentu z loňska, kdy se v Chomutově místní výrostek pokusil jednoho z čertů zapálit. Průvod provázela celá řada dalších incidentů. Lidé kvůli snímku pekelníky strhávali k sobě, tahali je za kožich nebo oháňku, jen aby se k nim otočili. Mladí dokonce do nich i mlátili, až to jeden z účinkujících nevydržel a tomu nejdrzejšímu pořádně nařezal. „Tam jsme byli mezi lidmi na volno. Tak to už nebude,“ doplnil Steiner.

Tak šli loni čerti Mostem:

V neděli 3. prosince se Krampus průvod uskuteční v Žatci. „Tam to bývá velké, protože se tam sjíždějí všichni Krampus čerti z celé republiky,“ dodal šéf čertů ze severu.

Krampus je strašidlo z oblasti Alp, které se podle pověstí objevuje především okolo adventu. Tradiční akce se z hor postupně rozšířila do celého Rakouska a dál do Německa, Slovinska, Maďarska, severní Itálie nebo Chorvatska. Krampuslafy, jak se průvody krampusů a jejich skupin nazývají, bývají také soutěží o nejlépe vyřezanou masku, udělaný kostým nebo i projev celé skupiny. Každou skupinu ještě doprovázejí další strašidelné maškary. Na masce mají Krampus čerti přidělané pravé rohy, buď z muflonů, beranů, kamzíků, nebo koz.

Kožichy jsou šité z pravé kůže horských koz nebo ovcí, jsou dělané jako kombinézy. Každý Krampus má mít u pasu připevněný kravský zvonec, měl by mít kravský ocas, vrbové proutí na šlehání, někdy i řetěz. Hlasité zvonění kravských zvonů mělo zahánět zlé lidi. Svátek Krampusů je 5. prosince, ale po horských vesničkách a městech chodí většinou už od listopadu.